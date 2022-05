Maak het opladen van je iPhone echt spectaculair: met toffe animaties

Wist je dat het mogelijk is om toffe animaties tijdens het opladen van je iPhone te laten zien? Hoe je dat precies doet, laten we je in deze tip zien!

Maak het opladen van je iPhone spectaculair met animaties

Wanneer je de stekker van de oplader in je iPhone steekt, krijg je op het toegangsscherm de tijd en de batterijcapaciteit in procenten te zien. Geef toe, dat is best wel saai.

Met een speciale app en een opdracht (shortcut in het Engels) kun je het opladen van je iPhone echt spectaculair te maken. Dat doe je door het toevoegen van toffe animaties tijdens het opladen van je iPhone.

Charging play app downloaden

Om tijdens het opladen toffe animaties te laten zien heb je de app ‘charging play’ nodig. Let op: er is ook een app die ‘Charging Play!’ heet (dus met een uitroepteken), maar dat is een andere app. Hieronder vind je de juiste app die je moet gebruiken.

Wanneer je de app hebt gedownload start je hem voor de eerste keer. Tik op het plaatje onder ‘Current charging animation’ en kies een van de animaties die je wilt instellen tijdens het opladen van je iPhone. Tik onderaan op ‘Set’ om de animatie te kiezen. Daarna moet je nog even op ‘Look at the advertisement’ tikken en een reclamefilmpje kijken om de animatie te mogen gebruiken in de gratis versie van de app.

Vind je de app leuk en wil je geen reclame meer? Dan kun je voor 1,99 euro alle reclame in de app verwijderen.

Opdrachten instellen

Heb je eenmaal de app charging play ingesteld, dan moet je nog even een eigen opdracht maken met de app Opdrachten. Die app staat standaard geïnstalleerd op je iPhone en iPad. In de app maak je opdrachten waarmee je snel één of meer handelingen achter elkaar kunt uitvoeren. Heb je de app per ongelijk weggegooid? Geen probleem! Hij is opnieuw te downloaden in de App Store.

Start de app Opdrachten en tik op ‘Automatisering’;

Vervolgens tik je op ‘Persoonlijke automatisering’, scrol je naar beneden en tik je op ‘Oplader’;

Selecteer de optie ‘Is verbonden’ en tik op ‘Volgende’;

Kies daarna voor ‘Voeg taak toe’ en typ in het tekstvak bovenaan ‘charging play’;

Tik op de gevonden app ‘charging play’ en tik op ‘Volgende’;

Zet de knop bij ‘Vraag vóór uitvoeren’ op uit;

Kies voor ‘Vraag niet’ en tik aansluitend op ‘Gereed’.

Wanneer je nu de stekker van de oplader in de iPhone steekt (en de andere kant van de stekker zit in het stopcontact), laat de iPhone tijdens het opladen de ingestelde animaties zien. Wanneer je vervolgens de stekker uit de iPhone trekt verdwijnt het scherm weer. Ook kun je de animatie als een normale app sluiten, als je het oude oplaadscherm wilt zien.

Let op: wanneer je het scherm van de iPhone uitzet en weer aan tijdens het opladen, komt het oude laadscherm weer tevoorschijn. Wil je de animatie weer zien? Dan moet je de oplaadkabel opnieuw in je iPhone steken.

Houd er verder rekening mee dat met deze app het scherm van je iPhone tijdens het opladen aanblijft om de ingestelde animaties te laten zien. Hierdoor duurt het opladen van je iPhone wat langer dan normaal.

