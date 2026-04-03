iPhone-tips: 4 dingen die je móét checken als je iOS 26.4 gebruikt

Maak je gebruik van iOS 26.4? Dan is het geen slecht idee om de instellingen te controleren. In deze iPhone-tips 4 dingen die je móét checken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Moeten’ is natuurlijk wat overdreven, maar we raden je wel aan om de instellingen die in deze iPhone-tips aan bod komen even te checken. Het is een kleine moeite en de kans is groot dat je er iets aan hebt!

1. Automatisch ondertiteling

Het is natuurlijk geen nieuws dat je iPhone video’s kan ondertitelen. In iOS 26.4 kun je echter instellen dat dit automatisch gebeurt wanneer de taal van de video niet overeenkomt met de ingestelde taal op je iPhone. Voor vele mensen is dat waarschijnlijk wel wenselijk. Je stelt dit als volgt in:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Scrol bijna helemaal naar beneden en tik op ‘Ondertiteling en bijschriften’; Schakel ‘Wanneer talen niet overeenkomen’ in.

2. Video’s downloaden

Deze iPhone-tip is handig als je regelmatig de Podcasts-app gebruikt en podcasts download om ze offline te kunnen beluisteren. Vanaf iOS 26.4 biedt de Podcasts-app een verbeterde videopodcast-ervaring. Zo kun je bijvoorbeeld heel eenvoudig wisselen tussen luisteren en kijken. Maar er is ook een instelling waarmee je kunt bepalen of je eventuele video’s ook wilt downloaden wanneer je een podcast downloadt. Die instelling vind je hier:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Zoek naar ‘Podcasts’ en tik erop;

Scrol een stukje naar beneden;

Schakel de optie ‘Download video’ in of uit.

3. Voltooi vanuit wekker

Je hebt mogelijk al meegekregen dat je in de app Herinneringen nu de optie ‘Dringend’ aan herinneringen kunt toevoegen. Je krijgt op het ingevoerde tijdstip dan geen melding, maar een alarm. Vergelijkbaar met een wekker. Standaard kun je dat alarm vervolgens sluimeren, net zoals een wekker. Maar er is ook een optie om de ingestelde herinnering direct te voltooien. Daar moet je wel even een instelling voor aanpassen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Zoek en tik op ‘Herinneringen’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Voltooi vanuit wekker’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bedrade accessoires

Dit is een veiligheidsfunctie die bepaald of een accessoire dat bekabeld wordt aangesloten op je iPhone wordt geaccepteerd of niet. Waarschijnlijk staat de optie standaard op ‘Sta automatisch toe indien ontgrendeld’. Hoewel dat in de praktijk meestal niet voor problemen zorgt, is het veiliger om voor ‘Vraag voor nieuwe accessoires’ te kiezen. Dit pas je als volgt aan:

Open de app Instellingen;

Scrol een stukje en tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Bedrade accessoires’;

Kies voor ‘Vraag voor nieuwe accessoires’.

