Je iPhone op afstand bedienen met je Apple Watch (zo doe je dat)

Wist je dat? Je kunt je iPhone op afstand bedienen met je Apple Watch en dit werkt ook met andere apparaten zoals je iPad. Wij vertellen hoe je dat doet!

Zo kun je de iPhone op afstand bedienen met je Apple Watch

Misschien vraag je je meteen af waarom je dat zou willen, maar soms kan de functie best handig is. Hiermee kun je bijvoorbeeld het volume aanpassen op je iPad. Handig als je zoontje de iPad weer eens te hard heeft staan en hem zelf niet zachter wil (of kan) zetten. Je hoeft de tablet dan niet meteen af te pakken. De functie kan ook handig zijn wanneer het scherm van de iPad beschadigd is, dan kun je toch nog wat basisfuncties uitvoeren.

Maar er zijn meer dingen die je op afstand kunt doen. Zo kun je bijvoorbeeld de Appkiezer starten, Siri oproepen of het bedieningspaneel openen. Ook kun je naar het volgende of vorige nummer gaan en de muziek pauzeren. De mogelijkheden zijn beperkt, maar soms kan het dus wel van pas komen.

Voordat je de iPhone op afstand kunt bedienen moet je wel voor een aantal dingen zorgen. Zo moet je op beide apparaten ingelogd zijn met hetzelfde iCloud-account. Daarnaast moeten beiden apparaten verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Je kunt dus niet de iPhone overnemen wanneer je die bijvoorbeeld bij je ouders hebt laten liggen.

Heb je dat eenmaal gedaan? Dan kun je aan de slag. Om je iPhone of iPad met je Apple Watch op afstand te bedienen open je de eerst de ‘Instellingen’ op je horloge. Scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’. Scrol wederom omlaag en tik op ‘Bedien apparaten in de buurt’. Kies vervolgens voor je iPhone.

Je kunt deze functie ook op je iPhone of iPad vinden. Zo kun je bijvoorbeeld je iPhone met je iPad op afstand bedienen. Daar tik je ook op ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Bedien apparaten in de buurt’. Vervolgens moet je nog een keer op ‘Bedien apparaten in de buurt’ tikken en kies je het Apple-apparaat wat je op afstand wilt gebruiken.

