iPhone-tips: 10 slimme Apple-features om je privacy te beschermen

Gebruik je een iPhone, dan loopt je privacy vanzelf gevaar. Daarom in deze iPhone-tips 10 slimme Apple-features die je privacy beschermen.

iPhone-tips: 10x je privacy beschermen

Je krijgt meer privacy als je bepaalde apps vergrendelt of verbergt, of door je e-mailadres te verbergen. In de iPhone-tips van deze week laten we zien hoe je deze en andere slimme Apple-features kunt gebruiken om je privacy te beschermen.

1. Vergrendel of verberg een app

Door apps te vergrendelen en te verbergen, weet je zeker dat anderen geen persoonlijke informatie te zien krijgen wanneer je je scherm aan iemand laat zien of je iPhone even uitleent. Als je een app verbergt, blijft die onzichtbaar. Als je een app vergrendelt, dan is Face ID, Touch ID of een toegangscode nodig om de app te kunnen gebruiken. Een app vergrendelen doe je als volgt:

Druk lang op de app die je wilt vergrendelen; Tik in het snelmenu op ‘Vereis Face ID’; Tik in het nieuwe venster ook op ‘Vereis Face ID’.

Wil je een app ook verbergen, dan kies je in de tweede stap voor ‘Verberg en vereis Face ID’. Wil je de extra beveiliging er weer af halen, dan werkt dat op nagenoeg dezelfde manier. Kies in de tweede stap alleen voor ‘Vereis Facer ID niet’.

Met de verbeterde toegangsrechten voor contactpersonen in iOS 18 kun je precies aangeven tot welke contactpersonen een app toegang heeft. Zo hoef je apps geen toegang te geven tot al je contactpersonen. Je stelt het als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en dan op ‘Contacten’;

Kies een app in de lijst en selecteer ‘Geen’, ‘Beperkte toegang’ of ‘Volledige toegang’;

3. Vergrendel privévensters in Safari automatisch

Wanneer je in Safari privévensters gebruikt, onthoudt Safari niet welke pagina’s je hebt bezocht. Ook je zoekopdrachten worden niet bewaard. Je kunt privévensters bovendien automatisch vergrendelen, zodat je je tabbladen niet per se hoeft te sluiten. Als je ze weer nodig hebt, ontgrendel je ze gewoon met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Zo stel je het in:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’;

Schakel de optie ‘Face ID vereist om de privémodus te vergrendelen’ in.

4. Gebruik de privémodus tegen tracking

Soms wordt er aan weblinks extra informatie toegevoegd waardoor websites je kunnen volgen. Deze informatie wordt automatisch verwijderd uit links die je deelt in Berichten en Mail, terwijl de links zelf gewoon blijven werken. In de privémodus van Safari wordt deze informatie ook weggehaald uit de links. Gebruik dus bij voorkeur Safari en schakel de privémodus in. Dat laatste doe je zo:

Open Safari op je iPhone;

Druk rechtsonder lang op het tabblad-icoontje;

Tik in het snelmenu op ‘Nieuw privétabblad’.

5. Profiteer van de Veiligheidscontrole

Als je je zorgen maakt over je persoonlijke veiligheid, kun je via Veiligheidscontrole snel stoppen met het delen van informatie. Via Veiligheidscontrole kun je controleren met wie je informatie deelt, de toegang tot Berichten en FaceTime op je iPhone beperken, je toegangscode wijzigen en nog veel meer.

Veiligheidscontrole is alleen beschikbaar op een iPhone met iOS 16 of nieuwer. Om Veiligheidscontrole te gebruiken, heb je een Apple-account nodig waarvoor twee-factor-authenticatie wordt gebruikt. Je start Veiligheidscontrole als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Veiligheidscontrole’.

6. Gebruik het Rapport over privacy van apps

Het Rapport over privacy van apps geeft aan hoe apps de verleende toestemming voor toegang tot je gegevens gebruiken. Als je het rapport inschakelt, kun je precies zien hoe vaak apps toegang vragen tot je gegevens, bijvoorbeeld je locatie, je camera of je microfoon.

Het rapport over privacy van apps begint pas met het verzamelen van informatie nadat je het hebt ingeschakeld. Daardoor kan het een tijdje duren voordat er details worden weergegeven. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Kies voor ‘Rapport over privacy van apps’

Tik op ‘Schakel privacyrapport in’.

7. Verberg je e-mailadres

Met ‘Verberg mijn e‑mailadres’ (onderdeel van een iCloud+-abonnement) kun je unieke, willekeurige e-mailadressen aanmaken voor gebruik in apps en op websites. Zo blijft je persoonlijke e-mailadres privé, ongeacht of je nu een nieuw account aanmaakt in een app, je online aanmeldt voor een nieuwsbrief, of een aankoop doet via Apple Pay. Je kunt adressen voor ‘Verberg mijn e‑mailadres’ als volgt aanmaken:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Verberg mijn e-mailadres’.

Je ziet daar alle adressen die je al gebruikt hebt. Wil je een nieuw aanmaken, tik dan op ‘+ Maak nieuw e-mailadres aan’.

8. Deel alleen een schatting van je locatie

Bij de Locatievoorzieningen kun je aangeven of apps je exacte locatie te zien krijgen, of een schatting (binnen een gebied van ongeveer 25 km²). Zo kun je bijvoorbeeld een restaurant in de buurt zoeken of het plaatselijke weerbericht bekijken zonder prijs te geven waar je precies bent. Je schakelt de optie ‘Exacte locatie’ als volgt uit:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik nu op ‘Locatievoorzieningen’;

Kies een app waarvan je de instelling wilt veranderen. Vervolgens schakel je de optie ‘Exacte locatie’ uit.

9. Leer opname-indicatoren kennen

Op je iPhone verschijnt een indicator wanneer een app de microfoon of de camera gebruikt. Een oranje stip geeft aan dat de microfoon wordt gebruikt. Zie je een groene stip, dan wordt de camera gebruikt (of zowel de camera als de microfoon). Zo weet je altijd precies wat er gebeurt.

Apple heeft een overzichtspagina waarop je alle indicatoren die op je iPhone kunnen verschijnen, staan afgebeeld inclusief hun betekenis. Het is een goed idee om die pagina een keertje door te nemen.

10. Gebruik Privédoorgifte in iCloud

‘Privédoorgifte in iCloud’ (onderdeel van een iCloud+-abonnement) beschermt jouw privacy door te zorgen dat niemand – zelfs Apple niet – kan zien wie je bent en welke websites je bekijkt wanneer je Safari gebruikt. Privédoorgifte in iCloud instellen op jouw iPhone doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Nu tik je op ‘Privédoorgifte’ en schakel je ‘Privédoorgifte’ in;

Meer iPhone-tips?

