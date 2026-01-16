iPhone-tips: 5 handige functies van iOS 26 die je nog niet had ontdekt

De kans is groot dat je de meeste functies van iOS 26 inmiddels wel kent, toch hebben wij er in deze iPhone-tips 5 die je nog niet kende.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 functies van iOS 26 die je nog niet had ontdekt

Uiteraard zijn er ook mensen die wél al echt alle functies van iOS 26 kennen. Toch denken we dat er ook veel mensen zijn die de iOS 26-functies in deze iPhone-tips nog niet hadden ontdekt. We zetten ze voor je op een rij!

1. Teksten vertalen in Apple Music

Als je naar nummers in andere talen luistert, kan Apple Music nu songteksten in realtime vertalen. Enige nadeel is dat Nederlands nog niet wordt ondersteund. Maar luister je naar een Franse chanson, dan kun je er wel voor kiezen om de tekst naar het Engels te vertalen. Tik op de weergave Songteksten en druk vervolgens op de nieuwe knop ‘Toon vertaling’ linksonder en je ziet de vertaalde songteksten onder de originele songteksten verschijnen, synchroon met de muziek.

2. Maak een foto met je AirPods

Nee, je kunt natuurlijk niet echt fotograferen met je AirPods, maar ze hebben wel een nieuwe functie: je kunt ze in iOS 26 namelijk gebruiken als afstandsbediening voor de sluiterknop van de camera op je iPhone. Open de Camera-app en dubbeltik op een AirPod om een foto te maken. Dit is ideaal voor groepsfoto’s of wanneer je telefoon op een statief aan de andere kant van de kamer staat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Bewerk pdf’s met de app Voorvertoning

De Voorvertoning-app, al lang een vast onderdeel van macOS, zit geïntegreerd in iOS 26. Je kunt er ook pdf’s mee bewerken in Bestanden of Mail. Tik op het potloodicoon en je kunt tekst markeren, notities toevoegen, documenten ondertekenen of pagina’s herschikken. Er is geen app van derden meer nodig.

4. Voeg een achtergrond toe in Berichten

Je kunt nu tekstberichten in de app Berichten een eigen sfeer geven. In iOS 26 kun je namelijk een aangepaste achtergrond instellen voor gesprekken met mensen die je hebt opgeslagen als contactpersoon. Dat werkt als volgt:

Open de app Berichten; Open een gesprek met iemand die je als contactpersoon hebt opgeslagen; Tik bovenin op de naam van de persoon; Tik op ‘Achtergronden’.

Je hebt nu allerlei mogelijkheden, waaronder suggesties kiezen, foto’s, zelf kleurverlopen maken, of een geheel nieuwe achtergrond met behulp van Image Playground.

5. Veeg vanaf het midden van het scherm om terug te gaan

Apple heeft een nieuwe gebaar toegevoegd voor soepelere navigatie. Je kunt nu namelijk vanaf het midden van het scherm naar rechts vegen om terug te gaan. Dit werkt in Safari, Instellingen, Mail en andere standaard-apps. Probeer maar eens vanaf een willekeurige plek in het midden van links naar rechts te vegen. Je gaat dan gelijk terug zonder dat je de rand van het scherm hoeft te raken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!