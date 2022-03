Drie manieren om je iPhone-scherm naar de tv te streamen

Wil je het scherm van je iPhone naar de tv streamen? Dat kan soms best lastig zijn. iPhoned laat je drie manieren zien om dit te doen!

Scherm van je iPhone naar de tv streamen

Er is een verschil tussen het streamen van je iPhone-scherm naar de tv, en het starten van een YouTube-fimpje op je tv met behulp van je iPhone. Bij de eerste optie laat je het volledige scherm van je iPhone op de tv zien. Bij het doorsturen van een YouTube-filmpje naar je televisie, krijg je alleen de video op de tv te zien. Je iPhone kun je daarna als een soort afstandsbediening gebruiken.

Apple noemt het streamen van je volledige iPhone-scherm naar de tv ‘synchrone weergave’. En hiermee krijg je dus alles wat je op je iPhone ziet, ook op je televisie te zien. Wanneer je echter een YouTube-filmpje van je iPhone naar je tv wilt sturen, dan noemt men dit meestal ‘casten’.

Wij laten je beide manieren stap-voor-stap zien en geven je nog een extra optie om het scherm van je iPhone naar de televisie te sturen. Belangrijk is altijd wel dat zowel je smart-tv als je iPhone (of iPad) aangesloten zijn op hetzelfde wifi-netwerk. Ook moet bluetooth ingeschakeld zijn op je apparaat.

1. iPhone-scherm naar tv sturen met AirPlay (synchrone weergave)

Wanneer je televisie AirPlay2 heeft is het heel makkelijk, maar hoe kom je daar achter? Dat staat vaak in de handleiding, maar eenvoudiger is het om het gewoon even uit te proberen. Om het scherm van je iPhone naar de tv te streamen met AirPlay2, voer je onderstaande stappen uit.

iPhone-scherm streamen op tv met AirPlay (synchrone weergave) Veeg op je iPhone vanuit de rechterbovenhoek naar beneden om het bedieningspaneel te openen; Tik op het icoontje met de twee schermen; Tik op het gewenste apparaat waar je naar wil streamen.

Je iPhone is nu verbonden met je televisie en je kunt alles op het grote scherm laten zien. Je televisie switcht automatisch naar het juiste beeld. Werkt deze functie niet? Dan heeft je televisie geen ondersteuning voor AirPlay2.

Heb je echter een Apple TV? Dan kun je tijdens stap 3 ook met je Apple TV verbinden en op die manier het scherm van je iPhone naar je tv streamen. Wil je meer weten over het streamen van je iPhone-scherm naar je tv met Apple TV? Of het streamen met AirPlay? Pak dan het artikel hieronder er nog even bij.

2. Casten van iPhone-app naar televisie: YouTube, Netflix en meer

Soms kan je ook vanuit een app op je iPhone naar de tv casten. Bekende apps zoals YouTube en Netflix hebben allemaal deze functie. Om naar je tv te kunnen casten moet je smart-tv ook deze apps hebben.

Wil je bijvoorbeeld een filmpje van YouTube naar je televisie sturen? Dat kan vrijwel met elke smart-tv. Dit doe je op de volgende manier.

Start de YouTube-app op je iPhone; Kies de video die wilt streamen van je iPhone naar de tv; Tik op de video en je ziet bovenaan het cast-icoontje, dit is het pictogram dat je hiernaast ziet; Tik op het cast-icoontje en kies de televisie in het lijstje.

Wanneer je voor de eerste keer op deze manier verbinding maakt, kan het zijn dat je een controlecode moet invoeren. Dit is om te voorkomen dat zomaar iedereen deze functie kan gebruiken.

Krijg je het cast-icoontje niet te zien of werkt het casten niet? Dan heeft je televisie geen ondersteuning voor het casten (meer). Dat kan als de YouTube-app niet meer wordt bijgewerkt op jouw tv of als er geen YouTube-app is geïnstalleerd. Wees er ook van bewust dat niet alle video-apps ondersteuning hebben voor het casten. De HBO Max-app kan bijvoorbeeld alleen casten via AirPlay.

Je kunt dit oplossen door een Chromecast te kopen, waarmee je jouw televisie als het ware een ‘smart-boost’ geeft. Hiermee kun je voortaan bij elke tv van je iPhone casten. Alles hierover lees je in het artikel hieronder.

3. iPhone-scherm delen op televisie: met de app MirrorMeister

Een derde mogelijkheid om het scherm van je iPhone naar de tv te streamen is het gebruik van een app. Het nadeel is dat deze apps meestal niet gratis zijn of andere beperkingen hebben. Uiteraard moet je televisie daarvoor ook smart zijn, maar het kan een mooi alternatief voor AirPlay zijn. Wanneer je maar zo nu en iets van je iPhone wilt laten zien op je televisie is het niet echt nodig om een app meteen te kopen.

De app MirrorMeister heeft reclame, maar heeft verder niet al teveel beperkingen. Het enige andere nadeel is dat de app langzaam is. Wanneer je op je iPhone een app opent of een simpele swipe-beweging maakt, duurt het zo’n vier seconden voordat je het op je tv-scherm ziet. Volg onderstaande stappen om het scherm van je iPhone naar je tv te streamen met deze app.

Haal de app MirrorMeister uit de App Store op je iPhone;

Start de app en tik op je televisie (je televisie moet wel aanstaan);

Kies vervolgens voor ‘Start Mirroring’ en ‘Start uitzending’;

Wacht even en het scherm van je iPhone verschijnt op je televsie.

