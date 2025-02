iPhone-tips: 3 manieren om je iPhone een stuk sneller te maken

Het is geen verrassing dat er zaken zijn die je iPhone langzamer maken. Daarom in deze iPhone-tips: 3 manieren om je iPhone sneller te maken!

iPhone-tips: 3x je iPhone sneller maken

Je iPhone wordt onder meer langzamer als hij te lang op oude software draait, als de opslagruimte vol raakt en als er (teveel) processen op de achtergrond draaien. Gelukkig kun je daar vrij eenvoudig iets aan doen. In deze iPhone-tips laten we zien hoe je dat doet!

Elke nieuwe iOS-update maakt je iPhone weer veiliger, omdat er vrijwel altijd een aantal veiligheidslekken worden gedicht. Maar naast extra veiligheid zorgen deze software-updates er ook voor dat je iPhone sneller wordt. Dat komt doordat er ook vrijwel altijd prestatieverbeteringen in zitten. De software is immers verder ontwikkeld en werkt daardoor steeds efficiënter. In veel gevallen is het dus ook goed voor de batterijduur.

Weet je niet of er een nieuwe iOS-update beschikbaar is, dan kun je dat gemakkelijk zelf controleren. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’.

Zorg er hier ook voor dat je de optie ‘Automatische updates’ hebt ingeschakeld, dan minimaliseer je het risico dat je in de toekomst updates mist.

2. Achtergrondprocessen uitschakelen

Op je iPhone worden op de achtergrond zonder dat je het doorhebt allerlei processen uitgevoerd. Sommige daarvan zijn handig, maar anderen zorgen er alleen maar voor dat je iPhone trager en de batterijduur korter wordt. Het is daarom geen slecht idee om er een aantal uit te schakelen. Er zijn een paar dingen die je kunt doen.

Schakel ‘Ververs op achtergrond’ uit: standaard hebben de meeste apps toestemming om te worden ververst wanneer er een internetverbinding is. Afhankelijk van hoeveel apps je hebt geïnstalleerd, kan dit je iPhone behoorlijk traag maken en ook de batterijduur verkorten. Je kunt de hele functie uitschakelen, of per app bepalen of verversen op de achtergrond wordt toegestaan. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond’.

Schakel ‘Locatievoorzieningen’ uit: je iPhone wordt ook trager doordat veel apps voortdurend je locatie gebruiken. Ben je aan het navigeren met Google Maps, dan is het logisch dat die app jouw locatie gebruikt. Veel andere apps hebben die zeker niet voortdurend nodig. Schakel Locatievoorzieningen voor die apps dan ook uit. Ga hiervoor naar ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen’. Ook hier kun je (tijdelijk) de hele functie uitschakelen, of per app bepalen of die toegang krijgt tot jouw locatie of niet.

3. Maak opslagruimte vrij

Raakt de opslagruimte op je iPhone vol, dan heeft dat zeker geen positief effect op de snelheid. Zorg er dus voor dat je genoeg opslagruimte vrij hebt. Dat kan bijvoorbeeld door apps die je niet gebruikt te verwijderen. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt kijken welke apps de meeste ruimte innemen en vervolgens kiezen welke van die apps je niet meer nodig hebt. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag.

Je kunt ook instellen dat apps die je al een hele tijd niet gebruikt automatisch worden ‘opgeruimd’. Daarbij gaan de bijbehorende documenten en gegevens niet verloren, maar het levert je wel ruimte op. Deze functie stel je als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’ en dan op ‘App Store’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Ruim apps op’ in.

Daarnaast nemen foto’s en video’s al snel veel opslagruimte in. Het is dan een goed idee om iCloud-foto’s te gebruiken. Alle foto’s die je maakt worden dan niet op je iPhone opgeslagen, maar in je iCloud. Je kunt ze dan wel gewoon openen zoals je gewend bent, mits je bent verbonden met internet. Dat kan dan overigens ook op andere Apple-apparaten als je die hebt. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Foto’s’ en schakel ‘Synchroniseer deze iPhone’ in;

Zorg dat er een vinkje staat achter ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

Lees zeker ook onze vorige iPhone-tips: zo maak je op een veilige manier ruimte op je iPhone.

Meer iPhone-tips?

