iPhone-tips: deze 10 iPhone-instellingen moet je direct aanpassen!

iPhone-tips: deze iPhone-instellingen moet je aanpassen

Er zitten veel verborgen functies in iOS die de meeste gebruikers niet kennen. Een aantal daarvan kun je het beste gelijk aanpassen – in deze iPhone-tips laten we zien welke dat zijn en hoe je dat doet.

1. Geef je iPhone een naam

Wist je dat jouw iPhone een eigen naam heeft? Die verschijnt niet alleen in de lijst met apparaten die zijn aangemeld bij jouw iCloud-account, maar is ook zichtbaar voor anderen wanneer je iets stuurt via Airdrop. Dat is mogelijk al een reden om de naam aan te passen. Standaard krijgt je iPhone de naam “iPhone van [voornaam uit jouw iCloud-account]”, maar die naam kun je dus wijzigen. Dat doe je zo:

Open de app instellingen; Tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘Info’ en dan op ‘Naam’; Voer de gewenste naam in.

2. Schakel ‘Ververs op achtergrond’ uit

Standaard worden apps automatisch bijgewerkt, zonder dat je daar ook meer iets van merkt. Dit gebeurt ook als je de app niet gebruikt. Hoewel het in principe handig is dat alle apps direct klaar zijn voor gebruik, kost het ook veel energie. Het gevolg is dat je batterij een stuk sneller leegloopt. Bovendien wordt er mogelijk mobiele data gebruikt voor het update van de apps. Het is dan ook een goed idee om deze functie aan te passen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’.

Je kunt nu kiezen uit drie opties:

Uit : schakel Ververs op de achtergrond helemaal uit (je ontvangt nog wel meldingen van apps).

: schakel Ververs op de achtergrond helemaal uit (je ontvangt nog wel meldingen van apps). Wifi : apps worden alleen geüpdatet wanneer je iPhone is verbonden met een wifi-netwerk.

: apps worden alleen geüpdatet wanneer je iPhone is verbonden met een wifi-netwerk. Wifi en mobiele data: apps worden altijd geüpdatet, ongeacht of je via wifi of 5G bent verbonden.

Als je functie ingeschakeld wilt laten, kun je er ook voor kiezen om het te beperken tot bepaalde apps. Hiervoor hoef je alleen maar de apps uit te schakelen die níét op de achtergrond mogen updaten.

3. Automatisch wisselen tussen Licht en Donker

Je kunt op je iPhone verschillende instellingen aanpassen, zoals de tekstgrootte en of je jouw iPhone in de lichte of donkere modus wilt gebruiken. Dat laatste kun je ook gewoon aan je iPhone overlaten. Die kan namelijk automatisch schakelen tussen de lichte en donkere modus. Zo pas je die optie aan:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Scherm en helderheid’;

Schakel de optie ‘Automatisch’ in;

Tik op ‘Opties’ en stel je voorkeur in.

4. Maak Liquid Glass minder transparant

In hetzelfde menu ‘Scherm en helderheid’ staat ook de optie ‘Liquid Glass’. Standaard is in iOS 26 de modus ‘Helder’ geactiveerd, waardoor de hele gebruikersinterface doorzichtiger lijkt. Kies ‘Getint’ voor een meer ondoorzichtig uiterlijk met een beter contrast. Houd er rekening mee dat deze optie beschikbaar is in iOS 26.1 of hoger. Zie je de optie niet, zorg er dan voor dat je je iPhone bijwerkt naar de nieuwste versie van iOS.

5. Altijd aan-functie

Sommige iPhone-modellen hebben een scherm met Altijd-aan, waardoor het scherm ook na het vergrendelen nog informatie weergeeft. Als je dit niet prettig vindt of je wilt de optie uitschakelen om de batterij te sparen, ga je als volgt te werk:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Scherm en helderheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Altijd aan’;

Pas de werking aan of schakel de functie helemaal uit.

Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de achtergrondafbeelding wordt uitgeschakeld en alleen de klok wordt weergegeven. Er is ook een optie om meldingen weer te geven of te verbergen. Als je de functie Altijd-aan helemaal niet wilt gebruiken, schakel je gewoon de hoofdschakelaar uit.

6. Night Shift

De functie Night Shift werd geïntroduceerd in iOS 9 en vermindert in feite het blauwe licht van het scherm en laat het warmer lijken. Het idee hierachter is om het scherm aangenamer te maken voor de ogen, vooral ’s nachts. Je kunt Night Shift handmatig activeren van zonsondergang tot zonsopgang of een aangepast tijdschema instellen. Er is ook een schuifregelaar waarmee u de intensiteit van het effect op het scherm kunt aanpassen. Je vindt de functie ook onder ‘Scherm en helderheid’, net zoals Altijd aan (zie tip 5).

7. Camerafuncties

Als je alle camerafuncties van je iPhone wilt gebruiken, is het zeker de moeite waard om het gedeelte ‘Camera’ in de app ‘Instellingen’ eens na te lopen. Standaard staat de iPhone ingesteld om 1080p-video’s op te nemen. Je kunt deze standaardresolutie wijzigen in 4K in het menu ‘Neem video op’. Daar kun je desgewenst ook HDR-video uitschakelen.

Heb je een iPhone Pro (iPhone 12 Pro of nieuwer), dan kun je ook ProRAW inschakelen in het menu ‘Bestandsstructuren’. Nadat je ProRAW hebt ingeschakeld, verschijnt er een knop in de camera-app waarmee je de functie kunt in- en uitschakelen tijdens het fotograferen.

8. Bedieningspaneel

Via het Bedieningspaneel heb je snel toegang tot een aantal handige instellingen. Denk aan het beheren van wifi en Bluetooth, het wijzigen van het volume, het activeren van ‘Niet storen’ of zelfs het in- en uitschakelen van AirDrop.

Je kunt het Bedieningspaneel overal openen door vanuit de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen. Dit werkt niet alleen vanaf het startscherm of vanuit apps, maar ook vanaf het vergrendelscherm. Dit betekent ook dat iedereen die jouw iPhone in handen krijgt deze instellingen kan wijzigen. Gelukkig kun je dat aanpassen:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Face ID en toegangscode’;

Scrol een stuk naar beneden;

Schakel onder ‘Toegang bij vergrendeling’ de optie ‘Bedieningspaneel’ uit.

Je kunt hier ook andere opties uitschakelen om te voorkomen dat ze vanaf het vergrendelscherm toegankelijk zijn, waardoor je meer privacy en veiligheid krijgt. De functies vereisen voortaan namelijk eerst authentificatie met Face ID.

9. Bescherming voor gestolen apparaat

De diefstalbeveiliging die in iOS 17 is geïntroduceerd, biedt extra beveiliging voor het geval je iPhone ooit wordt gestolen. Met name wanneer de dief ook jouw toegangscode kent. Als de functie is ingeschakeld, is Face ID noodzakelijk voor gevoelige acties zoals het wijzigen van jouw Apple ID-wachtwoord, het uitschakelen van ‘Zoek mijn iPhone’ of het openen van opgeslagen wachtwoorden, zonder dat je de toegangscode kunt gebruiken. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Face ID en toegangscode’;

Tik op ‘Bescherming voor gestolen apparaat’;

Schakel ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ in.

Door een SOS-contactpersoon voor noodgevallen in te stellen, zorg je ervoor dat eerstehulpverleners iemand kunnen bereiken die je vertrouwt wanneer er iets met je gebeurt. Deze contactpersonen zijn rechtstreeks toegankelijk via het vergrendelscherm, zonder dat je de iPhone hoeft te ontgrendelen.

Om een SOS-contactpersoon toe te voegen, open je de Gezondheid-app, tik je op je profielfoto en ga je naar ‘Medische ID. Tik vervolgens achter ‘SOS-contactpersonen op ‘Voeg toe’. Tik vervolgens nog op ‘Voeg SOS-contactpersoon toe’.

Meer iPhone-tips?

