Gaat het scherm van jouw iPhone niet uit, ook al heb je op de zijknop gedrukt? Dat heeft een reden. Maar met deze tip gaat het scherm wél uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm van iPhone gaat nooit uit (en dat los je zo op)

De iPhone heeft sinds de iPhone 14 Pro een nieuwe feature gekregen die ervoor zorgt dat het scherm eigenlijk nooit helemaal uitgaat. De iPhone-bezitters die voor de allereerste keer een Pro-model kopen is dat soms nogal een verrassing.

De functie die dit doet is het always on-scherm. Hiermee laat je iPhone de tijd (en de achtergrond) zien als je de iPhone niet gebruikt of vergrendelt hebt. Wil je dat liever niet, dan kun je optie gedeeltelijk of zelfs helemaal uitzetten. Hoe je dat precies doet, lees je in de stappen hieronder.

Always-on uitzetten op de iPhone Open de app ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en kies voor ‘Scherm en helderheid’; Tik op de optie ‘Atijd aan’; Zet de schuifknoppen allemaal uit om je beeldscherm uit te schakelen als je iPhone is vergrendeld.

In plaats van alle opties van het iPhone-scherm uit te zetten kun je in de bovenstaande stappen ook voor kiezen om onder andere alleen de tijd te laten zien als je de iPhone hebt vergrendeld. In dat geval zet je de optie bij ‘Altijd aan’ op aan en bij ‘Toon achtergrond’ op uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met always on-scherm

Alleen de Pro-modellen hebben een always on-scherm. Dat zijn de iPhone 14 Pro, de iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Heb je nog geen iPhone met zo’n scherm en zou je er eigenlijk best wel een willen kopen? Check dan ons prijsoverzicht voor de iPhone 16 Pro. Dan heb je Apple’s nieuwste iPhone met het scherm dat ‘altijd’ aan blijft.