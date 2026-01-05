Het weer is de laatste tijd behoorlijk omgeslagen en het sneeuwt nu regelmatig. Maar hoe goed kan je iPhone eigenlijk tegen de sneeuw?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas op! Je iPhone kan minder goed tegen sneeuw dan je denkt

Apple wil je graag laten geloven dat de iPhone een onverwoestbaar stukje technologie is. En de nieuwste iPhone is ook behoorlijk stevig met een IP-rating waarmee je toestel water- en stofbestendig is.

Toch kan een winterse wandeling in de sneeuw meer risico’s opleveren dan je in eerste instantie zou verwachten. Ga je met je iPhone de sneeuw in? Houd dan deze zaken in je achterhoofd.

1. Let op de temperatuur

De temperatuur is het eerste probleem. In de kou presteren lithium-ionbatterijen minder goed. Je merkt dan dat je iPhone wat sneller leeg is dan normaal.

Volgens Apple kun je de iPhone in een omgeving met een temperatuur tussen -20 en 45 graden gebruiken. Maar vaak is de gevoelstemperatuur een stukje lager dan de temperatuur die je kunt aflezen in bijvoorbeeld de Weer-app. Houd daar dus ook rekening mee. Laat je iPhone het liefst niet achter in de auto. De temperatuur in een geparkeerde auto kan namelijk lager zijn dan de hierboven aangegeven temperaturen.

Als je smartphone te koud wordt, kunnen bepaalde functies tijdelijk worden uitgeschakeld. In extreme omstandigheden kan je iPhone zelfs tijdelijk worden uitgezet. Het is daarom verstandig om je iPhone zoveel mogelijk in je broekzak te houden. Hierdoor kan je lichaamswarmte de iPhone een beetje op temperatuur houden.

2. Gesmolten sneeuw

Houd ook rekening met gesmolten sneeuw. De iPhone is waterbestendig, maar als je de iPhone in de sneeuw laat vallen kan er sneeuw in de oplaadpoort van je smartphone terechtkomen. Schud de sneeuw er dan zo goed mogelijk uit wanneer je de iPhone hebt opgeraapt. Als je dan weer binnen bent, moet je de iPhone voor de zekerheid even goed laten drogen voordat hem weer aan de lader hangt.

Krijg je de melding ‘Vloeistof gedetecteerd in USB‑C-connector’ te zien? Dan moet je de iPhone ten minste 30 minuten laten drogen voor je probeert om hem op te laden met de kabel. Maar je kunt natuurlijk wel een MagSafe-oplader gebruiken.

Als de melding na 30 minuten nog steeds verschijnt moet je de iPhone wat langer in een droge ruimte met wat luchtstroom leggen. Het kan tot 24 uur duren voordat de iPhone helemaal droog is.

3. Van koud naar warm

Dan is er nog condens. Wanneer je een tijdje buiten in de kou hebt gefilmd en weer naar binnen gaat waar het lekker warm is, kan er vocht uit de lucht zich als een dun laagje water afzetten op koude oppervlakken zoals je iPhone.

Laat je iPhone daarom langzaam acclimatiseren als je naar binnen loopt. Stop je toestel liever warm weg, en laat je toestel even rustig op kamertemperatuur komen als je weer binnen bent. Een isolerend hoesje kan ook al wat helpen.

Meer iPhone-tips