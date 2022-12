Haat je gebeld worden? Met dit iPhone-trucje heb je een escape

Vind je het ook zo vervelend als je gebeld wordt door een vervelende ex? Of vind je bellen met je iPhone sowieso niet meer van deze tijd? Zomaar wegdrukken is ook niet netjes, maar met dit iPhone-trucje heb je een (nette) escape!

iPhone-trucje om netjes van lastige gesprekken af te komen

Misschien ken je het wel: zit je net lekker op de bank, wordt je gebeld door een lastige ex of een vriend die net wat te lang met je wilt kletsen. Helemaal geen zin in! Eigenlijk wil je helemaal niet dat mensen je bellen op je iPhone. Zomaar het gesprek beëindigen is natuurlijk niet netjes. Met de iPhone-trucje heb je in ieder geval een escape.

Het trucje werkt overigens niet bij alle manieren dat je gebeld kan worden. Als iemand je op de normale manier belt, moet je dit trucje niet gebruiken. Het lijkt dan net alsof je iemand op de normale manier wegdrukt. Dit iPhone-trucje kun je wel gebruiken bij onder andere:

Audiogesprekken via WhatsApp;

Telefoongesprekken via FaceBook;

FaceTime-audio;

Telegram gesprekken;

en meer.

Niet meer bellen: vliegtuigmodus aan op iPhone

Word je (bijvoorbeeld via WhatsApp) gebeld door iemand waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, maar je wilt de persoon niet zomaar wegdrukken? Volg dan onderstaande stappen.

Open tijdens het gesprek het bedieningspaneel, door in de rechter bovenhoek naar beneden te vegen (op een iPhone met thuisknop open je het bedieningspaneel door van beneden naar boven te vegen);

Tik op het ‘Vliegtuigmodus’-icoontje;

Het gesprek wordt afgesloten en je gesprekspartner krijgt de melding dat de oproep mislukt is.

Door op deze manier een gesprek te beëindigen lijkt het net alsof er een probleem is met je telefoonverbinding. Wil je het helemaal geloofwaardig laten klinken? Dan moet je voordat je de vliegtuigmodus aanzet nog even je stem zo nu en dan laten wegvallen. Het helpt ook door met je vinger over de microfoon te vegen zodat het geluid verstoord wordt.

Wacht na het beëindigen van het gesprek nog vijf minuten voordat je de vliegtuigmodus weer uitzet. Als je de vliegtuigmodus meteen aanzet op de iPhone, bestaat de kans dat je ex-gesprekspartner jou meteen weer gaat bellen.

