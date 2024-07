Zo kom je erachter wat apps van je weten op je iPhone

Privacy is al jaren erg belangrijk voor Apple. Maar daar heeft je iPhone iets voor: het Privacyrapport. Daarmee kun je zien welke apps hoe vaak toegang hebben tot je persoonlijke gegevens. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacyrapport op je iPhone: zo gebruik je het

Met het Rapport over privacy van apps geeft Apple zijn gebruikers meer inzicht wat apps over je weten en hoe vaak ze toegang hebben tot deze gegevens. Om deze gegevens te bekijken volg je onderstaande stappen.

Tik op Instellingen; Scroll naar beneden en kies voor ‘Privacy en beveiliging’; Onderaan tik je op ‘Rapport over privacy van apps’; Kies voor de app waarvan meer informatie wil lezen.

Op de pagina ‘Rapport over privacy van apps’ staan er meerdere blokken met informatie. Wanneer je in het bovenste blok een app kiest krijg je te zien welke gegevens deze apps hebben opgevraagd in de afgelopen zeven dagen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In het blok eronder zijn alle netwerkactiviteiten van apps te vinden. Tik je op een van deze apps dan krijg je bijvoorbeeld te zien welke websites je in de app bezocht hebt en welke domeinen de app verbinding mee heeft gemaakt.

Helemaal onderaan zie je het blok met netwerkactiviteit van websites. Tik je op een van de websites dan zie je ook hier met welke domeinen de website verbinding heeft gemaakt. Verder naar onderen vind je de laatste optie van het privacyrapport op je iPhone. Daar vind een lijst met de apps waarin je de website hebt bekeken.

Zo krijg je meer privacy op je iPhone

Je iPhone is een persoonlijk apparaat, omdat je er een groot deel van je leven in opslaat. Je gesprekken vinden er plaats, je foto’s staan er op, je bankzaken worden er geregeld enzovoort. Al met al staat er een heleboel informatie op die je graag privé wil houden. En als je net het privacyrapport hebt bekeken op je iPhone, zie je dat er best veel gegevens doorgespeeld worden aan alle apps.

Daarom is het verstandig om extra goed na te denken over je iPhone privacy. In onderstaand artikel lees je hier meer over.

Lees meer: zo bescherm je jouw privacy op een iPhone extra goed

Nog meer handige Apple-tips: