Heb je een iPhone, dan is het verstandig om constant na te denken over je privacy. Met onze iPhone-privacygids zorg jij dat al je data veilig blijft.

iPhone privacy gids

Je iPhone is een persoonlijk apparaat, omdat je er een groot deel van je leven in opslaat. Je gesprekken vinden er plaats, je foto’s staan er op, je bankzaken worden er geregeld enzovoort. Al met al staat er een heleboel informatie op die je graag privé wil houden. Daarom is het verstandig om extra goed na te denken over je iPhone privacy. In deze gids gaan we een aantal niveau’s langs. Van de basis, tot tips om net die extra stap te zetten.

De basis: je iPhone vergrendelen

Er zijn een paar handelingen die zo vanzelfsprekend lijken, dat je er misschien niet eens meer bij nadenkt. Toch zijn ze belangrijk, want deze middelen dienen als de eerste verdediging.

Het start allemaal met de vergrendeling van je iPhone. Dat doe je met een pincode van zes cijfers (zes is veiliger dan vier) en met Touch ID of Face ID. Het is makkelijk om Face ID of Touch ID in te stellen op je nieuwe iPhone.

In het nieuws klinken er wel eens berichten dat gezichtsherkenning zoals Face ID onveilig is, maar iPhone-gezichtsherkenning is veel veiliger dan een pincode.

Is je iPhone goed vergrendeld, dan is het tijd voor de volgende stap: je locatie. Menig app wil graag toegang tot de locatievoorzieningen, waardoor ze exact kunnen zien waar jij op welk moment bent. Lees onze tips om het delen van je iPhone-locatiedata aan banden te leggen.

En weet je wel wat apps op je iPhone verder kunnen inzien? Ga eens naar de instellingen-app en scroll naar beneden. Daar vind je de apps die staan geïnstalleerd. Tik op de apps om te zien welke verbindingen met andere apps ze hebben. Voor meer informatie lees je ons overzicht over hoe je per app je persoonlijke data beschermt.

Ook het up to date houden van je iPhone is belangrijk voor je privacy. Elke update zorgt namelijk voor betere beveiliging van je toestel, zodat je zeker weet dat niemand kan meekijken. Zet automatische updates aan door naar de Instellingen-app te gaan, te kiezen voor Algemeen > Software-update en daar ‘Automatische updates’ in te schakelen.

Sinds iOS 14.5 moeten apps vragen of ze je mogen tracken. De vraag is dan of apps je gedrag binnen en buiten hun app mogen inzien om zo betere advertenties te kunnen sturen. Spionerende apps blokkeren is daarom makkelijker dan ooit.

Ook belangrijk: Je accounts

Op je iPhone gebruik je waarschijnlijk allerlei verschillende accounts. Natuurlijk heb je een Apple ID, om onder andere toegang te krijgen tot iCloud en de App Store, maar denk ook eens na over je accounts voor sociale media, het account voor je bank, je e-mail enzovoort. Deze accounts bevatten waarschijnlijk allerlei informatie die niet voor andere ogen bestemd zijn. Daarom moet je aan een aantal dingen denken.

Het belangrijkste is het kiezen van sterke wachtwoorden: voor elk account een ander wachtwoord en een langer wachtwoord is beter dan een korter wachtwoord. Sinds iOS 12 word je een handje geholpen met automatische sterke wachtwoorden die worden opgeslagen in de iCloud-sleutelhanger. Voor deze wachtwoorden kun je ook een wachtwoordmanager gebruiken, zodat de wachtwoorden ook op andere apparaten beschikbaar zijn. Jij hoeft enkel het hoofdwachtwoord voor deze wachtwoord-app te onthouden.

Maar hoe sterk een wachtwoord ook is, deze kan altijd worden gekraakt. Daarom is het belangrijk om voor al je accounts tweefactorverificatie in te stellen. iPhoned legt uit wat tweefactorverificatie is en wat je daar voor moet hebben.

Tegenwoordig kun je bij veel apps ook inloggen met Apple in plaats van inloggen via Facebook of Google of het aanmaken van een eigen account. Je e-mailadres wordt dan afgeschermd, zodat het privé blijft.

Extra stappen

Nu je de basis te pakken hebt, is het tijd voor de volgende stap. Denk eens na over de notificaties op je telefoon. Als mensen meekijken op je scherm, kunnen de notificaties een hoop informatie lekken. Ga in de Instellingen-app naar ‘Berichtgeving’ en kies bij ‘Toon voorvertoning’ voor ‘Indien ontgrendeld’ of ‘Nooit’.

Zit je wel eens op een wifi-hotspot, bijvoorbeeld in een restaurant, café of de trein, dan is het verstandig om een VPN in te stellen. Een VPN zorgt ervoor dat jouw verbinding wordt omgeleid en men dus niet zomaar kan meekijken met jouw gedrag. Een VPN op je iPhone instellen is makkelijker dan je denkt.

Surf je daarnaast via Safari? Dan kun je ervoor zorgen dat reclametrackers je niet meer volgen. Via deze trackers bouwen reclamebedrijven een profiel van je, om je zo gerichtere reclames aan te bieden. Via de Instellingen-app schakel je dat uit. Ga daarvoor naar ‘Privacy’ en onderin op ‘Reclame’. Zet daar het schakelaartje bij ‘beperk reclametracking’ op groen.

Pro-tips

Wil je echt de ultieme stap zetten, dan moet je deze tips volgen. Zo is het mogelijk om je telefoon alle data te laten verwijderen als er tien keer de verkeerde pincode wordt ingevoerd. Hiervoor ga je in de Instellingen-app naar ‘Touch ID/Face ID en toegangscode’, vul je jouw toegangscode in en haal je onderin het schakelaartje over bij ‘Wis gegevens’. Wees gerust, als je dit schakelaartje overhaalt wordt niet direct al je data verwijderd.

Sinds iOS 12 is het tevens mogelijk om accessoires te verbieden verbinding te maken met je iPhone zolang je iPhone langer dan een uur is vergrendeld. Dat zorgt ervoor dat een dief of wellicht de politie niet via usb toegang kan krijgen tot je informatie. Om dit in te stellen ga je naar de instellingen-app, kies je voor ‘Touch ID/FaceId en toegangscode’, vul jij je toegangscode in en zet je onderin het schakelaartje naar links bij ‘USB-accessoires’.

Naast iOS moet je ook bij de apps die je gebruikt denken aan je privacy. Met deze vijf handige Facebook-privacytips behoud jij je privacy op dit sociale netwerk.