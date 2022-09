Alleen op iPhone 14: opstartgeluid instellen (en zo doe je dat)

De Macbook laat al jaren een geluidje horen wanneer je de computer aanzet. Bij de iPhone 14 is het instellen van een opstartgeluid nu ook mogelijk.

iPhone 14: opstartgeluid instellen

Het is voor het eerst dat Apple het instellen van een opstartgeluid mogelijk maakt bij de iPhone. Jammer genoeg kan dit alleen bij de iPhone 14-modellen. Je krijgt dan niet alleen een opstartgeluidje te horen, maar ook wanneer je de iPhone afsluit klinkt er een soort klokkengeluid.

De optie voor het opstartgeluid staat standaard niet aan en moet je even zelf instellen. Dit doe je op de volgende manier.

Opstartgeluid instellen op de iPhone 14 Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’; Tik onder ‘Horen’ op ‘Audio/Visueel’; Zet de schuifknop bij ‘Geluiden voor aan- en uitzetten’ op groen.

Dat je het opstartgeluid alleen kun instellen op de iPhone 14 heeft een reden. De iPhone 14 heeft een speciale stukje geheugen (een boot-rom), dat alleen gelezen kan worden. De programmacode in dit stukje geheugen is achteraf eigenlijk niet meer bij te werken, dus Apple kan deze functie niet zomaar toevoegen. Deze boot-rom wordt nog voor het besturingssysteem iOS geladen en daarom wordt het geluidje afgespeeld wanneer je het Apple-logo ziet.

Meer over de iPhone 14

Apple heeft wederom vier iPhone-modellen gelanceerd, met twee goedkopere en twee geavanceerdere versies. In de plaats van de ‘mini’ is er nu de iPhone 14 Plus die een scherm van 6,7 inch heeft.

De Pro-modellen hebben een aantal functies die de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus niet hebben. Zo heeft de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max onder andere een always-on scherm, een 48 megapixel-camera en is de notch verdwenen (die is vervangen door het Dynamic Island).

In onze review van de iPhone 14 Pro (Max) kun je lezen dat de Pro-modellen de iPhones zijn die je dit jaar wilt kopen. Wil je meer weten over de iPhone 14Pro ? We hebben de belangrijkste iPhone 14 Pro (Max)-vernieuwingen voor je op een rij gezet.

