4 iPhone-tips om snel én eenvoudig pdf’s te maken (op je iPhone)

Van pdf’s weet je zeker dat iedereen ze zonder problemen kan openen. Daarom laten we in deze iPhone-tips 4 manieren zien om pdf’s te maken!

4 iPhone-tips om pdf’s te maken op je iPhone

Maak je een pdf, dan blijft de oorspronkelijke opmaak behouden ongeacht in welk programma die wordt geopend. Bovendien comprimeert een pdf het bestand zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Je kunt een pdf maken van een website, een foto of een e-mail, en je hoeft er geen extra software voor te installeren!

1. Pdf maken via ‘Druk af’

Dit is de eenvoudigste manier om een pdf te maken. Het werkt als volgt:

Open het bestand of de website waarvan je een pdf wilt maken; Tik op de deel-knop en vervolgens op ‘Druk af’; Tik opnieuw op de deel-knop en kies ‘Bewaar in Bestanden’; Kies de gewenste map en tik op ‘Bewaar’ om de pdf op te slaan.

2. Pdf maken van een screenshot

Je kunt ook een Pdf maken via een screenshot. Het voordeel daarvan is dat het bestand wordt opgeslagen als één lang document in plaats van opgedeeld in A4-pagina’s. Dat is vooral voor websites prettiger leesbaar. Het proces lijkt op de eerder beschreven stappen, maar gaat net even iets anders.

Open de website waar je een pdf van wilt maken;

Maak er een screenshot van (zijknop + volume omhoog);

Tik op de preview linksonder in beeld;

In het grijze balkje tik je op ‘Hele pagina’ om de gehele webpagina op te slaan;

Tik op de deelknop rechtsboven en dan op ‘Bewaar in Bestanden’;

Je vindt de pdf nu terug in de app Bestanden.

3. Pdf-bestand maken via ‘Markeringen’

Wil je een pdf maken waar je ook nog wat markeringen aan wilt toevoegen? Bijvoorbeeld door enkele woorden te markeren, te omcirkelen of er zelf een tekst bij te plaatsen? Dat gaat het beste via ‘Markeringen’. Het werkt goed voor websites, maar niet voor foto’s en tekstbestanden. Daar kun je beter de eerste methode voor gebruiken. Het werkt zo:

Open de website waar je een pdf van wilt maken;

Tik op de deel-knop onderin;

Scrol naar beneden en tik op ‘Markeringen’;

Voeg jouw markeringen toe;

Tik op ‘Gereed’ en dan op ‘Bewaar bestand in…’ om het bestand op te slaan;

Kies de map waarin je het pdf-bestand wilt opslaan.

4. Pdf maken via ‘Opties’

Tot slot heb je ook nog de mogelijkheid om een pdf-bestand via de functie ‘Opties’ in je browser. Deze methode is vooral handig als je snel een webpagina als pdf-bestand wilt delen met anderen. Het werkt zo:

Open de website waar je een pdf van wilt maken;

Tik op de deel-knop onderin;

Tik op ‘Opties’ en kies ‘Pdf’. Tik daarna op ‘Gereed’;

Kies de methode waarop je wilt delen, bijvoorbeeld AirDrop of e-mail.

Meer iPhone-tips?

