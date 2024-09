iPhone-tips: 5 functies die je moet uitzetten na de iOS 18-update

iOS 18 brengt nieuwe functies, maar die wil je niet allemaal ingeschakeld hebben. In deze iPhone-tips: 5 functies die je moet uitzetten na de update!

iPhone-tips: 5 functies die je moet uitzetten

Je moet natuurlijk helemaal niets, maar wat ons betreft is het een goed idee om deze vijf functies even na te lopen!

1. Automatisch delen

Als je maar één van de vijf functies die we hier noemen uit gaat zetten, laat het dan deze zijn. De functie ‘Automatisch delen’ is namelijk nergens voor nodig. Als die functie aan staat, wordt materiaal dat met je wordt gedeeld in de Berichten-app automatisch weergegeven in allerlei andere apps. Je kunt dat beter zelf bepalen op het moment dat je het nodig hebt. Uitzetten doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik onderaan op ‘Apps’ en dan op ‘Berichten’; Tik op ‘Gedeeld met jou’; Schakel de optie ‘Automatisch delen’ uit.

2. Snelkoppelingen Vergrendelscherm

Nummer twee van deze iPhone-tips is speciaal voor iedereen die zich al jaren ergert aan de snelkoppelingen naar de zaklamp en de camera op het Vergrendelscherm. Nu je iOS 18 hebt geïnstalleerd, kun je die eindelijk weghalen. En dat niet alleen, je hebt namelijk ook de mogelijkheid om ze te vervangen. Het werkt zo:

Tik op het scherm om het Vergrendelscherm weer te geven;

Druk lang op het Vergrendelscherm;

Tik op ‘Pas aan’ en dan op ‘Toegangsscherm’;

Tik beneden op het minteken bij de zaklamp.

Hierna tik je ook op het minteken bij de camera. Wil je een andere snelkoppeling plaatsen, tik dan op het plusteken en kies er een uit de beschikbare apps die worden weergegeven.

3. Tekst van icoontjes weghalen

Nummer drie van deze iPhone-tips was voorheen ook niet mogelijk. Je kunt nu namelijk de tekst onder de icoontjes weghalen. Aangezien je de icoontjes van de apps die je gebruikt toch wel kent, is dat best een goed idee. Een automatisch gevolg is wel dat de icoontjes iets groter worden weergegeven. Zo stel je het in:

Druk lang op een leeg gedeelte van het thuisscherm;

Tik linksboven op ‘Wijzig’ en dan op ‘Pas aan’;

Tik in het menu dat beneden verschijnt op ‘Groot’.

4. Geoptimaliseerd opladen

Het kan zijn dat deze functie al optimaal gaat ingesteld, afhankelijk van hoe je de instellingen voor de update naar iOS 18 had ingesteld. Je hebt nu een aantal nieuwe opties als het gaat om het opladen van je iPhone 15 (en iPhone 16). Zo kun je nu gebruikmaken van uitgebreide oplaadlimieten. Voorheen kon je kiezen voor een limiet van 80 procent, nu kun je ook kiezen voor 85, 90 en 95 procent.

Voor de batterij is het goed dat hierdoor de tijd dat je iPhone volledig opgeladen is, wordt verkort. Dit geldt vooral voor mensen die hun iPhone vaak langere tijd in het stopcontact laten zitten. Aanpassen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Batterij’;

Tik op ‘Bezig met opladen’;

Kies het gewenste percentage.

Bedenk bij het kiezen van het percentage hoe je je iPhone gebruikt. Als je de hele dag door kunt opladen, is een lagere limiet zoals 80 of 85 procent voldoende. Moet de batterij voor jou langer meegaan, kies dan 90 of 95 procent.

5. Foto’s-app terugzetten

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met een tip voor de vernieuwde Foto’s-app. Kun je na de update naar iOS 18 geen foto’s meer terugvinden? Dan is het tijd om de app aan je eigen wensen aan te passen. De Foto’s-app verdeelt je foto’s in iOS 18 in Verzamelingen. Zo zie je nu onder meer Recente dagen, Personen en huisdieren, en Reizen. Grote kans dat je dit veel te veel vindt en dat dit de voornaamste reden is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Aanpassen doe je als volgt:

Open de app Foto’s;

Scrol helemaal naar beneden;

Tik op ‘Pas aan en wijzig volgorde’.

Om Verzamelingen uit te schakelen, hoef je er alleen maar op te tikken. De volgorde veranderen doe je gewoon door ze naar de juiste plek te slepen.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!