Waarom je jouw mailadres moet verbergen – zo werkt dat op iPhone

Log je vaak met je mail in op verschillende websites? Dan is het aan te raden om met je iPhone je mailadres te verbergen. Zo werkt dat!

E-mail verbergen op je iPhone

Sinds iOS 15 geeft Apple je de optie om je e-mail te verbergen op je iPhone. Als je via Safari in wilt loggen bij een website, krijg je de keuze om een alternatief mailadres in te vullen. Apple stelt dan een nieuw mailadres voor je op, zodat je niet die van jezelf hoeft te gebruiken. Alle mails die naar dit alternatieve mailadres worden gestuurd komen dan wel binnen in je eigen inbox.

Op die manier is je e-mail veel minder gevoelig voor hackers, omdat er een ander mailadres wordt opgeslagen in het databestand van de website waarop je inlogt. Zo kunnen hackers je echte mailadres dus niet achterhalen en kunnen ze er geen misbruik van maken. Het is daarom sterk aan te raden om de functie te gebruiken op je iPhone, zodat je zeker weet dat je mail veilig blijft. Wij leggen je uit hoe je dat instelt.

Zo gebruik je een alternatief mailadres

Om je mailadres te verbergen op je iPhone, moet je een abonnement op iCloud Plus hebben. Je betaalt hiervoor minimaal 0,99 euro per maand, in dat geval krijg je ook 50 GB aan iCloud-opslag. Dan is het dus ook mogelijk om een alternatief mailadres te gebruiken, zodat je eigen mail veilig blijft. Dat gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op je naam om je Apple ID te openen; Ga naar iCloud; Kies voor ‘Verberg mijn e-mailadres’; Tik op ‘Maak nieuw e-mailadres aan’; Vul tot slot als label toe waarvoor je het mailadres gebruikt.

In deze lijst zie je ook een overzicht van alle alternatieve mailadressen die je eerder hebt gebruikt én bij welke websites of apps je ze hebt ingevuld. Je krijgt overigens ook altijd de optie om je mailadres te verbergen als je een website op je iPhone bezoekt. In dat geval verschijnt er in de balk boven je toetsenbord ‘Verberg mijn e-mailadres’. Je iPhone bedenkt dan zelf een nieuwe e-mail om in te loggen.

Meer voordelen van iCloud Plus

Op de Mac krijg je dezelfde optie als je in wilt loggen in Safari, daarvoor moet je toestel wel op macOS Monterey (12) of nieuwer draaien. Het verbergen van je mailadres op je iPhone en Mac is één van de voordelen van iCloud Plus. Daarnaast krijg je meer geheugen bij een abonnement op iCloud, waardoor je meer foto’s, video’s, reservekopieën en andere bestanden op kunt slaan in je cloud.

Hoe duur dat abonnement is hangt af van de digitale opslagruimte die je nodig hebt. Al vanaf het goedkoopste abonnement van 0,99 euro per maand kun je jouw e-mailadres verbergen. Weet je niet zeker hoeveel opslagruimte je nodig hebt bij iCloud? Hier geven we je een aantal tips, zodat je kunt inschatten welk abonnement op iCloud het beste bij je past! Lees hier welke voordelen je nog meer krijgt bij iCloud Plus.

