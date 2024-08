Per ongeluk ophangen tijdens een telefoongesprek op je iPhone is nu eindelijk afgelopen. Maar je moet wel eerste deze instelling aanpassen.

iPhone-tip: per ongeluk ophangen is hiermee verleden tijd

Misschien ken je het wel: ben je net lekker aan het bellen met je vriendin of beste vriend, eindigt het gesprek opeens. Hoe dan? Natuurlijk kan een slechte verbinding roet in het eten gooien, of je gespreksmaatje heeft er even genoeg om met je te praten. Maar soms is iets anders de reden voor het beëindigen van een gesprek.

Al sinds kun je in iOS 16 een telefoongesprek beëindigen door op de zijknop te drukken. Dat is in iOS 17 en iOS 18 nog steeds zo. Het kan best een handige functie zijn, maar soms druk je de knop ook wel eens per ongeluk in. Gelukkig is deze optie makkelijk aan te passen.

Om de functie van de zijknop te wijzigen, moet je even de Instellingen van je iPhone induiken. Volg voor het aanpassen van de knop de onderstaande stappen.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en kies onder ‘Fysiek en motorisch’ voor ‘Aanraken’;

Zet de schuifknop aan bij ‘Voorkom ‘Vergrendel om oproep te stoppen”.

Door deze optie aan te zetten voorkom je dat je per ongeluk nog kunt ophangen tijdens het telefoongesprek op je iPhone. Toch kan een telefoongesprek beëindigen met de zijknop ook wel handig zijn. Bijvoorbeeld als je in de winter aan het bellen bent en je hebt handschoenen aan. Dan is het vaak niet mogelijk om het touchscreen van de iPhone te bedienen. Door dan op de zijknop te drukken kun je toch het gesprek stoppen.

iOS 18-release op iPhone

Er komt binnenkort een flinke update aan voor je iPhone. Met iOS 18 komen er weer een hele reeks nieuwe functies naar je toestel. En het mooie is: je hoeft helemaal niet lang meer te wachten op de update. Die verschijnt volgende maand op 16 september.

Apple presenteert dan begin september ook de iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2024. Wil je nu alvast meer weten over iOS 18? Lees dan hier welke functies er naar je iPhone komen!