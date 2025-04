iPhone-tips: 10 dingen waarvan je niet wist dat je iPhone die kan

Je iPhone kan meer dan je denkt. In deze iPhone-tips benadrukken we dat met 10 dingen waarvan je niet wist dat je iPhone die kan doen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone-tips: 10 onbekende dingen die je iPhone kan

De kans dat je alle tien de dingen in deze iPhone-tips nog niet kent, is misschien niet zo groot. Maar we zijn er vrij zeker van dat je ze nog niet allemaal kent. Ze zijn sowieso allemaal handig, dus doe er je voordeel mee!

1. Gebruik achtergrondgeluiden

Het is bewezen dat geluiden zoals bijvoorbeeld donkere ruis je kunnen helpen met concentreren wanneer je last hebt van storende geluiden in je omgeving. En er zijn geluiden die je helpen om rustig te worden. Hier kun je je iPhone mee laten helpen. Probeer het maar eens uit, het werkt als volgt:

Open de app Instellingen en tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Audio en visueel’ en dan op ‘Achtergrondgeluiden’;

Schakel de optie ‘Achtergrondgeluiden’ in;

Kies achter ‘Klank’ het gewenste achtergrondgeluid.

Heb je een geluid gevonden dat goed werkt voor jou, dan is het een goed idee om de functie onder de activeringsknop te zetten. Dat doe je door in het menu ‘Toegankelijkheid’ onderaan te tikken op ‘Activeringsknop’ en de optie ‘Achtergrondgeluiden’ aan te vinken. Je kunt het achtergrond dan voortaan eenvoudig aan- en uitzetten door drie keer snel achter elkaar op de zijknop van je iPhone te drukken.

2. Laat Siri voorlezen

Heb je zelf geen zin om een hele website in Safari te gaan lezen, dan kun je het Siri voor je laten doen. Je kunt het gewoon vragen, maar het is ook mogelijk om op het icoontje links naast de adresbalk te tikken en vervolgens te kiezen voor ‘Luister naar pagina’.

3. Bescherm je privémodus in Safari

Je kunt instellen dat Safari verificastie vereist wanneer je de 15 minuten niet meer hebt gebruikt. Dat is handig als je je iPhone regelmatig door anderen laat gebruiken en toch wat privacy wilt behouden. Instellen doe je zo:

Open de app Instellingen en scrol naar beneden;

Tik op ‘Apps’, scrol naar de ‘s’ en tik op ‘Safari’;

Schakel de optie ‘Face ID vereist om de privémodus te ontgrendelen’ in.

4. Verwijder de achtergrond van foto’s

Druk lang op een foto die is opgeslagen in de app Bestanden, tik dan op ‘Snelle taken’ en kies voor ‘Verwijder achtergrond’. De foto wordt dan zonder achtergrond als kopie opgeslagen. Wil je hier meer over weten, lees dan het artikel Verborgen functie op iPhone: achtergrond verwijderen van een foto.

5. Vertaal tekst met de camera

Open de camera en richt de lens van je iPhone op een blok tekst. In de rechterbenedenhoek verschijnt een pictogram met drie lijnen in een omlijnd vierkant. Tik op het pictogram en de tekst wordt vastgelegd met de optie om te kopiëren, alles te selecteren, op te zoeken, te vertalen of te delen.

6. Beveilig persoonlijke apps

Je kunt specifieke apps beschermen met Face ID, wat bijvoorbeeld handig is als je een kind hebt dat je telefoon regelmatig gebruikt en je niet wilt dat ze spelletjes spelen of per ongeluk e-mails versturen. Druk gewoon lang op een app en tik op ‘Vereis Face ID’ om de functie in te schakelen.

7. Gebruik Begeleide toegang

In navolging op de vorige tip kun je er ook voor kiezen om Begeleide toegang te gebruiken. Die functie zorgt ervoor dat je telefoon beperkt blijft tot één app. Degene die je iPhone gebruikt kan dus niet de geopende app sluiten en een andere openen. Je stelt Begeleide toegang als volgt in:

Open de app Instellingen en tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Begeleide toegang’;

Zet de schakelaar achter ‘Begeleide toegang’ op aan.

8. Sneller fotograferen en filmen

Soms moet je er snel bij zijn om het perfecte moment vast te leggen. Dan is het handig als je deze twee trucjes kent. De eerste is de ontspanknop naar links vegen in plaats van erop te tikken. Je maakt dan namelijk in één keer een heleboel foto’s achter elkaar, een functie die bekend staat als burst-modus. Het tweede trucje is dat je de camera opent en direct de ontspanknop ingedrukt houdt. Zolang je de knop ingedrukt houdt, neem je een video op. Dus zonder dat je eerst naar de videomodus hoeft te gaan en vervolgens het filmen te starten.

9. Beperk schermtijd voor apps

Verspil je te veel tijd met scrollen op social media? Je kunt je iPhone gebruiken om jezelf wat meer in de hand te houden, namelijk door een instelling in te schakelen die je toegang bepaalde apps beperkt. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen en tik op ‘Schermtijd’;

Tik op ‘Applimieten’ en dan op ‘Voeg limiet toe’;

Kies een hele app-categorie, of selecteer afzonderlijke apps;

Tik rechtsboven op ‘Volgende’;

Kies de gewenste tijden en dagen en tik op ‘Voeg toe’.

10. Deel je wifi-wachtwoord met een QR-code

De eenvoudigste manier om een wifi-wachtwoord te delen op een iPhone is door naar Instellingen te gaan, op ‘Wifi’ te tikken en het netwerk te selecteren. Klik vervolgens op ‘Wachtwoord delen’ in het pop-upvenster. Maar dit werkt alleen als de andere persoon een iPhone heeft. Als hij een Android-telefoon heeft, of als er meer mensen zijn die het wachtwoord nodig hebben, werkt een QR-code beter. Die maak je zo:

Open de app Wachtwoorden;

Tik op ‘Wifi’ en dan op het betreffende netwerk;

Tik op ‘Toon QR-code voor netwerk’.

Meer iPhone-tips?

