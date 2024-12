iPhone-tips: zo houd je de feestdagenstress dit jaar buiten de deur

‘The most wonderful time of the year’ wordt nogal eens vooraf gegaan door de nodige stress. Met de iPhone-tips van deze week voorkom je dat!

iPhone-tips: zo vermijd je de feestdagenstress

Kerstkaarten versturen en boodschappen doen zijn nog maar twee dingen die in aanloop naar de feestdagen voor de nodige stress zorgen. In deze iPhone-tips helpen we je om alle kerstgerelateerde zaken comfortabel en zonder stress te regelen!

1. Plaats een aftelwidget op je iPhone

Misschien denk je dat dit de stress juist alleen maar verhoogt, maar dat is niet zo. Het is eerder rustgevend dat je elke keer wanneer je je iPhone ontgrendeld in een oogopslag ziet over hoeveel dagen het kerst is. Zo hoef je daar namelijk geen moment over te twijfelen. En twijfel is juist iets wat stress veroorzaakt.

Up Ahead: Countdown Widgets Daniel Gauthier 10 (28 reviews) Gratis via App Store via App Store

Er zijn veel verschillende soorten te vinden in de App Store. En er zijn er ook veel die relatief duur zijn. De app Up Ahead is dat ook, maar met de gratis versie kun je aftellen naar drie verschillende gebeurtenissen. Maak gewoon een evenement aan en voeg vervolgens de widget toe aan je homescreen.

2. Maak een kerstachtergrond van emoji

Om alvast in de juiste sfeer te komen, gebruik je een kerstachtergrond op je iPhone. Je kunt er natuurlijk een van internet plukken (of van onze iPhone wallpapers), maar je kunt er ook eenvoudig zelf een samenstellen van emoji. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen en tik op ‘Achtergrond’;

Tik op ‘+ Voeg nieuwe achtergrond toe’;

Tik bovenin op de gele emoji-knop;

Haal de huidige emoji weg met backspace;

Typ maximaal zes van je favoriete kerst-emoji;

Tik boven het toetsenbord ergens in het scherm;

Veeg horizontaal over het scherm voor verschillende patronen;

Tik rechtsboven op ‘Voeg toe’.

3. Gebruik AI om een afspeellijst te maken

Je kunt natuurlijk weer dezelfde afspeellijst gebruiken die je altijd gebruikt met kerst. Of je kunt een nieuwe gaan samenstellen. Dat laatste kost je veel tijd, zeker als je op zoek gaat naar liedjes die niet ook al in jouw goede oude afspeellijst staan. Bespaar jezelf die tijd en stress en laat AI het voor je doen!

AI Playlist Maker: PlaylistAI Brett Bauman 8,6 (16 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met de app AI Playlist Maker: PlaylistAI is het een fluitje van een cent. Je omschrijft gewoon wat voor afspeellijst je wilt (en ook wat je er niet in wilt) en de app maakt die voor je. Vervolgens stuur je de playlist gewoon naar Spotify, Apple Music of een andere muziekdienst en alles is al geregeld! Enige beperking is dat je het in het Engels moet doen.

4. Verstuur kerstkaarten met een app

We begrijpen het volkomen als je tijdens de donkerste dagen van het jaar geen zin hebt om op zoek te gaan naar een van de weinige overgebleven brievenbussen waar je je kerstkaarten in kunt deponeren. Dat hoeft gelukkig ook niet meer, want kerstkaarten verstuur je gewoon vanaf je bank via een app.

MyPostcard Kaarten sturen App mypostcard.com GmbH 9 (194 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met de app MyPostcard Kaarten sturen App kies je een van de kerstkaarten die worden aangeboden. Vervolgens kun je die kaart persoonlijker maken, eventueel door een of meerdere foto’s toe te voegen.

PostNL PostNL Holding B.V. 9 (661.314 reviews) Gratis via App Store via App Store

In de app van PostNL kun je zo’n beetje hetzelfde doen. Je hebt wat minder sjablonen tot je beschikking, maar ze zijn dan wel weer in het Nederlands. Tik in de PostNL-app beneden op ‘Versturen’ en kies dan voor ‘Fotokaartje’. Kies vervolgens of je wel of geen envelop wilt. Daarna kies je een sjabloon, voeg je een foto toe en typ je je kerstwens.

5. Gebruik ‘Mijn AH assistent’ in de AH-app

Je gebruikt AI niet alleen om een afspeellijst samen te stellen, maar ook om gemakkelijker tot een geweldig kerstdiner te komen. Albert Heijn heeft ‘Mijn AH assistent’ toegevoegd aan de AH-app en die kan je praktisch overal mee helpen.

Albert Heijn supermarkt Albert Heijn 9,2 (139.172 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je kunt er terecht voor receptideeën, voor welke wijn bij het diner past en voor handige bereidingstips. Je chat met ‘Mijn AH assistent’ wordt niet opgeslagen en ook nimet doorgestuurd naar Albert Heijn. Je vindt de assistent hier:

Open de AH-app en tik op het tabblad ‘Koken’;

Tik op ‘Of vraag het Mijn AH assistent’;

Typ je vraag en tik op ‘Gereed’.

Houd je uiteindelijk ingrediënten over? Dan gebruik je de optie ‘Scan & kook‘. Daarmee maak je een foto van losse ingrediënten of van je hele koelkast. De app analyseert de foto, herkent de ingrediënten en komt automatisch met receptideeën. Je vindt ‘Scan & kook’ iets verder naar beneden op het tabblad ‘Koken’.

Meer iPhone-tips?

