Deze verborgen iPhone-instelling is erg handig (maar bijna niemand gebruikt ’m)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
29 januari 2026, 17:49
2 min leestijd
Deze verborgen iPhone-instelling is erg handig (maar bijna niemand gebruikt ’m)

Je iPhone heeft veel functies die nogal weggestopt zitten. Ook Face ID heeft zo’n verstopte instelling die je zeker van pas komt met deze tip.

Deze verborgen iPhone-instelling is erg handig (maar bijna niemand gebruikt ’m)

Face ID werkt snel en dat is ontzettend fijn. Maar soms gaat de check zo snel dat je niet zeker weet of Face ID wel of niet werd geactiveerd. Vooral bij betalingen met de Wallet-app en Apple Pay is het handig om zeker te weten of Face ID je betaalpas heeft vrijgegeven om te betalen.

face id

De iPhone heeft daar een handige functie voor. Hiermee voel je voortaan een lichte trilling wanneer Face ID (of Touch ID) wordt geactiveerd. De functie heet ‘Voelbaar signaal bij authenticatie’. Deze functie stel je op de volgende manier in.

Voelbaar signaal instellen bij Face ID op je iPhone

  1. Open de app ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’;

  3. Tik op ‘Face ID en aandacht’;

  4. Zet de schuifknop bij ‘Voelbaar signaal bij authenticatie’ op aan.

De trilling bij Face ID werkt op elk moment wanneer Face ID wordt gebruikt. Denk aan het bevestigen van een aankoop in de App Store, het inloggen in een bank-app of het ontgrendelen van je iPhone.

Dit is Face ID (in het kort)

Apple introduceerde Face ID in 2017 met de iPhone X. Omdat dit model de eerste iPhone zonder homeknop was, moest Apple een alternatief bedenken voor de Touch ID-vingerafdrukscanner. Om extra knoppen te vermijden, koos het bedrijf voor een volledig nieuwe manier om de iPhone te ontgrendelen.

Face ID iPhone

Met Face ID kreeg de frontcamera een extra taak. Dankzij aanvullende sensoren kan de camera een 3D-gezichtsscan maken en zo controleren of jij het bent. Zodra je Face ID eenmaal hebt ingesteld, ontgrendel je je iPhone door er gewoon naar te kijken.

Meer Apple-tips

Ben je op zoek naar meer interessante tips voor je iPhone, iPad of Mac? Check dan de onderstaande artikelen.

Basisinstellingen Backup en beveiliging iPhone

