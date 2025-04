Zo stel je jouw favoriete nummer (gratis) in als ringtone op de iPhone

Op je iPhone staat standaard een aantal ringtones, maar je kunt gemakkelijk meer beltonen toevoegen. Zo stel je jouw favoriete nummer als ringtone in!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ringtone op je iPhone instellen

Heb jij je iPhone zelden op stil staan? In dat geval heb je veel mogelijkheden bij het instellen van de ringtone op je iPhone. Apple biedt standaard een aantal geluiden aan, die bij grote iOS-updates jaarlijks worden aangepast. Deze beltonen hoor je vervolgens als je wordt gebeld, als je wekker afgaat of als je een timer zet. Vaak zijn dit niet de prettigste geluiden, maar er is gelukkig een gemakkelijke manier om meer ringtones toe te voegen aan je iPhone.

Het is al langer mogelijk om nieuwe ringtones op je iPhone te zetten. Via iTunes zijn de mogelijkheden eindeloos, maar dan moet je wel betalen voor alle nieuwe geluiden. Die kosten kunnen snel oplopen, zeker als je regelmatig een nieuwe beltoon op je iPhone zet. Het is in dat geval aan te raden om gratis nieuwe ringtones te downloaden op je toestel. Ben je benieuwd hoe je dat doet? We leggen het uit in deze video:

Tekst gaat verder onder de video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo doe je dat

Om de ringtone op je iPhone te installeren heb je drie applicaties nodig: TikTok, Garageband en Ringtones Maker. Alle apps zijn gratis te gebruiken, waardoor je kosteloos je favoriete nummer als beltoon op je iPhone kunt instellen. Heb je de apps geïnstalleerd? Zoek dan naar een video op TikTok met je favoriete nummer. Houd de video ingedrukt en tik op ‘Video opslaan’. Is dat gelukt? Dan voeg je de ringtone als volgt toe:

Open ‘Ringtones Maker’; Tik op de plusknop (+); Kies voor ‘Importeer video’ en selecteer de gedownloade TikTok; Tik op het bestand onder ‘My Ringtone’ en tik op ‘Make’; Selecteer ‘GarageBand’ en ga naar het mapje ‘Recent’; Houd het toegevoegde bestand in GarageBand ingedrukt; Kies in het menu voor ‘Deel’ en tik op ‘Beltoon’; Geef de ringtone een herkenbare naam en ga naar ‘Exporteer’; Druk tot slot op ‘OK’.

Je hebt het favoriete nummer nu als ringtone op je iPhone gezet! Wil je de beltoon direct instellen, zodat je iPhone dat geluid afspeelt als je bijvoorbeeld gebeld wordt? Ga dan naar de instellingen op je iPhone en open ‘Horen en voelen > Beltoon’. Selecteer daar de ringtone die je zojuist hebt toegevoegd, vervolgens wordt dat geluid je nieuwe beltoon. Op deze manier kun je zelf kosteloos nieuwe ringtones op je smartphone zetten!

Dit is natuurlijk ook mogelijk met andere video’s waar geluid onder staat. Je hoeft hiervoor dus geen TikTok te installeren, maar kunt ook filmpjes van een ander platform downloaden. Zorg er in ieder geval voor dat jouw favoriete nummer als audio aan de video is toegevoegd, zodat je deze later kunt instellen als ringtone op je iPhone.

Meer iPhone-tips

Heb jij je favoriete nummer als ringtone op je iPhone ingesteld? Dit is een gemakkelijke manier om gratis nieuwe beltonen toe te voegen aan je iPhone. Vrijwel alle nummers staan inmiddels op TikTok, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. De kans is groot dat jouw favoriete muziek op TikTok te vinden is, die je vervolgens als ringtone kunt instellen. Zo ben je niet meer afhankelijk van de standaard beltonen van iOS.

Complete video’s op TikTok zijn overigens vaak te lang om als ringtone op je iPhone in te stellen, waardoor Ringtones Maker je vraagt om het bestand in te korten. Dit kun je zelf doen, maar de applicatie kan het ook voor je doen. In dat geval wordt het begin van de audio in de video gebruikt als beltoon. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone, iPad of Apple Watch? Bekijk dan hier al onze tips: