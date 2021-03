Wil jij je iPhone leegmaken, bijvoorbeeld omdat het toestel van eigenaar gaat wisselen? In dit artikel laten we twee manieren zien om dit voor elkaar te krijgen.



Een iPhone leegmaken: zo doe je dat

Heb je je iPhone verkocht? Dan is het verstandig om het toestel van tevoren leeg te maken. Op die manier kan de koper fris beginnen, en krijgt diegene niet jouw gegevens onder ogen. Bovendien zorg je er zo voor dat het apparaat niet meer aan jouw Apple ID hangt.

Voordat we beginnen met het leegmaken van je iPhone is het wel van belang dat je een back-up hebt gemaakt. Doe dit voordat je onderstaande stappen hebt uitgevoerd, anders raak je mogelijk belangrijke gegevens kwijt. Kom je er niet helemaal uit? Lees dan ons artikel over het maken van een back-up. Check? Volg onderstaande aanwijzingen voor het leegmaken van een iPhone:

Open de Instellingen-app op je iPhone en tik op je naam; Scrol omlaag en tik op ‘Log uit’; Voer het wachtwoord van je Apple ID in en kies ‘Schakel uit’; Ga terug naar de algemene instellingen en selecteer ‘Algemeen’; Kies ‘Stel opnieuw in’ en vervolgens ‘Wis alle inhoud en instellingen’; Voer eventueel je Apple ID opnieuw in om Zoek mijn iPhone te verwijderen; Geef ook eventueel de toegangscode op en tik op ‘Wis apparaat’.

Je iPhone wordt nu helemaal leeggemaakt. Zodra alle persoonlijke instellingen gewist zijn, start het toestel opnieuw op. Vanaf nu kan de andere eigenaar beginnen met het opnieuw instellen van het toestel.

Heb je een Apple Watch? Dan moet je deze loskoppelen voordat je bovenstaande stappen uitvoert. Open hiervoor de Watch-app op je iPhone. Ga naar het ‘Mijn Watch’-tabblad en tik bovenaan op je horloge. Selecteer de infoknop aan de rechterkant van het horloge dat je wil wissen. Kies ‘Koppel Apple Watch los’ en bevestig je keuze.

iPhone leegmaken als je het toestel niet meer hebt

Was je te enthousiast en heb je je iPhone al verkocht zonder bovenstaande stappen uit te voeren? Geen paniek. Waarschijnlijk kun je alsnog relatief makkelijk je iPhone leegmaken. De eerste stap is natuurlijk om de hulp van de nieuwe iPhone-eigenaar in te schakelen. Vraag de koper om bovenstaande stappen uit te voeren. Verander hierna direct je wachtwoord van je Apple ID, want anders heeft diegene toegang tot je account.

Is je iPhone tegen jouw zin van eigenaar gewisseld? Probeer dan om het toestel op afstand te wissen. Log in bij iCloud.com (of gebruik de Zoek mijn-app op een ander Apple-apparaat), selecteer je oude iPhone en selecteer ‘Wis’. Nadat het apparaat is gewist klik je op ‘Verwijder uit account’.

Heeft de dief je iPhone al uitgezet en kun je het toestel niet meer via de cloud vinden? Dan zit er niets anders op dan het wijzigen van je Apple ID-wachtwoord. Op die manier voorkom je dat de nieuwe eigenaar jouw gegevens in iCloud verwijdert. Weet je niet hoe je het wachtwoord wijzigt? Check dan onderstaand artikel.

