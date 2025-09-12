Is jouw iPhone veel te langzaam? Met deze handige functie niet meer

Merk je dat jouw iPhone veel te langzaam wordt? Schakel dan deze functie in, zodat je iPhone weer een stuk sneller werkt!

iPhone te langzaam

Werkt jouw iPhone steeds trager? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zorgt weinig vrije opslagruimte ervoor dat een iPhone soms te langzaam functioneert. Hetzelfde geldt voor een laag accupercentage en de energiebesparingsmodus, dat heeft ook als gevolg dat de iPhone minder snel werkt. Oplossingen hiervoor zijn meer opslagruimte vrijmaken en het toestel aan de lader leggen, maar dat kan niet altijd.

Wil je dat je iPhone standaard sneller functioneert? In dat geval biedt Apple een handige functie. Je kunt de instellingen van je iPhone aanpassen, om te voorkomen dat het besturingssysteem te langzaam werkt. Deze moet je wel handmatig inschakelen, de animaties op je iPhone werken vervolgens veel sneller. Dat is vooral handig bij eerdere toestellen, die na verloop van tijd meer moeite krijgen met het draaien van animaties.

Schakel deze functie in

Er zijn op de iPhone veel toegankelijkheidsfuncties beschikbaar, die voor vrijwel alle gebruikers handig kunnen zijn. Eén van die instellingen is ‘Verminder beweging’. Met deze functie verminder je de animaties van het besturingssysteem, waardoor bijvoorbeeld applicaties sneller openen. De animaties worden versneld, zodat je iPhone niet te langzaam wordt in bepaalde situaties. Daarvoor moet je de volgende instellingen aanpassen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Beweging’; Schakel “Verminder beweging’ in.

Heb je ‘Verminder beweging’ ingeschakeld? In dat geval werken animaties veel sneller en voelt je iPhone minder langzaam aan. Dit is vooral te zien als je applicaties opent op het Beginscherm van de iPhone. Waar deze eerder als het ware in beeld vliegen, verschijnt de app nu direct op het scherm. Hetzelfde geldt voor het openen van widgets op het Beginscherm, ook daar is de animatie versneld.

Het verminderen van beweging op je iPhone is een gemakkelijkere manier om te voorkomen dat animaties te langzaam laden. Animaties werken binnenkort overigens op alle iPhones standaard sneller, want Apple past de animaties aan in iOS 26. Zo hebben applicaties in iOS 26 veel minder lang nodig om op te starten, in vergelijking met iOS 18 en eerder. Wil je jouw iPhone nu al sneller maken? Schakel dan ‘Verminder beweging’ in. Bekijk hier meer handige iPhone-tips: