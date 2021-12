Macromodus iPhone 13 Pro: zo maak je foto’s van dichtbij

Insecten, bloemen en planten: met de iPhone 13 Pro ben je in staat om ze van zeer dichtbij te fotograferen, dankzij de macromodus. Hoe de functie voor macrofotografie werkt, leggen we uit in dit artikel.

iPhone macromodus

Het op zeer korte afstand fotograferen van iets als een dier, plant of voorwerp kan schitterende foto’s opleveren. De iPhone had daar voorheen moeite mee, maar de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max weten wel raad met macrofotografie. De verbeterde ultragroothoeklens stelt scherp op een afstand van slechts twee centimeter.

Om het maken van macrofoto’s te verbeteren, heeft Apple in iOS 15.2 iets nieuws toegevoegd. Houd je je iPhone dichtbij een onderwerp, dan verschijnt er een macroregelaar. Daarmee kun je de macromodus vlot in- of uitschakelen. Zo werkt het:

Open de Camera-app en zorg dat de Foto-modus is geactiveerd; Houd je iPhone dichtbij het onderwerp; Een macroregelaar (te herkennen aan de tulp) verschijnt. Als de regelaar geel is, is de macromodus geactiveerd. Tik op de opnameknop om de close-up te schieten.

Soms fotografeer je een object van dichtbij, maar wil je een andere lens gebruiken dan de ultragroothoeklens die voor de macromodus wordt gebruikt. In dat geval tik je op de gele regelaar om de macromodus uit te schakelen.

Macroregelaar uitzetten

Wanneer je dichter dan 14 centimeter bij je onderwerp komt, verschijnt de macroregelaar in beeld. Vind je dit hinderlijk, dan kun je ervoor kiezen om de knop te verbeteren. Dit is hoe je de macroregelaar uitschakelt:

Open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Camera’; Zet de schakelaar achter ‘Macroregelaar’ op grijs.

De macromodus is niet de enige camera-functie die Apple toevoegde aan zijn nieuwste vlaggenschepen. In een artikel lees je over de 6 camera-functies van de iPhone 13 Pro.