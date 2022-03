Tekstvervanging: zo typ je sneller met je iPhone en Mac

Op zowel je iPhone als je Mac kun je trefwoorden instellen om lange woorden sneller te typen. Zo hoef je bijvoorbeeld alleen ‘@@’ te typen om je e-mailadres tevoorschijn te toveren. Dit is hoe je tekstvervanging instelt op de Mac en je iPhone.

Tekstvervanging op je Mac en iPhone

Je kunt veel tijd besparen door op je iPhone of Mac tekstvervangingen aan te maken. Op deze manier hoef je alleen maar een kort woord of afkorting te typen om deze op het scherm te toveren. Dit is bijvoorbeeld handig bij een e-mailadres, bankrekening, of BSN-nummer.

Teksvervanging instellen op je iPhone

Wil je bepaalde woorden sneller kunnen typen op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen hieronder.

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Toetsenbord’ en vervolgens op ‘Tekstvervanging’; Tik op het plus-teken om een afkorting toe te voegen. Voer bij ‘Zin’ het lange woord of de woordencombinatie in. Bij ‘Trefwoord’ maak je een afkorting aan. Bevestig met ‘Bewaar’.

Voer je voortaan je zojuist ingevoerde trefwoord in, dan breidt je iPhone hem automatisch uit tot het lange woord of de woordencombinatie. Wil je een trefwoord verwijderen? Veeg er in de lijst over naar links en kies ‘Verwijder’.

Tekstvervanging werkt niet alleen voor tekst, maar ook voor symbolen zoals het Apple-teken () dat niet zomaar op een iPhone getypt kan worden. Lees hierover meer in onze tip over symbolen en afkortingen maken.

Tekstvervanging instellen op de Mac

Het instellen van tekstvervanging kan ook op de Mac. Misschien goed om te weten: als je tekstvervanging instelt op je iPhone, synchroniseert deze automatisch met je Mac en vice versa. Volg onderstaand stappenplan om tekstvervanging in te stellen op je Mac.

Open ‘Systeemvoorkeuren’ en ga naar ‘Toetsenbord’; Klik op het tabblad ‘Tekst’; Via het plusteken voeg je een nieuw trefwoord toe, terwijl het minteken een bestaande snelkoppeling weghaalt.

In de linkerkolom zet je het trefwoord. Rechts daarvan typ je het ingewikkelde woord of de woordencombinatie in. Die mag overigens zo lang zijn als je wilt: het kunnen ook meerdere zinnen zijn. Dit is bijvoorbeeld handig als je regelmatig hetzelfde riedeltje typt over wat voor werk je precies doet.

