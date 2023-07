Teveel stress? 5 tips waarmee je iPhone stress kan verminderen

Heb jij veel stress? Dan kan je iPhone een handig hulpmiddel zijn. Wij zetten vijf tips voor je onder elkaar, waarmee je iPhone je kan helpen om stress te verminderen!

Stress verminderen met je iPhone

Vind je dat je veel stress ervaart? Vaak zorgen berichten en andere meldingen van je iPhone ervoor dat je stress alleen maar toeneemt. In dat geval biedt je iPhone een aantal handige functies, die ervoor kunnen zorgen dat je stress vermindert. Daarom zetten wij vijf tips onder elkaar, waarmee je iPhone jouw stress kan afnemen.

1. Gebruik Focus op je iPhone voor minder stress

In iOS 15 introduceerde Apple Focus, een uitbreiding op de ‘Niet storen’-functie. Met Focus stel je in welke apps en personen je mogen storen en wanneer dit gebeurt. Ben je op je werk, dan ontvang je bijvoorbeeld alleen werkgerelateerde meldingen. Thuis zorg je dat je deze meldingen juist niet krijgt – en mogen je vrienden, sociale media-kanalen en game-apps je wél storen.

Standaard heeft Focus vier opties: ‘Niet storen’, ‘Slaap’, ‘Persoonlijk’ en ‘Werk’. Het is ook mogelijk om een nieuwe Focus te maken. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > Focus’ en daarna voor het plusteken te kiezen. Lees hier hoe je ‘Persoonlijk’ instelt, zodat alle werkgerelateerde meldingen tijdens je vakantie verborgen blijven op je iPhone en niet meer voor stress zorgen.

2. Luister naar zachte achtergrondgeluiden

Je kunt de stress ook verminderen door naar zachte achtergrondgeluiden te luisteren op je iPhone. Deze functie zit goed verstopt in iOS, dus het is goed mogelijk dat je de optie nog niet kent. Door achtergrondgeluiden in te schakelen leiden andere omgevingsgeluiden minder af én kun je je beter concentreren. Je vindt deze optie als volgt:

Ga naar de instellingen van je iPhone; Open ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Audio en Visueel > Achtergrondgeluiden’; Zet de schakelaar achter ‘Achtergrondgeluiden’ aan; Kies onder ‘Klank’ het geluid dat je wilt horen.

Je hebt op je iPhone de keuze uit zes verschillende achtergrondgeluiden, waaronder stromend water, regen, oceaan en verschillende soorten ruis. Zodra je de functie hebt ingesteld, wordt het achtergrondgeluid zachtjes afgespeeld. Met de rustige geluiden probeert Apple je iPhone in te zetten om je stress te verminderen en om beter te kunnen focussen.

3. Gebruik de nieuwe Dagboek-app

Apple komt dit jaar met iOS 17 en er komt dan een compleet nieuwe app naar je iPhone. Deze nieuwe app functioneert als een soort dagboek, waarin verschillende gegevens kunnen worden bijgehouden. Zo wordt het mogelijk om zelf notities te maken in de app, dagelijks terug te kijken op je dag en een agenda bij te houden.

Met de Dagboek-app is het dus mogelijk om iedere dag even stil te staan bij wat je hebt meegemaakt en om je emoties te beschrijven. Door dit regelmatig bij te houden op je iPhone kun je sneller zien op welke momenten je stress ervaart en wat hiervan de oorzaak is. Met behulp van kunstmatige intelligentie geeft de iPhone-app je bovendien tips, waarmee je bijvoorbeeld stress kunt verminderen. Dagboek verschijnt dit najaar op je iPhone.

4. Bekijk de luchtkwaliteit op je iPhone

De luchtkwaliteit in je omgeving heeft een grote invloed op je gezondheid én kan meer stress veroorzaken. In de Weer-app van Apple kun je zien hoe goed de luchtkwaliteit in jouw regio is. Je ziet dan in welke schaal de luchtkwaliteitsindex is en welke invloed dat heeft op je gezondheid. Zo is het verstandig om bij veel luchtvervuiling binnen te zitten en inspanning te beperken.

Wil je binnenshuis meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit? Dan is de tweede generatie HomePod of de HomePod mini een handige toevoeging aan je huis. De HomePod (mini) meet binnen namelijk de temperatuur en de luchtvochtigheid. Met je iPhone kun je deze gegevens vervolgens bekijken. Heb je nog geen HomePod (mini)? Check dan hier de beste prijzen voor de grote én de kleine speaker:

5. Stel je schermtijd in

Als je teveel stress hebt, is het verstandig om te controleren hoeveel tijd je op je iPhone spendeert. Dit zie je terug bij de schermtijd van je telefoon. Om je schermtijd in te zien ga je op je iPhone naar ‘Instellingen > Schermtijd > Bekijk alle activiteit’. Hier zie je welke apps je het meest gebruikt én hoeveel tijd je aan die apps besteedt. Ook interessant: je ziet bij schermtijd hoeveel meldingen je per dag krijgt.

Als je een erg hoge schermtijd hebt, is het slim om je iPhone wat vaker weg te leggen. Vind je dat moeilijk? Met de iOS-functie Schermtijd kun je ook limieten vastleggen voor bepaalde apps of alle apps tegelijk. Zodra je het limiet hebt bereikt, kun je de app niet meer openen. Een handige manier om wat minder tijd te besteden aan je iPhone, waardoor je waarschijnlijk ook minder stress hebt.

