Wat doe je met je iPhone als je een dagje op het strand bent?

Het is geen goed idee om je iPhone mee de zee in te nemen, dus wat doe je ermee als je een dagje op het strand ligt en een verfrissende duik wilt nemen? Dit zijn de beste tips!

Wat doe je met je iPhone op het strand?

Op het strand gebruik je je iPhone onder meer om foto’s te maken, een boek te lezen en het weer te checken, maar wat doe je met ermee als je de zee in gaat? In het ideale geval heb je iemand bij je die niet zo nodig hoeft te zwemmen, zodat diegene erop kan letten. In elk ander geval zul je iets anders moeten verzinnen. We zetten wat opties voor je op een rij.

Gebruik de Seawag Waterproof Case

Je iPhone zonder enige bescherming mee de zee in nemen is zoals gezegd geen goed idee. Maar je kunt wel een case kopen die volledig waterdicht is. Ga je ermee de zee in dan raden we de Seawag Waterproof Case aan. Deze case is niet alleen waterdicht, je bevestigt hem ook heel eenvoudig om je arm. Op die manier heb je er helemaal geen last van tijdens het zwemmen.

Haal je het geheel weer van je arm af, dan kun je je iPhone ook nog eens gebruiken om in zee foto’s en video’s te schieten. En dat zowel boven als onder water! De Seawag Waterproof Case is daardoor je ideale metgezel tijdens een dagje strand. Je koopt hem voor 21,95 euro.

Gebruik de Oliphant Zonnebrandcrèmefles

Laat je je iPhone liever op het strand liggen, dan is het een goed idee om hem zo goed mogelijk te verstoppen. Dat kan op allerlei manieren, maar de Oliphant Zonnebrandcrèmefles is een uitstekende optie. Iedereen ziet een fles zonnebrandcrème liggen en niemand die vermoed dat jij je iPhone daar in hebt verstopt.

De fles meet 16,5 x 7 x 3 centimeter, wat betekent dat eigenlijk alle iPhones er wel in passen. Je kunt er uiteraard ook nog andere spullen in kwijt, alleen raden we niet aan om zoals op de foto je sleutels bovenop je iPhone te leggen. Voor je het weet zitten er krasjes op je scherm. Dat kan overigens ook gemakkelijk gebeuren met strandzand, dus pas daar ook mee op. Je koopt de Oliphant Zonnebrandcrèmefles voor 15,99 euro.

Gebruik een LokSak waterdichte hoes

LokSak-zakjes zijn beschermhoesjes met een hermetische afsluiting. Dat betekent dat er absoluut geen water, lucht, stof of zand de sluiting kan doordringen. Doe je iPhone hierin en je kunt hem mee het water in nemen als je dat wilt. Een beter idee is misschien wel om hem onder je handdoek in het zand te begraven.

De transparante zakken zijn flexibel, verkrijgbaar in verschillende maten en hersluitbaar. Ideaal voor je iPhone, maar bijvoorbeeld ook voor je iPad. Bovendien is het handig dat je het touchscreen gewoon kunt blijven gebruiken. De versie die je hieronder ziet, is groot genoeg voor een iPhone 15 Pro Max en koop je voor 14,49 euro.

Gebruik de Beachboxx 2.0

De Beachboxx is een handig draagbaar opbergsysteem dat je beveiligt met een 3-cijferig combinatieslot. Daarnaast is het ook mogelijk om de Beachboxx 2.0 te openen met een unieke sleutel. Hierdoor is het een uitstekende optie voor het beveiligen van je iPhone op het strand.

Dankzij het flexibele kabelslot bevestig je de Beachboxx 2.0 eenvoudig aan bestaande objecten zoals parasols, strandbedden, ligstoelen, hekwerken en zelfs (kleine) bomen. Het stalen kabelslot is afgewerkt met een rubberen coating en is niet gemakkelijk door te knippen. Bovendien is de Beachboxx 2.0 zand-, (spat)water- en hittebestendig. Je koopt hem voor 54,95 euro.

Gebruik een Apple Watch in plaats van je iPhone

Ok, een Apple Watch kan een iPhone natuurlijk niet helemaal vervangen. Maar toch wel voor een groot deel. Heb je een Cellular Apple Watch, dus eentje waar een simkaart in gaat, dan kom je een heel eind. Je kunt dan onder meer bellen, berichten beantwoorden, meldingen ontvangen, pinbetalingen doen en muziek luisteren terwijl je iPhone veilig thuis ligt.

Vanaf de Apple Watch Series 2 kun je met een gerust hart zwemmen terwijl je de smartwatch om houdt. Heb je een Apple Watch Ultra, dan kun je er zelfs mee gaan duiken. Heb je een redelijk recente Apple Watch, dan is het dus geen enkel probleem om er even de zee mee in te duiken!

Wil je een Apple Watch aanschaffen? Wij hebben zoals altijd de beste deals voor je!