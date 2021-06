iPhone naar tv streamen: zo kijk je films op het grote scherm

Een film kijkt niet lekker weg op het kleine scherm van een iPhone. Veel fijner is het om deze op het grote scherm van je tv te kijken, maar hoe? Er zijn vier manieren om je iPhone naar je tv te streamen en in dit artikel leggen we iedere optie uit.

iPhone naar tv streamen: dit zijn je opties

Grofweg gezien zijn er vier opties om een iPhone naar je tv te streamen. In dit artikel lichten we iedere optie toe en we beginnen met de makkelijkste manier. Nummer vier is dan ook de meest ingewikkelde manier.

1. Via AirPlay 2

De makkelijkste manier om je iPhone naar de tv te streamen is AirPlay 2. Apples eigen streamingtechniek laat je onder meer foto’s, muziek en video’s van je iPhone naar tv sturen.

Je bedient alles op je telefoon en kunt dus heel makkelijk nummers overslaan, of een andere film opzetten. Bovendien zit AirPlay 2 in steeds meer smart tv’s standaard ingebouwd, zoals die van LG, Samsung en Sony.

Wil je het uitproberen? Zorg ervoor dat je telefoon en slimme tv met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden. Het is vervolgens kinderspel om je iPhone naar de tv te streamen:

Pak je telefoon erbij en open de app waarmee je de foto, muziek of video wil bekijken/beluisteren; Tik in de app op het AirPlay-icoon (het driehoekje met daarachter het scherm); Selecteer jouw (Apple) tv uit de lijst met beschikbare apparaten en begin met streamen.

Het verschilt per app hoe je bij het AirPlay-icoon komt. In de meeste applicaties kom je deze knop tegen in de speler. In de YouTube-app zie je het icoon bijvoorbeeld tijdens het kijken van een video. In sommige apps moet je eerst nog de instellingen induiken, of op een ander knopje drukken.

Kom je er niet uit? Google dan even de naam van de app waarmee je probeert te streamen, gevolgd door “AirPlay”. Je komt er dan snel genoeg achter of je überhaupt met de app kunt streamen, en hoe dit dan werkt.

Je kunt via AirPlay trouwens ook het scherm van je iPhone spiegelen naar je Apple TV. Dit doe je vanuit het Bedieningspaneel. Tik op ‘Synchrone weergave’ en selecteer jouw Apple TV (of smart tv met AirPlay 2-ondersteuning) in de lijst.

2. Chromecast gebruiken

Heb je geen smart tv, maar wil je dat wel? Dan kun je waarschijnlijk het best een Chromecast kopen. Het Google-apparaatje sluit je op de achterkant van je tv aan, waarna je allerlei media (zoals foto’s en video’s) vanuit apps naar de tv kunt streamen.

Wederom verschilt dit per app hoe het precies werkt. In de meeste apps kom je echter al snel het Cast-teken, wat eruitziet als een scherm met streepjes. Niet alle apps hebben Chromecast-ondersteuning, maar populaire diensten als Netflix, Videoland, YouTube en Amazon Prime natuurlijk wel.

3. iPhone-scherm spiegelen met een app

Zie je geen Chromecast-knopje in de app waarmee je wil streamen? Geen zorgen! Je kunt namelijk het scherm van je iPhone spiegelen naar de tv. Je krijgt dan het telefoonscherm op je grote scherm te zien. Hiervoor heb je trouwens wel een externe app nodig: TV Mirror for Chromecast.

Installeer de app en zorg dat je iPhone en Chromecast met hetzelfde wifi-netwerk verbonden zijn. Open vervolgens de app en tik op de naam van de Chromecast waarnaar je het (telefoon)scherm wil streamen. Je krijgt nu waarschijnlijk een advertentie te zien en drukt vervolgens op ‘Cast screen’ en ‘Start uitzending’.

Heb je geen trek in advertenties? Dan kun je ook een alternatieve app als Screen Mirror for Chromecast installeren. Deze app heeft geen reclames, maar je moet wel een (betaald) abonnement afsluiten.

4. Ouderwets met kabels in de weer

Heel gebruiksvriendelijk is het niet, maar technisch gezien is het wel mogelijk. Je kunt je iPhone ook naar de tv streamen via kabels. Je sluit dan een kabeltje aan op je tv én telefoon om het beeld over te zetten.

Wil je hiermee aan de slag? Dan heb je, afhankelijk van het tv-model, een hdmi- of vga-kabel nodig. Onze voorkeur gaat uit naar de eerste optie, want bij vga heb je geen geluid.

De iPhone zelf heeft geen hdmi- of vga-aansluiting, dus hiervoor heb je een adapter nodig. Deze kun je bij Apple zelf kopen, maar vrijwel iedere electronicazaak heeft ze wel liggen.

Dit koppelstukje sluit je aan op de Lightning-ingang van je iPhone en vervolgens stop je het ene uiteinde van de hdmi-kabel (die je dus los moet kopen) in je tv, en het andere uiteinde in het koppelblokje.

Hierna moet je (waarschijnlijk) nog het juiste hdmi-kanaal op je tv aanzetten. Bij sommige televisies wordt automatisch overgeschakeld, zodat je direct kunt beginnen met het streamen vanaf je iPhone.

Ook belangrijk: wees je bewust van het energieverbruik. Het is voor een iPhone vrij zwaar om beelden via een kabel door te sturen naar je tv. Bij sommige hdmi-adapters zit daarom een extra opening waar je de oplader op kunt aansluiten. Dat is fijn, want hierdoor laadt je iPhone tijdens het streamen op.

Dit kun je streamen

En dat was het! Je kunt nu je iPhone naar de tv streamen. Dan blijft nog wel één belangrijke vraag over: wat? Logische startpunten zijn streamingdiensten als Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Netflix.

