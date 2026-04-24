iPhone-tips: 3 verborgen functies die je regelmatig van pas komen

In de iPhone-tips van deze week hebben we 3 verborgen functies voor je die werkelijk handig zijn, maar die desondanks bijna niemand gebruikt.

3 verborgen functies die je regelmatig van pas komen

Misschien ken je ze al, misschien ook niet, misschien herontdek je ze nu weer. Doe er je voordeel mee en probeer ze direct (weer) uit!

1. Schakel achtergrondgeluiden uit tijdens het bellen

Sinds 2023 beschikken iPhones over een functie voor gesprekskwaliteit die de meeste mensen nooit ontdekken. Die functie heet ‘Stemisolatie’ en filtert actief omgevingsgeluiden zoals verkeer, blaffende honden of bouwwerkzaamheden weg, zodat je stem kristalhelder overkomt. Je gebruikt het als volgt:

Breng een telefoongesprek tot stand; Open tijdens het gesprek het Bedieningspaneel; Tik bovenaan op ‘Telefoon regelaars’; Kies voor ‘Stemisolatie’.

Naast Stemisolatie zijn er nog andere audiomodi beschikbaar. Standaard is de standaardoptie waarbij geen filtering wordt toegepast. Breed spectrum versterkt achtergrondgeluiden en werkt het beste voor FaceTime-groepsgesprekken. Automatisch schakelt tussen modi op basis van jouw instellingen, waarbij Stemisolatie wordt gebruikt voor gewone gesprekken en Standaard wanneer je de luidspreker gebruikt.

2. Maak gebruik van achtergrondgeluiden

Je iPhone heeft een ingebouwde geluidsgenerator voor rustgevende achtergrondgeluiden, die verborgen zit in de toegankelijkheidsinstellingen. Of je nu je concentratie wilt verbeteren tijdens het werk, hulp nodig hebt om in slaap te vallen of iets zoekt om een onrustige baby te kalmeren, deze functie biedt uitkomst. Je gebruikt hem zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Audio en visueel’;

Kies voor ‘Achtergrondgeluiden’;

Schakel de functie in.

Je kunt nu kiezen uit geluiden zoals Donkere ruis, Oceaan, Regen of Stromend water. Je kunt het volume onafhankelijk van andere audio aanpassen en de functie toevoegen aan het Bedieningspaneel. Dit is vooral handig tijdens het reizen, bij het werken in rumoerige omgevingen of wanneer je je hoofd even wilt leegmaken.

3. Plan berichten in om later te versturen

Om 2 uur ’s nachts sms’jes sturen of iemand tijdens werkuren storen is niet ideaal. Je kunt natuurlijk wachten op een meer Christelijk tijdstip, maar dan loop je het risico dat je het vergeet. Gelukkig kun je met je iPhone berichten rechtstreeks in de Berichten-app inplannen om op een bepaald tijdstip te versturen. Dat werkt zo:

Typ je bericht en tik vervolgens op het plusteken links naast het tekstvak. Selecteer ‘Stuur later’, kies de gewenste datum en tijd, en je iPhone regelt de rest automatisch. Je hoeft dus ook geen herinneringen of alarmen in te stellen. Dit werkt perfect voor bijvoorbeeld verjaardagsberichten. Als je van gedachten verandert, kun je elk gepland bericht bewerken of annuleren voordat het wordt verzonden.

