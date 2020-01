iPhone-termen uitgelegd: van algoritme tot teraflop

ls je praat over iPhones, dan kun je niet om allerlei termen heen. Voor de één gesneden koek, maar voor de ander niets meer dan een serie willekeurige letters. iPhoned legt de belangrijkste iPhone-termen uit.

iPhone-termen uitgelegd

Lang niet iedereen snapt wat veel gebruikte termen rond technologie betekenen. Terwijl de één niet beter weet, is het voor de ander haast een andere taal. Ook op iPhoned komen vaak termen langs die we als vanzelfsprekend zien. Daarom vind je hier op alfabetische wijze een reeks belangrijke termen en wat ze betekenen.

Algoritme

Een algoritme is een serie aan instructies om geautomatiseerd een doel voor elkaar te krijgen. Deze instructies worden steeds complexer en worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Een herkenbaar voorbeeld is Spotify. De muziekdienst ziet welke liedjes jij hebt geluisterd en welke liedjes anderen die jouw muziek luisteren ook hebben geluisterd, om zo muziek aan te raden die je waarschijnlijk leuk vindt. Daar komt verder geen mens aan te pas. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een zoekmachine die via een algoritme resultaten geeft die voor jou relevant zijn.

Siri gebruikt algoritmes onder andere om te begrijpen wat je bedoelt. De instructies die Siri heeft is om jouw gesproken vragen om te zetten in data en daarin te speuren naar welke tekst je hebt gezegd. Vervolgens zoekt Siri naar woorden om te snappen wat je wil bereiken. De juiste combinatie aan woorden wordt vervolgens gekoppeld aan een actie. Bijvoorbeeld het aanzetten van de lampen.

Bitrate

De bitrate is het aantal bits dat binnen een bepaalde tijd wordt verzonden. Meestal wordt er gesproken over bitrate per seconde. Hoe hoger de bitrate, des te meer data er wordt verstuurd en hoe hoger de kwaliteit van een video is. Om een video met hoge bitrate af te kunnen spelen, is een internetverbinding met een hoge bandbreedte nodig.

Blockchain

In onze samenleving is veel gecentraliseerd vormgegeven. Denk aan banken voor je geld of internetservers voor webdiensten. Daardoor geef je de verantwoordelijkheid voor je veiligheid en privacy grotendeels uit handen. Dat moet beter kunnen. Via blockchaintechnologie worden gegevens niet uitgewisseld via een centrale server, maar via een heel netwerk aan computers. In dit netwerk is iedereen gelijk aan elkaar. Elke computer helpt om te controleren of de uitwisseling van data klopt.

Dat gebeurt door het gebruik van een grootboek. Dat is een chronologische boekhouding waarin alle transacties worden bijgehouden. Dit grootboek wordt door alle deelnemers van een specifieke toepassing van blockchaintechnologie gedeeld. Het grootboek wordt opgedeeld in blokken, of blocks. Elk blok heeft een verwijzing naar het vorige deel. Zo ontstaat er dus een ketting aan blokken, of een blockchain.

Bufferen

Tijdens het streamen van een serie of film kun je tegen de melding ‘buffering’ aanlopen, waarna het even duurt tot de video weer verder gaat. Zodra je een serie of film streamt, wordt het volgende segment alvast gedownload op je apparaat, zodat de video soepel afspeelt.

Dat segment wordt de buffer genoemd. Zodra de video sneller afspeelt dan wat er is gedownload, moet er worden gebufferd. Meestal komt dat door een limiet in de internetverbinding. Heb je veel last van bufferen, dan helpt het om de kwaliteit van de video te verlagen. Dan ziet het er wat minder mooi uit, maar kun je wel kijken zonder onderbrekingen.

Butterfly toetsenbord

Fabrikanten gebruiken verschillende mechanismen om de toets die je op een toetsenbord indrukt weer naar boven te laten schieten. In een flinke aantal MacBooks is dat een butterfly-mechanisme. Je raadt het al: dit mechanisme heeft de vorm van een vlinder met twee vleugels.

Dit mechanisme is gekozen, omdat toetsenborden zo dunner gemaakt kunnen worden. Dat is handig voor de dunne laptops van Apple. Dit mechanisme is echter ook luider en blijkt sneller kapot te gaan. Een kruimel kan al een toets blokkeren.

Cross-site tracking

De meeste websites die je bezoekt, houden bij wat je doet. Op deze manier kunnen de makers zien of hun website-ontwerp goed werkt. Sommige websites zijn gekoppeld aan andere pagina’s, zodat ook zij mee kunnen kijken.

Bijvoorbeeld omdat een webwinkel een winkelmandje van een derde partij gebruikt. Het komt ook vaak voor dat er een knop van een sociaal netwerk op een website staat, waardoor dat sociale netwerk kan zien dat jij de website bezoekt. Dat wordt cross-site tracking genoemd. Safari blokkeert dit, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

Cryptovaluta

Cryptocoins, of cryptovaluta, is de snelst groeiende toepassing van blockchaintechnologie. Cryptovaluta is geld dat enkel elektronisch bestaat. Er zijn geen briefjes of muntjes. Dat was vroeger misschien nog ondenkbaar, maar inmiddels doen we steeds minder met contant geld.

Cryptovaluta, zoals bitcoin en etherium, bestaan enkel via hun blockchain. De gebruikers van deze valuta delen samen het grootboek. De waarde van de munt wordt bepaald door wat mensen ervoor willen geven tijdens het verhandelen. Daardoor kan cryptovaluta snel in waarde stijgen of dalen. Voorheen waren cryptovaluta voornamelijk een manier om te gokken op groei, maar inmiddels zijn de munten steeds vaker een geldig betaalmiddel.

Deep learning

Deep learning is een vorm van machine learning. Machine learning is de technologie waarbij computers zelfstandig leren van data. Met deep learning gaat dat specifiek om neurale netwerken met meerdere lagen waarbij elke laag een opdracht uitvoert, maar ook met elkaar communiceert. Een soort menselijk brein dus.

Elektrocardiogram

Een elektrocardiogram is een test. Deze test meet de elektrische signalen van je hart. In het woord elektrocardiogram staat ‘elektro’ dus voor elektrisch en ‘cardio’ voor hart.

Tijdens elke hartslag gaan er elektrische prikkels door je hart heen, om ervoor te zorgen dat het orgaan zich vult met bloed en daarna samentrekt om dat bloed je lichaam door te pompen. Een electrocardiogram vangt deze signalen op en zet ze om in beeld. In het geval van de Apple Watch, kan de wearable zien of de hartslag regelmatig of onregelmatig is.

Wil je weten hoe je zelf een elektrocardiogram maakt met de Apple Series Series 4? Wij leggen stap voor stap uit hoe je een Apple Watch-hartfilmpje maakt. En zo deel je dat hartfilmpje met de huisarts.

End-to-end-encryptie

Onze communicatie met elkaar, een bank of andere partij moet privé blijven. Enkel de verzender en ontvanger zouden onze data mogen zien. Om dat te waarborgen is beveiliging nodig en daar wordt end-to-end-encryptie voor gebruikt.

End-to-end-encryptie betekent dat de informatie die je verstuurt, versleuteld wordt. De data wordt als ware op slot gedaan en alleen de ontvanger heeft de sleutel. Hierdoor kan een onderschepper en zelfs de bezorger niet meekijken. In het geval van WhatsApp, betekent het dat zelfs WhatsApp zelf niet mee kan kijken met jouw gesprekken. Als gebruiker merk je verder niets van deze versleuteling. Je berichten komen namelijk nog net zo snel aan.

E-sim

Standaard wordt er bij een nieuwe iPhone een simkaartpinnetje meegeleverd. Dat is nodig om een simkaart in de smartphone te stoppen en later te verwisselen. In de toekomst hoeft dat niet meer. De e-sim is namelijk op komst.

De e-sim is niet langer een onhandig, klein, fysiek kaartje dat je via een lade in je telefoon moet stoppen. E-sim bestaat namelijk uit software die zich voordoet als een simkaart.

Het belangrijke voordeel daarvan is dat je de simkaart dus ook niet meer fysiek hoeft te wisselen als je op vakantie bent of van provider wisselt. Een ander voordeel is dat met e-sim in principe elke telefoon een dual sim-toestel is, waardoor je makkelijk wisselt tussen privé en werk. Een extra voordeel is dat op termijn de fysieke lade in de telefoon helemaal verdwijnt en dat scheelt weer ruimte.

Framerate

De framerate is hoevaak het beeld per seconde wordt ververst. Video bestaat namelijk uit een reeks stilstaande beelden die zo dicht op elkaar zijn geplakt, waardoor het beeld lijkt te bewegen.

Video’s met een hoge framerate, zoals zestig frames per seconde (60fps), ogen extreem soepel. Vaak zijn er problemen met de framerate bij live video’s. Is de internetverbinding bij de kant van de livestreamer slecht, dan zakt de framerate naar beneden, met haperingen tot gevolg.

Free-to-play

Free-to-play betekent dat een game gratis te downloaden en spelen is. Maar het betekent niet dat er helemaal geen geld in de game is uit te geven. De makers moeten ook wat verdienen. Daarom is het meestal mogelijk om kleine aankopen te doen.

Denk aan het kopen van extra energie om zo door te kunnen spelen, of het aanschaffen van cosmetische voorwerpen om het uiterlijk van het gamepersonage, of een wapen te veranderen. De kosten voor deze kleine aankopen kunnen flink oplopen.

Gatekeeper

Een vast onderdeel van macOS is Gatekeeper. Dat is voor Apple de manier om gebruikers te beschermen tegen het installeren van kwaadaardige software. Gatekeeper controleert of software die de gebruiker buiten de Mac App Store om downloadt, een Developer ID-certificaat heeft. Dat betekent dat de software van een betrouwbare ontwikkelaar komt.

Sinds macOS Mojave is het voor app-makers mogelijk om hun software bij Apple in te dienen en deze te laten controleren. Dat gaat helemaal automatisch. Deze controle is nu verplicht om de software überhaupt te kunnen installeren op macOS Catalina. Zo kun jij erop vertrouwen dat je geen nare dingen installeert.

Gorilla Glass

Bij nieuwe generaties iPhones hoort ook vaak een nieuwe generatie Gorilla Glass. Dit speciale glas voor schermen werd voor de eerste keer in de eerste iPhone gebruikt. Het glas is extra stevig, zodat er een kleinere kans bestaat dat het scherm breekt als je het toestel laat vallen. Maar hoe kan Gorilla Glass sterker zijn dan ander glas?

Gorilla Glass is in de basis inderdaad gewoon glas, maar via chemicaliën wordt dit glas versterkt. Het exacte proces is wellicht iets te complex voor deze rubriek, maar het komt er op neer dat ionen in het oppervlakte van het glas worden geduwd voor meer compressie.

Vervolgens wordt het glas in een bad van gesmolten zout gestopt van maar liefst 400 graden Celsius. Hierdoor worden kleine ionen vervangen voor grotere ionen, waardoor er nog meer compressie en dus een steviger scherm ontstaat.

Hashcode

Om je privacy via blockchaintechnologie te waarborgen, wordt er gebruikgemaakt van hashcodes. Zie dat als een soort vingerafdruk voor data. In tegenstelling tot encryptie, is het via hashing niet mogelijk om de originele gegevens te achterhalen.

Wordt er in een transactie iets aan de gegevens veranderd, dan klopt de hashcode niet meer. Zodra er iets niet klopt, dan wordt de transactie niet opgenomen aan die ketting met blokken. Op deze manier weet de ontvanger van de data met zekerheid dat de gegevens kloppen, zonder dat die gegevens openbaar zijn of er een tussenpersoon nodig is.

HDR

HDR staat voor High Dynamic Range. Dat is een manier om beelden die je streamt nog mooier te maken. Specifiek door een groter verschil tussen de maximale helderheid en maximale duisterheid. Er zijn diepere kleuren zichtbaar en heldere delen van het beeld spatten van het scherm. Voor HDR moet de video zelf HDR aanbieden, en daarnaast moet je scherm het ondersteunen.

Hexa cores

Het hart van een computer is de cpu, of processor. Dat is bij alle computers hetzelfde. Deze chip doet al het denkwerk van de computer. Hoe sneller deze processor is, des te meer berekeningen per seconden de computer kan doen.

Niet zo lang geleden had een processor nog gewoon een enkele kern, of core. Een enkele kern biedt tegenwoordig lang niet genoeg snelheid voor ons gebruik. Daarom wordt er gebruikgemaakt van multikernprocessors. Met deze technologie worden meerdere processors in één chip verwerkt. In een hexa core-processor zitten maar liefst zes kernen.

Dat betekent dat een hexa core-processor doorgaans sneller is dan een dual core- (twee kernen) of quad core-processor (vier kernen). Toch is niet alleen het aantal kernen belangrijk voor de snelheid van je computer, maar ook de snelheid van de losse kernen.

Image Fusion

Image Fusion is een proces waarbij informatie van verschillende afbeeldingen wordt gecombineerd om tot (meestal) één afbeelding te komen. Zo kan bijvoorbeeld ruis worden verminderd, door de beste pixels uit elke foto te kiezen.

Deze technologie wordt al door de iPhone 11 gebruikt onder de term Deep Fusion. De iPhone schiet negen foto’s zodra jij denkt één foto te maken. Vier voordat je de cameraknop indrukt, eentje op het moment zelf en vier daarna. Deze worden gecombineerd om de hoeveelheid details te maximaliseren en de hoeveelheid ruis te minimaliseren. Voor de gebruiker gebeurt dat allemaal binnen een seconde.

Key travel

Key travel is de afstand die de toets op een toetsenbord moet afleggen om de bodem te raken bij het indrukken. Een kleine key travel zorgt meestal voor lichte toetsaanslagen, terwijl een grotere afstand vaak zorgt voor toetsen die zwaarder aanvoelen en luider zijn. Het ligt er maar net aan waar je voorkeur ligt.

Kunstmatige intelligentie

Zodra het over Siri gaat, klinkt al snel de term ‘kunstmatige intelligentie’. Deze term wordt ook wel eens afgekort naar AI, voor het Engelse artificial intelligence.

Om deze term uit te leggen kunnen we niet om het lastig te definiëren woord ‘intelligentie’ heen. In de talloze definities van ‘intelligentie’ komen bepaalde eigenschappen vaak terug. Bijvoorbeeld het ontdekken van relaties, het kunnen oplossen van problemen, het kunnen leren van ervaringen en het zichzelf kunnen aanpassen. Kunstmatige intelligentie is als een machine deze eigenschappen bezit.

Siri voldoet maar beperkt aan deze eigenschappen. Siri denkt bijvoorbeeld niet zelf na over je vragen, maar koppelt ze aan vooraf geprogrammeerde acties. Ook kun je Siri nauwelijks dingen leren, behalve hoe jij ‘Hey Siri’ zegt, of je programmeert extra koppelingen tussen vragen en acties via de Opdrachten-app. Daarom wordt er ook wel onderscheid gemaakt tussen sterke AI en zwakke AI. Siri is een voorbeeld van zwakke AI, waarbij het gedrag intelligent lijkt, maar niet intelligent is. De grens tussen sterke AI en zwakke AI is echter niet altijd even duidelijk.

Lootbox

Een lootbox is een vorm van microttransactie waarbij je niet precies weet wat je krijgt. Meestal gaat het in games om een letterlijke kist, die pas wordt geopend nadat er voor is betaald. Games moeten tegenwoordig aangeven hoeveel kans er is dat bepaalde items uit de kist komen.

Er is dan meestal een hele kleine kans dat een zeldzaam item uit de kist komt. De verleiding is dan groot om meerdere kisten te kopen, in de hoop dat het gewenste item er eindelijk uit komt.

Machine learning

Siri wordt onder andere verbeterd via machine learning. Dat is de technologie waarmee computers zelfstandig leren van data. Dat gebeurt ook via algoritmes. Deze algoritmes bevatten instructies om in alle data die de computer wordt gevoed connecties te vinden. Daardoor kan een computer tot nieuwe inzichten komen, zonder dat daar een mens voor nodig is.

In 2018 heeft Apple laten weten zijn teams voor Siri en machine learning samen te voegen. Siri loopt wat achter op de concurrentie en via machine learning kan de spraakassistent verder worden ontwikkeld.

Machine learning kan voor verrassende resultaten zorgen, omdat deze technologie afhankelijk is van de data die worden gevoed. Is die data eenzijdig, dan kan de computer daardoor worden beïnvloed. Een concreet voorbeeld daarvan is dat als gezichtsherkenning wordt getraind met foto’s van mensen met een specifieke huidskleur. Daardoor is de technologie uiteindelijk minder goed in het herkennen van mensen met een andere huidskleur. In het geval van Siri, wordt de spraakassistent bijvoorbeeld sneller beter in het begrijpen van Engels dan Nederlands. Engels wordt nou eenmaal meer gebruikt, waardoor er meer data beschikbaar is om van te leren.

Malware

Malware is zichzelf uitvoerende code die zonder jouw weten op je apparaat wordt geplaatst. Het woord is een samenvoeging van malicious en software, dus kwaadaardige software. Er zijn verschillende vormen van malware met verschillende doelen. Zo kan de ene malware je toetsaanslagen bijhouden en de andere je bestanden gijzelen.

Omdat malware allerlei vormen kan aannemen, kunnen de gevaren ook heel klein of juist enorm groot zijn. Zo kan malware bijvoorbeeld je wachtwoord voor een dienst achterhalen of je WhatsApp-gesprekjes meelezen, maar malware heeft ook het Iraanse nucleaire programma platgelegd en de harde schijven bij Sony geïnfecteerd met desastreuze gevolgen.

Er zijn verschillende manieren waarop malware op je apparaat terecht kan komen. Het kan door zoiets simpels als de verkeerde website bezoeken, die misbruik maakt van een beveiligingslek op je apparaat. Ook kan malware verstopt zitten in apps en bestanden. Dan wordt er ook wel gesproken van een trojaans paard, omdat de malware zich verschuilt binnen een veilig ogend bestand en pas op je apparaat schade aanricht.

Micro-led

Na lcd, oled en amoled, worden iPhones van de toekomst mogelijk gemaakt met micro-led-schermen. Zoals de naam al verklapt gaat het in deze schermen om hele kleine ledlampjes. Deze technologie lijkt veel op oled. De ledlampjes hebben namelijk geen andere lichtbron nodig, maar maken het licht zelf. Daardoor heb je vergeleken met een lcd-scherm veel betere zwartwaarden, betere kleuren en betere kijkhoeken.

Micro-led heeft dezelfde voordelen als oled, maar gaat nog een stapje verder. Zo is zwart nog zwarter en zijn kleuren en kijkhoeken nog beter. Tevens vraagt micro-led minder energie.

Het belangrijkste voordeel is dat er met micro-led minder kans is op inbranden, en de lampjes minder snel degraderen. Dat komt doordat micro-led in tegenstelling tot oled niet afhankelijk is van organisch materiaal. In de praktijk betekent micro-led dus betere kwaliteit en een scherm dat langer goed blijft.

Microtransacties

Microtransacties zijn kleine in-app aankopen van meestal een paar euro, om iets te ontgrendelen in een game. Dat kan gaan om cosmetische items zoals een leuk pakje in Fortnite. Het kan ook gaan om extra Pokéballs in Pokémon GO. Of om extra energie in een game, waarin je moet wachten of betalen om verder te spelen.

Gamemakers verzinnen slimme manieren om spelers te verleiden tot het doen van deze aankopen. Slim hieraan is dat elke aankoop goedkoop lijkt, maar dat het onopgemerkt toch flink bij elkaar kan optellen. Deze microtransacties komen vooral voor in free-to-play-games, maar soms ook premium games.

MFi

MFi-accessoires zijn accessoires die goedgekeurd zijn door Apple. MFi staat voor ‘Made for iPhone’. Naast controllers moet je bijvoorbeeld ook denken aan MFi-oplaadkabels. Gamecontrollers worden al sinds iOS 7 ondersteund, maar de hoeveelheid controllers op de markt met een MFI-certificaat is beperkt. Hierdoor heb je als consument minder keuze, maar weet je wel zeker dat wat je koopt goed werkt en veilig is.

Het MFi-programma bestaat al sinds 2005, maar toen heette het nog Made for iPod. Met de release van de iPhone werd het ‘Made for iPhone’ en sinds de Lightning-aansluiting is het gewoonweg MFi.

Neuraal netwerk

Siri moet weten wanneer jij ‘Hey Siri’ zegt. Daar wordt een neuraal netwerk voor gebruikt. Een neuraal netwerk bestaat uit een reeks computersystemen die samenwerken als een brein. Dat gebeurt door middel van een hele hoop verschillende algoritmes waarmee complexe data worden verwerkt. In het geval van Siri wordt het gebruikt voor stemherkenning.

Zeg jij iets terwijl Siri luistert, bijvoorbeeld als jij je pols met een Apple Watch er omheen draait, dan wordt wat je zegt omgevormd tot kleine stukjes van 0.01 seconde. Ongeveer twintig van deze stukjes worden tegelijk gevoegd aan een neuraal netwerk dat kijkt of het geluid dat je maakt klinkt als ‘Hey Siri’. Is dat het geval, dan wordt Siri geactiveerd en worden de volgende woorden die je zegt geregistreerd.

Nfc

Nfc is een afkorting voor ‘Near Field Communication’. Het is een communicatiemethode om informatie uit te wisselen tussen apparaten of via een pas. Een groot verschil met bluetooth, is dat de zender en ontvanger zeer dicht bij elkaar moeten zijn. Communiceren kan namelijk alleen binnen een straal van tien centimeter. Direct contact is niet nodig.

Voor het verzenden en ontvangen wordt een chip gebruikt, die in veel smartphones maar ook wearables, sleutelhangers of passen zit. In het geval van Fitbit hebben niet alle fitnesstrackers zo’n chip. Nfc wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld je ov-chipkaart, pinpas of als sleutel voor een hoteldeur.

Nits

Een nit is een eenheid voor luminantie. Hoe hoger het aantal nits, des te helderder een scherm kan zijn. Specifiek staat 1 nit voor 1 candela per vierkante meter. De candela is de eenheid van lichtsterkte, waarbij één candela ongeveer gelijk staat aan de lichtsterkte van een enkele kaars. Hebben we het dus over 400 nits, dan gaat het eigenlijk over de lichtsterkte van 400 kaarsen op een vierkante meter.

Noise cancelling

Zodra je een koptelefoon met goede noise cancelling-technologie op je hoofd zet, hoor je direct het verschil. De achtergrondruis en alle andere geluidjes om je heen verdwijnen, zodat je veel beter naar muziek of podcasts kunt luisteren.

Noise cancelling kan onderverdeeld worden in actieve en passieve vormen. Passieve noise cancelling-koptelefoons blokkeren geluid door het dempende materiaal dat wordt gebruikt. Actieve noise cancelling voegt een extra laag toe: geluidsgolven.

Elk geluid dat je hoort, reist door de lucht als een geluidsgolf. Bereikt die golf je koptelefoon met actieve noise cancelling, dan stuurt de koptelefoon een tegenovergestelde geluidsgolf terug. Daardoor bereikt het omgevingsgeluid jouw oren niet meer. Dat werkt vooral goed bij monotone geluiden.

Plaintext

Plaintext is digitale informatie die niet versleuteld is. Normaal horen wachtwoorden versleuteld opgeslagen te zijn, zodat niemand er zomaar bij kan.

Qi

Zodra je het over draadloos opladen hebt, gaat het al snel over Qi-laders. Qi is een standaard voor draadloos opladen, dat energie transporteert tussen twee objecten via een magnetisch veld. In dit geval een oplaadplaat en een apparaat. De twee moeten maximaal vier centimeter van elkaar verwijderd zijn. Koop je een Qi-lader, dan kun je daar je apparaten, die draadloos laden ondersteunen, mee opladen door ze erop te leggen.

De naam Qi komt van het Chinese woord qi of ch’i. Dat woord staat voor een levenskracht, of energie, die in elk levend wezen te vinden is. Deze energie stroomt in het lichaam, zoals de energie stroomt van het Qi-lader naar je apparaten.

Het fijne van Qi als breed geaccepteerde standaard voor draadloos opladen, is dat het steeds makkelijker wordt om allerlei verschillende apparaten op te laden. Qi-laders worden bijvoorbeeld verwerkt in meubels of zijn te vinden in hotels. En omdat de technologie helemaal open is, kan de prijs lekker laag zijn.

Ransomware

Ransomware is malware die je apparaat gijzelt. Je kunt dan niet meer bij je bestanden, zoals je foto’s of documenten, omdat deze zijn versleuteld. Die versleuteling wordt verwijderd zodra je een geldbedrag betaalt. Dat bedrag moet meestal worden overgemaakt via cryptovaluta.

Resolutie

De resolutie van een video geeft aan uit hoeveel pixels het beeld is opgebouwd. Hoe hoger dit aantal is, des te scherper de video zal zijn. Gaat het over 1080p, dan betekent dat 1920 bij 1080 pixels. Het beeld bestaat dan uit ruim twee miljoen puntjes. 4K, de overtreffende trap, voegt daar nog eens een hele hoop pixels aan toe.

De vooruitgang in kwaliteit bij een hogere resolutie is afhankelijk van het scherm waar het op wordt gekeken. Een video in 4K-resolutie komt pas tot zijn recht op een scherm dat daadwerkelijk al die pixels kan laten zien. Maar hoe groter dat 4K-scherm is, des te meer die pixels worden uitgerekt en de kwaliteit weer achteruit gaat.

Root

Als je bestandssysteem van een computer ziet als een boomstructuur, dat is de root het hoogste niveau. Met root-toegang heb je als gebruiker de mogelijkheid om op dit niveau veranderingen aan te brengen. Normale gebruikers hebben deze toegang niet, omdat deze veranderingen onvoorziene gevolgen kunnen hebben.

Android-toestellen kunnen doorgaan vrij makkelijk ‘geroot’ worden, wat betekent dat gebruikers root-toegang krijgen tot het toestel. Bij iOS wordt er niet gesproken over rooting, maar jailbreaking. Daar zit een groot verschil in. Bij rooting krijg krijgen gebruikers toegang tot praktisch het volledige besturingssysteem, om deze naar eigen wensen aan te passen. Via jailbreaking kan iOS niet aangepast worden, maar kunnen wel apps worden gedraaid die niet door Apple zijn geautoriseerd. Voor beide praktijken is wel root-toegang nodig.

Scareware

Scareware is malware waarmee angst wordt gecreëerd, met de hoop dat je snelle en slechte keuzes maakt. Denk bijvoorbeeld aan een bericht dat er een virus op je apparaat staat, met een link naar software om dat virus te verwijderen. Met die software wordt vervolgens andere malware gedownload.

Secure Enclave

Secure Enclave is iets wat je alleen in Apple-apparaten tegenkomt. Deze chip zorgt voor privacygevoelige informatie, zoals biometrische informatie van Touch ID en Face ID. Daar is een aparte chip voor, zodat deze informatie gescheiden blijft van de algemene processor.

Spyware

De naam spyware verklapt al grotendeels waar dit om gaat: software om mee te spioneren. Spyware is een verzamelnaam voor alle soorten software die, zonder dat de gebruiker het door heeft, informatie verzamelt over de gebruiker en deze doorstuurt naar een externe partij.

Spyware kan op verschillende manieren op je apparaat terecht komen. Dan kan bijvoorbeeld doordat je software installeert van onbetrouwbare bron waar spyware in zit verwerkt. Bijvoorbeeld als je niet wil betalen voor een programma en daarom maar een illegale versie van een onbetrouwbare plek haalt. Spyware kan ook zonder jouw handelen worden geïnstalleerd: door een hacker die een kwetsbaar deel in jouw besturingssysteem of app misbruikt.

Maar wat wordt er dan van je verzameld? Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld welke apps je gebruikt en waar je op zoekt, om zo advertenties af te stellen op jouw interesses. Door je toetsaanslagen bij te houden, kunnen je inloggegevens worden gekopieerd. Er kan bijgehouden worden wie je belt en voor hoelang. De mogelijkheden en de kwalijke gevolgen zijn enorm.

SSD

SSD staat voor ‘solid state drive’ en heeft voor veel opslagdoeleinden de harde schijf vervangen. Harde schijven maken gebruik van draaiende magnetische schijven om data op te slaan en zijn daardoor relatief kwetsbaar. Laat je bijvoorbeeld een computer met een draaiende schijf vallen, dan kan die makkelijk beschadigen en raak je mogelijk je gegevens kwijt. Een SSD heeft geen bewegende onderdelen en slaat je data elektronisch op.

Dat biedt een hoop voordelen: het is veiliger, zuiniger en stiller. Bovenal is een SSD veel sneller. Dat merk je bijvoorbeeld goed bij het opstarten van een computer. Een groot nadeel is dat een SSD doorgaans een stuk duurder is dan een harde schijf. Daarom worden in veel computers nog beide technologieën gebruikt om gegevens op te slaan: een harde schijf voor het gros van de data en een SSD voor het opstarten van de computer en de belangrijkste programma’s.

Stembiometrie

Biometrie betekent het automatisch identificeren van lichaamskenmerken. Stembiometrie betekent dus het identificeren van personen via hun stem. De stem is bij ieder mens uniek, net als onze vingerafdruk en irissen. In het geval van Siri betekent dat dus niet alleen dat de spraakassistent herkent wat je zegt, maar in de toekomst ook wie het zegt.

Teraflops

Zodra er nieuwe stevige hardware, zoals een Mac of spelcomputer, wordt aangekondigd, dan worden de apparaten meestal gepresenteerd met een hele hoop cijfers. Eén van de meest opvallende cijfers is de teraflop. Niet alleen omdat het een maf klinkend woord is, maar ook omdat dit een van de belangrijkste cijfers is waar bedrijven mee concurreren. Maar wat is de teraflop nou eigenlijk?

Om het woord teraflop te begrijpen moet je eerst weten wat FLOPS betekent. Deze afkorting staat voor ‘floating point operations per second’. Vertaald naar het Nederlands staat dat voor ‘zwevendekommabewerkingen per seconde’. Deze eenheid geeft aan wat de rekenkracht is van de computer.

Omdat de rekensnelheid van computers in de loop van de tijd snel toeneemt, gaat het om flinke aantallen FLOPS. Daarom wordt er gesproken van megaflops, gigaflops en daarna dus teraflops. Net zoals je bijvoorbeeld megabyte, gigabyte en terabyte hebt. Een teraflop staat voor 100.000.000.000 zwevendekommabewerkingen per seconde. Met 56 teraflops worden dat er dus 5.600.000.000.000.

Time of Flight

Time of Flight berekent de tijd die het kost voor een object, golf of deeltje om een afstand door een medium af te leggen. Bij een Time of Flight-camera, zoals mogelijk in een toekomstige iPhone, gaat dat om de tijd die het kost voor licht om van de camera naar objecten in je omgeving te reizen. Daardoor kan de camera diepte waarnemen en dus een 3d-beeld van je omgeving maken.

Zo’n sensor is vergelijkbaar met hoe er nu een 3d-scan van je gezicht wordt gemaakt met Face ID, maar dan in de camera aan de achterkant van je telefoon. Deze technologie kan onder andere worden gebruikt om augmented reality-elementen beter in je omgeving te verwerken.

Ultra Wideband

Ultra Wideband is een technologie voor het draadloos verzenden van gegevens. Dat gaat via pulsen, die een fractie van een seconde duren. Ultra Wideband verspreidt die pulsen over een brede frequentieband. Daardoor wordt het signaal moeilijk verstoord, maar ook moeilijk onderschept. Deze extra betrouwbaarheid is de reden waarom de technologie bijvoorbeeld in het leger wordt gebruikt.

Volgens de Federal Communications Commission (FCC) mag deze technologie enkel worden gebruikt als er met een laag vermogen wordt uitgezonden. Dat komt door angst om andere signalen te storen. Daarom werkt deze technologie tot maximaal enkele tientallen meters afstand. Dat is voor de iPhone prima, omdat op deze manier bijvoorbeeld je locatie binnenshuis beter kan worden bepaald.

Ververssnelheid

De ververssnelheid betekent hoe vaak per seconden het beeld wordt ververst. Dus eigenlijk hoe vaak het beeld opnieuw wordt opgebouwd. Met een ververssnelheid van 60 Hertz wordt het beeld elke seconde zestig keer ververst. Een hogere ververssnelheid zorgt er daarom voor dat beelden er vloeiender uitzien.

Dat wordt op Apple-apparaten niet alleen gebruikt voor soepele beelden, maar bijvoorbeeld ook om tekenen met een Apple Pencil realistischer aan te laten voelen. Natuurlijk beïnvloedt het vaker verversen van het scherm wel de accu.

VOD

VOD is de afkorting voor Video on Demand. Dat betekent dat jij een serie of film kunt kijken wanneer je wil. Dat gaat zowel om het huren of kopen van een film en deze vervolgens downloaden, als streamen op diensten zoals Apple TV Plus, Netflix en NPO Start. Dat is natuurlijk een groot verschil met hoe video vroeger werd gekeken. Je moest bijvoorbeeld wachten tot je favoriete serie weer op televisie kwam. Gelukkig ligt die tijd ver in het verleden.

Wallet

Om geld te bewaren gebruik je een portemonnee. Dat is met cryptovaluta ook het geval, want je hebt een wallet nodig. Deze wallets zijn er in verschillende vormen, zowel hardware als software. Apps zijn de meest populaire vorm van wallets, omdat ze toegankelijk zijn. Wallets in de vorm van hardware zijn veiliger, maar kun je verliezen.

Wallets hebben een code, die bestaat uit een reeks van cijfers en letters. Deze private key is jouw handtekening, waarmee je laat weten dat jij de eigenaar bent van de cryptovaluta in je wallet. Je kan het zien als je pincode. Als je deze niet meer weet, dan kom je niet meer bij je geld.