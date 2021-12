Maak je iPhone en iPad winterproof (en probeer ze tegen de kou te beschermen)

Brrrrr, koud hè? Ook je iPhone en iPad kunnen niet zo heel goed tegen de kou en daarom is het belangrijk om ze goed te beschermen. iPhoned laat zien hoe je de iPhone en iPad winterproof maakt!

iPhone beschermen tegen de kou: stiekem best belangrijk

Vooral nu het buiten behoorlijk koud is en zelfs vriest, heeft ook je iPhone (en iPad) het wat moeilijker dan normaal. Misschien heb je wel eens gemerkt dat je batterij van je iPhone of tablet het tijdens deze koude dagen minder lang volhoudt dan normaal? Dit zie je vooral wanneer het een aantal dagen behoorlijk gevroren heeft en je veel buiten bent geweest.

Daarom is het belangrijk om tijdens (zeer) koude dagen je iPhone en iPad een beetje te ontzien en wat voorzorgsmaatregelen te treffen om ze tegen de kou te beschermen. Met deze tips komen je iPhone en de iPad goed de winter door!

1. Neem een powerbank mee

Het is altijd handig om een powerbank bij je te hebben, maar vooral tijdens koude dagen is het zeker geen overbodige luxe. Je moet echter niet vergeten dat er ook in de powerbank een accu zit, en die raakt waarschijnlijk ook sneller leeg dan normaal. Zorg er bovendien voor dat je de powerbank niet in de kou laat liggen, maar hem bijvoorbeeld dieper wegstopt in je jas.

2. Houd je iPhone zoveel mogelijk beschut

Probeer om je smartphone (net als de powerbank) zoveel mogelijk in de binnenzak van je jas te bewaren. Dan helpt om je iPhone te beschermen tegen de kou. Haal hem alleen voor het hoognodige uit je binnenzak. Bij een iPad is het vaak wat lastiger om hem in je zak te stoppen (behalve misschien de iPad mini 2021). Stop die bij voorkeur in een goed geïsoleerde tas, het liefst met een dikke binnenvoering.

3. Stel je iPhone in op de besparingsmodus

Je iPhone en iPad hebben een ingebouwde besparingsmodus voor de batterij. Wanneer je lang de kou in moet, is het handig om deze functie vooraf even in te schakelen. Dat doe je op de volgende manier:

Energiebesparingsmodus aanzetten op je iPhone en iPad Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Batterij’; Zet je schuifknop bij ‘Energiebesparingsmodus’ op aan.

Lees daarnaast nog even onze besparingstips voor de accu even door. Dan weet je zeker dat je het maximale uit de accu van de iPhone en iPad haalt!

4. iPhone beschermen: laat hem niet in de kou liggen

Het komt nog wel eens voor dat een werktelefoon in de auto wordt achtergelaten als de werkdag voorbij is. Bij strenge avondvorst kun je dat beter niet doen. Ook wanneer je even buiten aan tafel zit kun je de iPhone beter in je zak houden om hem tegen de kou te beschermen.

Handig voor jezelf: touchscreen handschoenen

Niet alleen je iPhone vindt het niet fijn in de kou, je moet ook er ook zorgen dat je zelf warm blijft en dan met name je vingers. Misschien heb je het wel eens gemerkt dat het iPhonescherm niet reageert als je met je normale handschoenen over het scherm veegt. Een oplossing is dan om Siri aan te zetten en de telefoon via spraakherkenning te gebruiken, maar dat werkt vaak omslachtig.

Een betere tip is om handschoenen met speciale vingertoppen aan te schaffen waarmee het touchscreen van de iPhone wel werkt. Deze vingertoppen bevatten een speciaal materiaal, waardoor er geleiding is tussen het scherm en je vinger. Dit soort handschoenen zijn al voor een paar euro te koop. Voor de betere touchscreen handschoenen betaal je meestal wel wat meer.

