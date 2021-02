Het winterse weer deze week leent zich voor prachtige plaatjes. Maar hoe maak je nu de mooiste sneeuwfoto’s met je iPhone? We zetten een aantal praktische tips op een rijtje.



iPhone sneeuwfoto’s maken: 7 praktische tips

Zodra de eerste vlokken uit de lucht vallen, regent het ook sneeuwfoto’s op Instagram, Facebook en alle andere sociale netwerken. Met je iPhone op zak heb je immers een uitstekende camera bij de hand, als je tenminste weet hoe je deze optimaal gebruikt. Met deze zeven iPhone sneeuwfoto tips maak je de mooiste kiekjes.

1. Stel de belichting altijd handmatig in

Omdat de sneeuwfoto’s die je maakt een overdaad aan wit hebben, heeft je iPhone extra moeite om de juiste belichting te kiezen. Vertrouw dus niet op de standaardinstellingen, maar pas even handmatig de belichting aan. Dit doe je door simpelweg op je iPhone-scherm te tikken. Tik bijvoorbeeld op de lucht om de belichting bij te stellen, of kies juist een object in je scene om daar de ideale instellingen voor te kiezen.

2. Probeer altijd diepte te creëren

Je maakt foto’s vaak al mooier door er diepte in te creëren, maar dat geldt zeker voor sneeuwkiekjes. Als de lucht, grond en natuur om je heen helemaal wit is, kunnen je foto’s al snel in een wit vierkant veranderen. Probeer daarom altijd iets voor het object of de persoon te plaatsen die je vast wil leggen. Een struik of takje in de hoek kan al genoeg zijn om een wereld van verschil te maken.

3. Zwartwit foto’s zijn vandaag extra mooi

Omdat sneeuw de wereld bedekt onder een witte laag, loont het de moeite om een aantal zwartwitfoto’s te maken. Met het effect vallen sneeuwvlokken extra goed op, terwijl de zwarttinten nog meer eruit springen dan anders. Je kunt dit effect op je iPhone bovendien ook na het maken van een foto nog toepassen. In de Camera-app doe je dit door in de rechter bovenhoek op het icoontje met de drie cirkel te tikken. Kies vervolgens de ‘Noir’-filter om de wereld zwartwit te maken.

4. Nabewerking is je beste vriend

Als je buiten loopt, is de kans groot dat je geen zin hebt om je foto’s ter plekke te bewerken. Wacht daar dan ook mee tot je weer thuis bent. Bekijk al je foto’s op je gemakje en gebruik vervolgens speciale fotobewerkings-apps om je winterplaatjes nog mooier te maken. Op zoek naar de beste apps om dit te doen? Bekijk dan het onderstaande overzicht.

5. Gebruik felle kleuren om het wit te breken

Net zoals bij het kiezen van een zwartwit-filter, kan een sneeuwfoto extra mooi zijn als je een felgekleurd voorwerp in je beeld plaatst. Laat de persoon die je fotografeert een felgekleurde jas aantrekken, of neem een paraplu mee met felle kleuren. Door de strakke witte achtergrond springt hierdoor het onderwerp van je foto nog meer uit het plaatje dan anders.

6. Verhoog het contrast om kleuren op te laten vallen

Als je bovenstaande tip gebruikt en een felgekleurd voorwerp in je scene zet, dan raden we aan om naderhand het contrast te verhogen. Hierdoor vallen kleuren nog meer op, maar pas wel op dat je het contrast niet teveel aanpast. Dat zorgt er namelijk al snel voor dat je foto’s er overbewerkt en daardoor onnatuurlijk uitzien.

7. Maak eens een slowmotion video

Als de sneeuw nog uit de lucht dwarrelt, kun je de slowmotion-functie van je iPhone eindelijk eens goed gebruiken. Door een video te maken met deze functie, kun je na afloop ieder afzonderlijk vlokje bekijken terwijl deze naar beneden valt. Je maakt een slowmotion-video door de Camera-app te openen en naar links te vegen over de onderkant van het scherm tot je bij ‘Slowmotion’ komt.

