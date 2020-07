Wat kun je allemaal met nfc op je iPhone? Van betalen, legitimeren tot aan je auto ontgrendelen: in dit artikel zetten we zes praktische voorbeelden van de draadloze techniek op een rij.

iPhone en nfc: 6 draadloze voorbeelden op een rij

Draadloos betalen, inchecken bij de tram of jezelf legitimeren. Het is allemaal mogelijk dankzij nfc, de afkorting van near field communication. Deze draadloze techniek wisselt gegevens op korte afstand uit. Nfc wordt steeds populairder en sinds de iPhone 6 stopt Apple zo’n chip in alle iPhones.

De nfc-chip van je iPhone zit vlakbij de achterste camera(‘s). Om gebruik te maken van onderstaande mogelijkheden moet je het toestel dus met de achterkant richting de nfc-lezer houden. Wanneer het niet werkt, kun je het best eventjes de beschermhoes van je iPhone afhalen. Een dikke case kan de werking van nfc in de weg zitten.

1. Betalen met Apple Pay

De bekendste toepassing van nfc op je iPhone is zonder meer Apple Pay. Dankzij Apples betaaldienst kun je zowel off- als online afrekenen met je telefoon, Apple Watch en Mac. Wanneer je aan de kassa staat tik je simpelweg twee keer op de zijknop van je iPhone om vervolgens het toestel vlakbij de pinautomaat te houden. Vervolgens bevestig je de betaling met Face ID of Touch ID, en klaar ben je.

2. Nfc maakt je huis slim

Nfc-tags zijn ideaal voor mensen die hun leven automatiseren met HomeKit. Deze kleine plakkertjes kunnen bijvoorbeeld direct na thuiskomst je verwarming op de ideale temperatuur zetten, de tv laten aanspringen en de lampen aanzetten. Het enige dat jij hoeft te doen is even je iPhone bij de nfc-tag te houden. Vergeet de tag op voorhand niet te koppelen. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand artikel.

3. Legitimeren met DigiD

DigiD is jouw digitale identiteitsbewijs. Je gebruikt de iOS-app om je te legitimeren bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars en overheidsdiensten. Daarnaast is het mogelijk om je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs met DigiD te scannen. Hiervoor wordt de nfc-chip in je telefoon gebruikt. Lees het artikel hieronder voor een uitgebreide handleiding.

4. Nfc in het ov, maar niet in Nederland

Treinreizen met niets meer dan je iPhone: in theorie is het mogelijk, maar niet in Nederland. In het buitenland kun je op sommige plekken wél bij de bus, trein en tram in- en uitchecken met je telefoon. Ga je bijvoorbeeld op vakantie naar Londen? Daar is de iPhone (met geldig kaartje) een wettig vervoersbewijs. Check de officiële Apple-website voor een overzicht van alle plekken waar je iPhone in het openbaar vervoer werkt.

5. Toegangsbewijs

Ga je binnenkort naar een beurs of congres? Sommige locaties werken al met nfc-kaartjes, waardoor je alleen maar even je iPhone bij de scanner hoeft te houden om toegang te krijgen. Met name grote (internationale) evenementen en beurzen experimenteren met deze manier van toegang krijgen om forse wachtrijen te voorkomen.

6. De toekomst: wegrijden zonder sleutels

Apple gelooft in nfc. CarKey, een functie in iOS 14 waarmee je je auto ontgrendelt via je iPhone, maakt bijvoorbeeld gebruik van de draadloze techniek. Voorlopig hebben de meeste autobezitters hier echter weinig aan, want alleen recente modellen van bepaalde fabrikanten zijn met de benodigde techniek uitgerust. Bekijk onderstaand artikel voor een kennismaking met Apples digitale autosleutels.