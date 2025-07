Last van onbekende bellers op je iPhone? Met deze nieuwe functie niet meer

Apple brengt een handige functie naar de iPhone, die een oplossing biedt voor oproepen van onbekende bellers. Zo werkt de nieuwe feature!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbekende bellers op de iPhone

Ontvang je regelmatig oproepen van onbekende bellers op je iPhone? In dat geval krijg je er een handige functie bij! In de nieuwste testversie van iOS 26 heeft Apple een optie toegevoegd om onbekende nummers om meer informatie te vragen. Dat gebeurt nog voordat je iPhone de oproep weergeeft, zodat je direct meer informatie krijgt bij een inkomend gesprek van een onbekend nummer.

De nieuwe functie in iOS 26 is een handig hulpmiddel tegen ongewenste telefoongesprekken. Oproepen van onbekende bellers op de iPhone komen vaak van reclamebureaus of zijn een vorm van spam. Met de nieuwe feature beantwoordt de iPhone deze oproepen automatisch, waarbij eerst om meer informatie wordt gevraagd. De iPhone bepaalt aan de hand van die antwoorden vervolgens of de oproep wordt doorgelaten. Wij leggen je uit hoe je deze instelling inschakelt op de iPhone!

Zo schakel je de functie in

Krijg je geregeld telefoongesprekken binnen van nummers die je niet hebt opgeslagen? Deze onbekende bellers zijn vaak een vorm van ongewenste reclame, waarbij gegevens van jou worden verzameld of zelfs gestolen. Toch is dat niet altijd het geval, waardoor het handig kan zijn om oproepen van onbekende nummers alsnog aan te nemen. Vanaf iOS 26 doet je iPhone dat voor je, zodat je geen last hebt van ongewenste bellers. Daarvoor schakel je de volgende functie in:

Open ‘Instellingen’ op de iPhone; Scrol naar beneden en kies voor ‘Apps’; Tik op ‘Telefoon’; Kies onder ‘Screen Unknown Callers’ voor ‘Ask Reason for Calling’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het gaat nog om een testversie van iOS 26, waardoor de nieuwe functie op dit moment nog in het Engels wordt beschreven. In een latere versie van iOS 26 wordt dit vertaald naar het Nederlands, zodat de instellingen voor alle gebruikers begrijpelijk zijn. Met ‘Ask Reason for Calling’ vraagt de iPhone eerst naar meer informatie bij onbekende bellers. Besluit de iPhone de oproep door te laten? Dan verschijnt het inkomende gesprek op je Vergrendelscherm, waarbij je de verzamelde informatie direct kunt bekijken. Je bepaalt vervolgens zelf of je de oproep aanneemt of niet.

Release van iOS 26

In iOS 26 geeft de iPhone je drie opties bij de instellingen voor oproepen van onbekende bellers. Je kunt ervoor kiezen om ze altijd door te laten, om ze eerst om meer informatie te vragen of om ze altijd stil te houden. Verwacht je geen inkomend gesprek van een vreemd nummer? In dat geval kun je ervoor kiezen om onbekende bellers altijd stil te houden. Bel je wél regelmatig met onbekende nummers? Dan is de nieuwe functie een handige middenweg.

Het is de bedoeling dat ‘Ask Reason for Calling’ het merendeel van de ongewenste gesprekken filtert, maar belangrijke gesprekken wel doorlaat. Zo heb je minder snel last van onbekende bellers, omdat de iPhone een eerste controle voor je uitvoert. De functie komt met iOS 26 naar de iPhone, die update verschijnt in september. Ben je benieuwd wanneer je kunt updaten? Lees hier meer over de release van iOS 26!