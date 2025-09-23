Pas deze 3 iPhone-instellingen aan om direct (veel) op je batterij te besparen

Haalt de accu van jouw iPhone het einde van de dag niet meer? Pas deze drie instellingen dan direct aan, zodat jouw iPhone niet meer te snel leeg gaat!

iPhone te snel leeg

Moet je jouw iPhone steeds vaker aan de lader leggen? De kans is dan groot dat de batterijconditie van het toestel is verslechterd. Hoe vaker je jouw iPhone oplaadt, hoe slechter de kwaliteit van de accu. Het is daarom gebruikelijk dat de accu van de iPhone na een aantal jaar minder lang meegaat. Haalt jouw iPhone het einde van de dag niet meer? Pas dan deze drie instellingen aan, om te voorkomen dat jouw iPhone te snel leeg gaat.

1. Donkere modus

De iPhone beschikt al jaren over een lichte en donkere modus. Laatstgenoemde is niet alleen een prettigere weergave bij weinig licht, maar verbruikt ook minder energie. De donkere modus zorgt voor minder fel beeld, dat veel energiezuiniger is dan de standaard weergave. Door de donkere modus altijd in te schakelen bij de instellingen van je iPhone, zorg je ervoor dat het toestel minder snel leeg gaat. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Beeldscherm en helderheid’; Kies voor ‘Donker’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Automatisch’ uit.

Heb je de donkere weergave geselecteerd en de schakelaar achter ‘Automatisch’ uitgezet? Je iPhone toont dan altijd de donkere weergave, ongeacht het moment van de dag. Houd er rekening mee dat het scherm in bepaalde situaties minder goed afleesbaar is, bijvoorbeeld bij fel zonlicht. Als je dat wilt voorkomen kun je ook de schakelaar achter ‘Automatisch’ aanzetten, zodat je iPhone alleen in de avond en nacht de donkere modus activeert.

2. Always-on

Apple introduceerde bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max het always-on scherm. Met deze functie staat het display – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan. Dat betekent dat de tijd en achtergrond van de iPhone altijd zichtbaar blijven, ook als je de iPhone niet gebruikt. Deze functie is handig als je regelmatig de tijd wilt checken, maar verbruikt ook veel batterij. Pas daarom de volgende instellingen aan om te voorkomen dat je iPhone sneller leeg gaat door het always-on scherm:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Beeldscherm en helderheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Altijd aan’;

Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit.

Het is vooral aan te raden om het always-on scherm uit te schakelen als je ook een Apple Watch draagt. De smartwatch beschikt eveneens over een always-on display, waardoor de tijd altijd zichtbaar is op je pols. Wil je always-on toch ingeschakeld laten, maar ook besparen op de accu van je iPhone? In dat geval kun je onder ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Altijd aan’ ook ‘Toon achtergrond’ uitschakelen. Door de achtergrond uit te schakelen in de instellingen van het always-on scherm gaat de iPhone al minder snel leeg.

3. Geoptimaliseerd opladen

De kans is groot dat de batterijconditie van je iPhone is verslechterd, als je toestel het einde van de dag niet meer haalt. In dat geval is het belangrijk om te voorkomen dat de accu nóg verder verslechtert. Apple heeft daar een aantal handige functies voor toegevoegd aan de iPhone, waaronder Geoptimaliseerd opladen. Deze instelling beschermt de kwaliteit van de accu, zodat je iPhone in de toekomst niet nog sneller leeg gaat. Je schakelt Geoptimaliseerd opladen op de volgende manier in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Tik op ‘Batterij’;

Ga naar ‘Opladen’;

Zet de schakelaar achter ‘Geoptimaliseerd opladen’ aan.

Heb je de batterijfunctie ingeschakeld? Met Geoptimaliseerd opladen voorkom je dat de iPhone direct oplaadt tot honderd procent. Dat is slecht voor de accu, in plaats daarvan stopt de iPhone tijdelijk met opladen zodra tachtig procent is bereikt. Vlak voordat je de iPhone weer nodig hebt gaat het opladen door, daarvoor kijkt de iPhone naar eerdere laadmomenten. Zo is het toestel alsnog volledig opgeladen als je bijvoorbeeld wakker wordt, maar blijft de negatieve impact op de accu beperkt.

