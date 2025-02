iPhone veel te langzaam? Dat komt door deze functie van iOS

Merk je dat jouw iPhone minder snel werkt? Dan komt dat waarschijnlijk door een functie van iOS. Zo voorkom je dat jouw iPhone te langzaam wordt!

iPhone te langzaam

Heb je een relatief nieuwe iPhone, maar werkt het toestel nu al minder snel? Dan is er nog geen reden tot paniek, want de kans is groot dat de iPhone langzaam wordt door een functie van iOS. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld werkt de iPhone minder snel, zodat er op de accu wordt bespaard. Dit is geen nieuwe iOS-functie, Apple introduceerde de energiebesparingsmodus al in 2015 met iOS 9.

Met de feature verbruikt je iPhone minder energie, zodat de accu van het toestel langer meegaat. Dat is handig als je bijvoorbeeld lang onderweg bent, met de energiebesparingsmodus hoef je de iPhone minder snel aan de lader te leggen. Helaas komt de functie ook met een aantal nadelen. Eén van die nadelen is dat je iPhone langzamer wordt. Wil je dat voorkomen? Wij leggen uit hoe je de functie in- en uitschakelt.

Energiebesparingsmodus beheren

Is jouw iPhone bijna leeg? Bij een batterijpercentage van twintig procent krijg je automatisch een melding of je de energiebesparingsmodus wilt inschakelen. Je herkent de energiebesparingsmodus aan het batterijsymbool in de rechterhoek van je scherm. Is dit balkje geel? Dan staat de functie aan. Het in- of uitschakelen van de energiebesparingsmodus gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Batterij’; Zet de schakelaar achter ‘Energiebesparingsmodus’ aan of uit.

Met het inschakelen van de energiebesparingsmodus gaat je iPhone over het algemeen minder snel leeg. Daarom wordt een aantal functies aangepast. Zo gaat het scherm van je iPhone automatisch uit na dertig seconden zonder activiteit, gaat de verversingsfrequentie naar 60 Hz op toestellen met ProMotion, worden sommige visuele effecten uitgeschakeld en verversen apps op de achtergrond minder vaak. Daarnaast wordt je iPhone dus iets langzamer om energie te besparen.

Meer iPhone-tips

Verschillende tests hebben bevestigd dat een iPhone langzamer werkt met de energiebesparingsmodus ingeschakeld. Dat heeft te maken met de wanneer waarop het toestel verschillende taken verwerkt. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld worden niet alle taken op hetzelfde moment uitgevoerd, terwijl dat normaal wel gebeurt. Het uitvoeren van de taken duurt zo iets langer, maar verbruikt dan minder energie.

Is jouw gloednieuwe iPhone nu al langzamer? Dat heeft vermoedelijk te maken met de energiebesparingsmodus. Als je vindt dat je iPhone te langzaam wordt is het aan te raden om de functie uit te schakelen. Gebruik de energiebesparingsmodus alleen als dit echt nodig is, bijvoorbeeld bij batterijpercentages van twintig procent of minder.