Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (tenzij je dit doet)

Leg jij je iPhone iedere nacht aan de oplader? Dat kun je beter niet doen, want je iPhone ’s nachts opladen is gevaarlijker dan je denkt.

Laad jij je iPhone iedere nacht op? Dan ben je niet de enige, want het is voor veel gebruikers een gewoonte om de iPhone de hele nacht op te laden. Aan het einde van de dag wordt de iPhone aangesloten op de lader, zodat die de volgende dag weer volledig is opgeladen. Dat klinkt handig, maar is tegenwoordig helemaal niet meer nodig. Deze gewoonte is bovendien gevaarlijker dan je denkt, waardoor je jouw iPhone beter niet ’s nachts kunt opladen.

Er zijn verschillende nadelen als je jouw iPhone de hele nacht aan de lader legt. De accu van de iPhone verslechtert sneller, omdat deze langere tijd op honderd procent blijft hangen. Er wordt aangeraden om de accu zoveel mogelijk tussen de twintig en tachtig procent te houden, zodat de batterij minder snel veroudert. Dat is niet het grootste nadeel van het ‘s nachts opladen van een iPhone, want er is ook meer kans op oververhitting. Zowel de kabel als oplader van de iPhone kan veel te warm worden, met brandgevaar als gevolg.

Doorgebrande usb-c-kabel.

Oververhitte lader of kabel

Heb jij een kabel van een onbekend merk in huis? Dan moet je goed opletten, want kabels en opladers kunnen erg brandgevaarlijk zijn. Dit zijn onderdelen die erg heet kunnen worden tijdens het laden, dat vooral problematisch is als je ervoor kiest om je iPhone ‘s nachts op te laden. Je hebt geen zicht op je oplader en kabel als je aan het slapen bent, waardoor je ook niet kunt ingrijpen als ze oververhit (dreigen te) raken.

Bij goedkope kabels van onbekende merken is daarom het advies om je iPhone nooit ‘s nachts op te laden. Leg je iPhone in plaats daarvan in de ochtend of avond even aan de lader, vaak is dat al voldoende om de dag of nacht mee door te komen. Zo heb je het direct door als de kabel of oplader te warm is en kun je ingrijpen als je bijvoorbeeld rook ziet. In de nacht ben je veel minder alert, waardoor je opladers en kabels dan beter niet kunt gebruiken.

Zo kan het wél

Uit onderzoek is eerder al gebleken dat de helft van het aantal woningbranden wordt veroorzaakt door elektrische apparaten. Kabels en opladers zorgen gelukkig niet zomaar voor brand, maar kunnen wel tot problemen leiden als ze op of onder een brandbaar oppervlak liggen. Wil jij je iPhone tóch ‘s nachts opladen? Kies dan voor een gecertificeerde kabel van een bekend merk, om het brandgevaar zo klein mogelijk te houden.

Het zal niet snel voorkomen dat je iPhone oververhit raakt tijdens het opladen, maar een te hete oplader of kabel kan wel voor problemen zorgen in de buurt van brandbare materialen. Leg je iPhone daarom altijd op een veilige ondergrond en zorg dat niets de oplader bedekt. Met een gecertificeerde kabel zijn de gevaren bovendien veel kleiner. Wil je echt geen risico nemen? Leg je iPhone dan overdag even aan de oplader, vaak houdt de accu het dan al probleemloos weer een hele dag vol.

