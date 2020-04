Met het voorjaar gaat de bezem wellicht door het huis voor de grote schoonmaak, maar met deze snelle tips kun je ook je iPhone opgeruimd laten aanvoelen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snelle tips om iPhone opgeruimd te laten voelen

Als het voorjaar aanbreekt, haalt men traditioneel flink de bezem door het huis. Alle meubels worden even van hun plek getild om elk hoekje aan te pakken en zo schoon en opgeruimd deze nieuwe periode in te stappen. Wil je ook je iPhone aanpakken? Met deze snelle tips voelt je toestel ook helemaal opgeruimd.

1. Gooi apps weg die je niet meer gebruikt

Waarschijnlijk staan er flink wat apps op je iPhone die je eigenlijk nooit gebruikt. Die kun je wegstoppen in een mapje of op een andere pagina, maar het geeft pas echt een opgeruimd gevoel als je ze verwijdert.

Houd daarvoor je vinger op een app totdat alle apps beginnen te beven en er een kruisje in de hoek van elk app-icoon verschijnt. Ga vervolgens alle apps langs en druk op de kruisjes van apps die je wil verwijderen. Apps kun je later gewoon weer opnieuw downloaden als je ze toch weer nodig blijkt te hebben.

2. Plaats apps in mapjes

De overgebleven apps kun je goed in mapjes zetten om je toestel op te ruimen. Sleep een applicatie daarvoor over een andere app heen en het mapje vormt vanzelf. Plaats apps bij elkaar die hetzelfde doel hebben, zoals chatten of shoppen. Of zet apps bij elkaar wiens icoontje dezelfde kleur hebben. Het resultaat geeft net als een opgeruimde boekenkast rust.

3. Kies een nieuwe achtergrond

Probeer eens een nieuwe achtergrond. Een drukke achtergrond kan een onrustig gevoel geven. Kies een ontspannen achtergrond met een egale kleur, of wellicht een mooie foto van natuur. Standaard heeft iOS al een stapel mooie wallpapers klaar staan. Check ook de nieuwste edities van onze rubriek Wallpaper Weekly voor inspiratie:

Om de achtergrond aan te passen ga je naar ‘Instellingen > Achtergrond’ en kies je voor ‘Kies een nieuwe achtergrond’.

4. Beperk je notificaties met twee tikken

Als er iets een onrustig gevoel geeft, dan zijn het wel onnodige notificaties. Die komen niet alleen telkens in beeld, maar stapelen zich ook op in je vergrendelscherm. Ben je de notificaties van een specifieke app zat? Houd die notificatie dan ingedrukt en tik op de drie puntjes. Kies daarna voor ‘Schakel uit’.

5. Verwijder die rode bolletjes

Heb je gemiste meldingen, dan laat de bijbehorende app een rood bolletje met een cijfer zien in de hoek van het app-icoon. Lees hoe je deze rode bolletjes uitschakelt.

6. Maak gebruik van het aanpasbare bedieningspaneel

Het bedieningspaneel op je iPhone, met snelle instellingen rond onder andere de helderheid van het scherm en de besturing van je muziek, is aanpasbaar. Dit doe je door in het instellingenmenu naar ‘Bedieningspaneel’ te gaan en voor ‘Pas regelaars aan’ te kiezen.

Hier kun je onder andere de camera, dictafoon, wekker, rekenmachine, notities en nog veel meer functies van iOS-apps plaatsen. Dat betekent dat je de apps niet op je thuisscherm hoeft te zetten om toch snel van die apps gebruik te maken. Dat ruimt op!

7. Maak ruimte vrij

We ruimen vaak op om ruimte te creëren. Dat is met je iPhone niet anders. Maak daarom wat geheugen vrij door bijvoorbeeld iCloud te gebruiken, bestanden te verwijderen of de cache van bepaalde apps te legen. Met deze zes tips maak je ruimte vrij op je iPhone. Of check onderstaande video.