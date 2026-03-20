iPhone-tips: 3 verborgen functies die je móét kennen (en zo werken ze)

Sommige iPhone-functies kent iedereen, andere kent juist niemand – in deze iPhone-tips stellen we 3 van die verborgen functies aan je voor!

Er zijn verborgen iPhone-functies die je een keer voor de lol uitprobeert, maar er zijn er ook die je uiteindelijk elke dag gebruikt. In de iPhone-tips van deze week hebben we er drie die in de laatste categorie vallen. Doe er je voordeel mee!

1. Stel een timer in op een specifieke tijd

Deze iPhone-tips is handig voor iedereen die regelmatig werkt met een deadline. Dat is doorgaans al stressvol genoeg, dus je wilt niet ook nog eens hoeven uitrekenen hoeveel minuten het nog duurt voordat je volgende vergadering begint. Gelukkig hoeft dat ook niet.

Zeg gewoon tegen Siri dat je een timer wilt die op een bepaald tijdstip afgaat. Dat is beter dan een wekker zetten omdat de timer vervolgens aftelt naar dat specifieke moment. Zo zie je voortdurend in een oogopslag hoeveel tijd je nog hebt. Op deze manier hoef je zelf niets uit te rekenen, is de kans dat je een fout maakt veel kleiner en kun je je vooral blijven concentreren op wat belangrijk is.

2. Zorg dat je nooit geen herinneringen meer mist

De app Herinneringen was altijd heel eenvoudig om te negeren. Er verschijnt een melding, je veegt ‘m weg en voor je het weet is het drie dagen later en ben je helemaal vergeten wat je had moeten onthouden. Dat is veranderd dankzij een recente update, maar daar weten veel mensen nog steeds niets vanaf.

Je kunt herinneringen nu namelijk als dringend markeren, waardoor er op het afgesproken tijdstip daadwerkelijk een alarm afgaat. Op die manier kun je herinneringen dus praktisch niet meer missen. Het werkt als volgt:

Open de app Herinneringen; Tik rechtsonder op het plusje; Voer een naam in; Schakel de optie ‘Dringend’ in en voer de datum en tijd in;

Wanneer de herinnering afloopt, behandelt je iPhone dit als een wekker die afgaat. Dus op volledig scherm en met geluid. Je kunt dit niet negeren zoals je een gewone melding kunt wegvegen, dus voor echt belangrijke taken is het echt een uitkomst.

3. Spring terug door de Instellingen

Soms zit je best diep in de Instellingen en ben je misschien wel vijf of zes menu’s verder beland. De enige manier om weer terug te gaan, lijkt dan herhaaldelijk tikken op de terugknop. Maar er is een snellere manier die niemand kent!

Houd gewoon de terugknop in de linkerbovenhoek ingedrukt en er verschijnt een snelmenu met daarin het hele navigatiepad. Tik vervolgens op een van de vermeldingen om daar direct naartoe te springen. Dat gaat veel sneller dan scherm voor scherm teruggaan.

Deze tip klinkt misschien onbelangrijk, totdat je daadwerkelijk een keer diep in de Instellingen zit. Eén keer lang drukken en één keer tikken vervangt dan behoorlijk wat afzonderlijke tikken op de terugknop. Het werkt in de hele app Instellingen en zelfs in sommige andere apps van derden die een vergelijkbare navigatiestructuren gebruiken. Als je eenmaal weet dat het bestaat, zul je vast een keer merken dat het toch best handig is!

