Laad je iPhone sneller op met deze twee instellingen

Ben je je iPhone vergeten op te laden en wil je in zo min mogelijk minuten, zo veel mogelijk accu? Met deze tips laad je de batterij van je iPhone met de maximale snelheid op.

iPhone sneller opladen

Het kan frustrerend zijn om te zien hoe het batterijpercentage langzaam volloopt, terwijl er maar weinig tijd is om de iPhone op te laden. Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om het proces te versnellen. Hieronder geven we tips voor het sneller opladen van je iPhone.

1. Schakel de Vliegtuigmodus in

Als je wilt gaan voor de snelst mogelijke laadtijd, is er geen betere instelling dan de Vliegtuigmodus. Deze functie stopt al het draadloze verkeer, waaronder het verbinding maken met wifi en het zoeken naar een mobiel signaal. Deze verbindingen vormen de grootste belasting voor de batterij.

Het instellen doe je door het Bedieningspaneel te openen. Op een iPhone met Face ID veeg je hiervoor van rechtsboven het scherm naar beneden. Bij een iPhone met thuisknop veeg je vanaf de onderkant van het scherm naar boven. Vervolgens tik je linksboven op de knop met het vliegtuig. Is die oranje, dan is de Vliegtuigmodus geactiveerd.

2. Energiebesparingsmodus

Wil je je iPhone nog steeds gebruiken tijdens het opladen of bereikbaar blijven, dan is de Vliegtuigmodus geen goed idee. Daarmee is internetten niet mogelijk, net als bellen of appen. Je kunt dan beter de Energiebesparingsmodus inschakelen.

De Energiebesparingsmodus vermindert het stroomverbruik, bijvoorbeeld door te voorkomen dan apps op de achtergrond verversen. Ook worden e-mails minder vaak uitgevoerd en bij een ProMotion-scherm wordt de verversingssnelheid verlaagd.

Het inschakelen van de Energiebesparingsmodus doe je zo:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Batterij’; Activeer de ‘Energiebesparingsmodus’.

Gebruik de juiste oplader

Belangrijk is ook de oplader die je gebruikt. De snelste manier om je iPhone op te laden is met een 20W-snellader. Hiermee krijg je een lege iPhone-batterij binnen een half uur op ongeveer 50 procent batterij. De iPhone 8 (uit 2017) en nieuwer ondersteunen snelladen.

Laad je iPhone in ieder geval niet op via je MacBook: dat is de langzaamste methode. Dit gaat zelfs langzamer dan met de kleine voedingsadapter van 5 Watt. Draadloos opladen gaat met een snelheid tot 7,5 Watt (mits je draadloze oplader het ondersteunt). Heb je geen snellader, dan is dit de snelste manier.