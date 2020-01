Na verloop van tijd wordt je iPhone of iPad slomer. De binnenkant upgraden wordt lastig, maar qua software kun je zelf een hoop dingen regelen. Hierbij 9 tips om je iPhone of iPad sneller te maken.

iPad en iPhone sneller maken

Over het algemeen gaan iPhones (en iPads) ontzettend lang mee, maar elektronica blijft gevoelig voor veroudering. Het is daarmee onoverkomelijk dat je toestel op een gegeven moment wat trager wordt. Wel is het gelukkig mogelijk om je iPhone een stukje sneller te maken. In dit artikel schotelen we je 9 praktische tips voor.

1. Regelmatig updaten

Een groot pluspunt van Apple-apparaten zijn updates. Het bedrijf uit Cupertino werkt iPads, iPhones en Macs tot jaren na de verschijningsdatum bij met nieuwe software. Deze updates dichten niet alleen beveiligingslekken, maar stoomlijnen ook je besturingssysteem.

Het is daarom verstandig om iOS (of iPadOS) regelmatig bij te werken. Duik hiervoor de Instellingen-app in, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’. Vervolgens zoekt je iPhone of er een nieuwe softwareversie voor je klaarstaat. In de meeste gevallen is het verstandig om direct te updaten.

Heel soms zitten er echter foutjes in een nieuwe iOS-versie, waardoor er problemen ontstaan. Gelukkig besteden we op iPhoned regelmatig aandacht aan nieuwe softwareversies, en houden we je natuurlijk op de hoogte van eventuele bugs. Meld je aan voor onze nieuwsbrief, of installeer de gratis app om niets te missen.

2. Ongebruikte media

Foto’s, muziek, podcasts en video’s zijn natuurlijk leuk, maar ze nemen ook veel opslagruimte in beslag, en dat maakt je toestel trager. Het is daarom helemaal geen gek idee om eens in de zoveel tijd je iPhone-opslag te controleren op overbodige bestanden. Door media te verwijderen maak je opslagruimte vrij, en krijgt je iPhone (of iPad) een snelheidsboost.



3. Apps verversen op de achtergrond

Veel apps hebben de mogelijkheid om op de achtergrond te verversen. Aan de ene kant is dit bijvoorbeeld nuttig bij WhatsApp, omdat je zo geen enkel berichtje mist, maar aan de andere kant loopt je accu sneller leeg. Bovendien wordt je iPhone hierdoor trager.

Gelukkig kun je deze automatisch verversende apps de mond snoeren. Open hiervoor de Instellingen-app, ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Ververs op achtergrond’. Hier vind je een lijst van apps die automatisch kunnen verversen. Verschuif de schakelaar bij programma’s die niet per se continu ververst hoeven te worden.

4. Locatievoorzieningen

Met behulp van locatievoorzieningen checkt je iPhone of iPad waar je je bevindt. Dit wordt op de achtergrond gedaan, zelfs als je bijvoorbeeld geen navigatie-app gebruikt. Net zoals bij het automatisch verversen van apps bepaal je zelf welke apps met jouw locatie mogen meekijken.

Om je iPhone sneller te maken geef je hiervoor alleen toestemming aan relevante apps, zoals Google Maps of Kaarten. Tik hiervoor op ‘Privacy’ in de instellingen en ga naar ‘Locatievoorzieningen’. In iOS 13 kun je bovendien aangeven dat apps alleen tijdens daadwerkelijk gebruik je locatie mogen inzien. Dit is goed voor je privacy én accuduur.

5. Ruim je apps op

Hoeveel apps en games gebruik je nu echt? Grote kans dat er een hoop onnodige programma’s op je iPad of iPhone staan. Kijk eens met een kritische blik naar al je apps. Open je ‘m eigenlijk nooit? Verwijder het programma doen. Zo maak je opslagruimte vrij, en je iPhone sneller.

6. Wis je geschiedenis en cache in Safari

Door je geschiedenis en cache in Safari te wissen, maak je wat meer geheugen vrij wat weer bijdraagt aan een snellere iPhone en iPad. Hierdoor zul je niet je bezochte websites kunnen terugvinden, maar die kun je ook gewoon bij je bladwijzers opslaan.

Wil je de geschiedenis en cache wissen? Open dan de Instellingen-app, tik op ‘Safari’ en kies ‘Wis geschiedenis & wis cookies en gegevens’. Als je dit regelmatig doet blijft je iPhone sneller.

7. Start je iPhone opnieuw op

Waarschijnlijk zet je je MacBook of computer regelmatig helemaal uit, om hem de volgende dag weer aan te zetten. Voor telefoons is dit een stuk minder gebruikelijk. Toch is niet onverstandig om je iPhone of iPad zo nu en dan opnieuw op te starten. Dit hoef je niet dagelijks te doen, maar eens per week kan zeker geen kwaad.

Door je iPhone opnieuw op te starten begin je met een verse start. Alle eerder geopende apps zijn afgesloten en alle processen komen weer op gang. Niet alleen wordt je iPhone zo sneller, je krijgt ook meer rust aan je hoofd. Het is helemaal niet verkeerd om zo nu en dan niet continu bereikbaar te zijn.

8. Werkgeheugen handmatig vrijmaken

Je iPhone en iPad regelen normaal gesproken zelf het gebruik van het werkgeheugen, maar als ze trager worden of haperen, kan het handig zijn om dit handmatig leeg te maken. Je kunt dit doen door je toestel te herstarten, maar dat neemt een aantal minuten in beslag.

Heb je geen tijd te verliezen, volg dan onderstaande stappen om het werkgeheugen van je toestel snel vrij te maken met hetzelfde resultaat.

Ontgrendel je iPhone of iPad; Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het Zet uit-scherm verschijnt nu; Druk de homeknop enkele seconden in. Het Zet uit-scherm verdwijnt na enkele seconden en je keert terug naar het beginscherm.

Heb je een iPhone X of nieuwer model (zoals de iPhone XS of iPhone 11)? Dan heb je geen fysieke thuisknop. Volg in dat geval onderstaande aanwijzingen:

Ga op je iPhone naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Toegankelijkheid’ en verschuif de schakelaar bij ‘AssistiveTouch’; Ga terug naar ‘Algemeen’ en kies onderaan op ‘Zet uit’; Druk nu op de AssistiveTouch-knop en leg je vinger op de Thuis-knop.

9. Verwijder oude berichten

WhatsApp, iMessage en sms: berichten stromen de hele dag binnen. Dit kan hartstikke leuk zijn, maar de chats nemen een hoop ruimte in beslag. Door regelmatig oude en overbodige berichten te verwijderen maak je op een simpele manier ruimte vrij op je toestel.

In de Berichten-app verwijder je chats door het bericht naar links te vegen. Bevestig vervolgens door tweemaal op ‘Verwijder’ te tikken. Jammer genoeg is het niet mogelijk om gesprekken te downloaden. In WhatsApp is dit wel mogelijk. Op die manier kun je de chat bijvoorbeeld op je Mac opslaan. Check ons artikel over WhatsApp-chats archiveren voor meer info.