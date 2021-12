Leuk: Zet een icoontje in de statusbalk van je iPhone (of iPad) met Focus

Ken jij deze tip al? Met Focus is het mogelijk om een vlammetje (of een andere icoontje) in de statusbalk van je iPhone te plaatsen. iPhoned laat zien hoe je dat doet!

Focus in iOS 15: zet een icoontje in de statusbalk

Focus is een nieuwe functie van iOS 15 waarmee je meer controle krijgt over je notificaties. De functie heeft echter nog een andere verborgen eigenschap. Het is namelijk mogelijk om een icoontje (zoals een hartje, een smiley of een vlammetje) in de statusbalk van je iPhone te zetten. De onderstaande stappen laten je precies zien hoe je dit doet!

Zet een icoontje in de statusbalk van je iPhone of iPad met focus: Tik op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en tik op ‘Focus’; Tik rechtsboven op het plusteken en kies voor ‘Aangepast’; Geef je focus een naam, kies een van de icoontjes en tik op ‘Volgende’; Kies wie je notificaties mag sturen (je kunt iedereen selecteren), sta oproepen van ‘Iedereen’ toe en tik op ‘Sta toe’; Voeg alle apps toe waar je meldingen van wilt ontvangen en tik op ‘Sta toe’; Tik op ‘Gereed’ en je focus is klaar.

Vergeet niet om de focus die je net hebt gemaakt aan te zetten (‘Instellingen > Focus > [Focus NAAM] > zet het schuifknopje aan’). Wanneer je in plaats van het icoontje een pijltje in de statusbalk van je iPhone of iPad ziet, moet je ook nog even in de instellingen duiken.

Dit pijltje betekent dat je iPhone bepaalde locatievoorzieningen op dit moment (of net heeft) gebruikt. Meestal is dit tijdelijk en verdwijnt het pijltje vanzelf, maar soms moet je een bepaalde locatievoorziening eerst nog uitzetten. Dit doe je op de volgende manier.

Open de ‘Instellingen’ en ga naar ‘Privacy’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’ en pas de gewenste voorzieningen aan.

Aan het (open) pijltje zie je welke app je locatievoorzieningen op dit moment of net heeft gebruikt. Bij deze onderdelen moet je de voorzieningen aanpassen naar bijvoorbeeld ‘Bij gebruik van app’.

Icoontje van focus aanpassen

Wil je een ander icoontje? Dan kun je die eenvoudig wijzigen. Tik op ‘Instellingen > Focus’. Tik op de naam van de focus en kies voor ‘Naam en weergave’. Kies een nieuw icoontje en tik op ‘Gereed’.

Ben je het icoontje helemaal zat? Dan kun je het icoontje weghalen door je gekozen focus uit te zetten. Tik op ‘Instellingen > Focus > [Focus NAAM]’. Zet vervolgens het schuifknopje uit. Je kunt hier de gemaakte focus ook helemaal verwijderen door op ‘Verwijder focus’ te tikken.

iOS 15 is meer dan alleen focus

Wil je weten wat voor functies iOS 15 (behalve focus) nog meer heeft? Check dan onze review van iOS 15 en blader even door de 6 functies van iOS 15 die écht de moeite waard zijn. Bekijk ook nog even de nieuwe functies van iOS 15.2! Dan ben je helemaal bij.