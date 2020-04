Wil jij je iPhone opschonen, maar niet direct je hele telefoon opnieuw te hoeven instellen? In dit artikel geven we drie praktische tips waardoor je iPhone net wat beter gaat presteren.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone opschonen: 3 tips

Een iPhone opschonen kun je op allerlei manieren doen. Van het herstellen van de fabrieksinstellingen tot aan het leegmaken van een iPhone voor de verkoop. Heb je hier geen tijd voor, of zin in? Dan ben je bij deze snelle tips aan het juiste adres.

1. Apps verwijderen

De makkelijkste manier voor het opschonen van je iPhone is het verwijderen van apps. Er staan altijd wel games of applicaties op je toestel die je vrijwel nooit gebruikt. Het loont daarom om zo nu en dan eens kritisch door je app-lijst te scrollen. Welke apps voegen nou daadwerkelijk waarde toe? Veel applicaties gebruik je waarschijnlijk zelden.

En vind je het lastig om afscheid te nemen van applicaties? Daar kan iOS je bij helpen. Het besturingssysteem is namelijk in staat om apps die je nooit opent zelf te verwijderen. Je persoonlijke gegevens blijven overigens bewaard, zodat je een verwijderde app gewoon weer opnieuw kunt downloaden.

Dit moet je wel even activeren. Open hiervoor de Instellingen-app, tik op “Algemeen” en kies “iPhone-opslag”. Onder “Aanbevelingen” tik je op “Schakel in” bij “Ruim apps op”. Programma’s die je nooit gebruikt, worden nu automatisch verwijderd. Wil je meer ruimte vrijmaken op je iPhone? Lees dan onderstaand artikel.

Lees verder: iPhone geheugen vol? Maak ruimte vrij met deze 6 tips!



2. Foto’s en video’s verwijderen van je iPhone

Foto’s verwijderen hoort bij het opschonen van een iPhone. Je hebt waarschijnlijk een hoop kiekjes die je dierbaar zijn, maar minstens zoveel plaatjes die onnodig opslagruimte innemen. Door deze foto’s te wissen, maak je in korte tijd veel ruimte vrij.

Controleer vooraf of je de foto’s synchroniseert via iCloud. Doe je dit niet, dan ben je de foto’s na het wissen écht kwijt. Bij onderstaande stappen verwijder je ze alleen van je toestel, maar kun je ze via iCloud nog gewoon bekijken.

Open de Foto’s-app en tik rechtsboven op ‘Selecteer’. Vink vervolgens de kiekjes die je wil verwijderen aan en bevestig dat je deze foto’s wil verwijderen door op het prullenbakje rechtsonder te tikken. De plaatjes zijn nu verdwenen van je toestel, maar alsnog in iCloud te vinden.

Ook handig: Tip: Zo wis je veel iPhone-foto’s in één keer van je toestel

3. Schoon van binnen en buiten

We hebben de iPhone nu van binnen opgeschoond. Het oog wil echter ook wat. Check daarom ons artikel over het schoonmaken van je iPhone. Hierin leggen we uit hoe je je toestel weer spic en span maakt. Het opschonen van de iPhone-buitenkant is niet alleen goed voor het uiterlijk, maar ook hygiënisch. De gemiddelde iPhone is namelijk een broedplaats voor bacteriën omdat je er de hele dag aanzit.

Lees verder: Een iPhone schoonmaken in 4 stappen: zo doe je dat

Meer handige tips

In de tweede tip gaven we aan dat je foto’s het best zoveel mogelijk in iCloud kunt opslaan. Dan moet je natuurlijk wel genoeg opslagruimte hebben, want anders heb je er niets aan. Check ons artikel over het kopen van iCloud-opslag voor een overzicht van waar je rekening mee moet houden. Ook kun je ervoor kiezen om een oude iPhone back-up te verwijderen.