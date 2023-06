Oppassen met het warme weer: de zon is gevaarlijk voor je iPhone

Nu de zomermaanden zijn aangebroken krijgen we weer steeds vaker te maken met tropische temperaturen. Oppassen, want deze warmte kan leiden tot een oververhitte iPhone!

Oververhitte iPhone

De zomerperiode is aangebroken en dat is te merken aan de temperaturen in ons land. Het is weer behoorlijk warm en dat blijft de komende tijd ook zo. Het is natuurlijk fijn dat het zo’n mooi weer is, maar je iPhone vindt de hoge temperaturen toch wat minder leuk. Met dit warme weer bestaat namelijk de kans dat je telefoon oververhit raakt.

Je iPhone werkt het beste in een omgeving met temperaturen tussen de 0 en 35 graden. Als je telefoon langere tijd wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, bestaat de kans dat je iPhone oververhit raakt. Dat kan flinke (blijvende) gevolgen hebben voor je telefoon. Wij vertellen je wat er gebeurt als je te maken krijgt met een oververhitte iPhone.

Dit gebeurt er als jouw iPhone te warm is

Met de hoge temperaturen van de laatste paar dagen wordt je iPhone al snel te warm, zeker als je de telefoon in de zon laat liggen. Dit kan de gebruiksduur van de batterij blijvend verkorten. Gelukkig gebeurt dit niet heel snel, want je iPhone heeft een ingebouwde beveiliging om oververhitting te voorkomen.

Zodra je iPhone herkent dat het toestel te warm wordt, worden sommige functies uitgeschakeld. Je iPhone doet dat automatisch om te voorkomen dat het toestel oververhit raakt. Dit merk je op de volgende manier:

Het opladen van je iPhone is tijdelijk niet meer mogelijk;

De flitser van de camera wordt tijdelijk uitgeschakeld;

Het signaal van de iPhone wordt zwakker;

De iPhone werkt langzamer bij veeleisende taken

Het navigatiescherm van de iPhone wordt uitgeschakeld;

Je krijgt het Temperatuurscherm te zien.

Laatstgenoemde krijg je alleen te zien als je iPhone echt oververhit is. Dan is het niet mogelijk om je iPhone te gebruiken voor normale taken. Alleen in het geval van noodsituaties kan je de iPhone gebruiken als het Temperatuurscherm is ingeschakeld. Het duurt vaak overigens niet lang voordat je iPhone weer is afgekoeld, het scherm verdwijnt dan vanzelf.

Zo voorkom je dat jouw iPhone oververhit raakt

De makkelijkste manier om te voorkomen dat jouw iPhone oververhit raakt, is door je toestel uit de directe zon te houden. Als je de telefoon in de schaduw legt verklein je de kans op oververhitting al enorm. Dit is ook de beste oplossing als je iPhone het Temperatuurscherm toont. Meestal is je telefoon dan na een kwartier weer bruikbaar.

Toch is de zon niet het enige gevaar voor de temperatuur van je iPhone. Zo kan het ook gebeuren dat je telefoon te warm wordt bij het configureren, het terugzetten van een reservekopie of het draadloos opladen. Wil je weten hoe je dan voorkomt dat je iPhone oververhit raakt? Lees dan onze zes tips om de temperatuur van je iPhone onder controle te houden!

