Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s

Ben jij van plan om binnenkort de iPhone 15 te kopen? Lees dan snel verder, want met deze tip bespaar je gemakkelijk honderden euro’s bij het kopen van een iPhone!

Geld besparen bij je nieuwe iPhone

Het is nog maar even wachten op de nieuwe iPhone, want Apple presenteert de iPhone 15 volgende maand al. Ben jij van plan om de nieuwe iPhone direct aan te schaffen? Dan moet je waarschijnlijk een behoorlijk bedrag betalen, want naar verluidt verhoogt Apple de prijzen van de nieuwe iPhones dit jaar opnieuw. Vooral de iPhone 15 Pro Max, het toptoestel van dit jaar, wordt een stuk duurder.

Ook de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus worden dit jaar waarschijnlijk een stuk duurder. Wil je ook nog een iPhone met meer opslagruimte? Dan ben je nóg meer geld kwijt. Daarom is het vaak verstandig om juist te besparen op de opslagruimte als je een iPhone gaat kopen. Meestal is de iPhone met de minste opslagruimte al meer dan genoeg én het is goedkoper. Wij leggen je uit waarom.

Veel opslagruimte is (te) duur

Apple maakt de nieuwe iPhones steeds duurder, waardoor je dus ook nog meer geld neerlegt voor de iPhone met de meeste opslagruimte. Je hebt bij Apple op dit moment de keuze uit 128 GB, 256 GB en 512 GB. Bij de Pro-modellen gaat het geheugen zelfs tot 1 TB, maar daar moet je wel een behoorlijk bedrag voor betalen. Je betaalt voor de iPhone 14 Pro met 128 GB 1326 euro, bij 1 TB is dat 1976 euro.

Een enorm verschil dus, terwijl 128 GB vaak al meer dan genoeg is als je de iPhone dagelijks gebruikt. Bovendien heb je de mogelijkheid om de opslagruimte flink uit te breiden met een iCloud-abonnement. Voor maar 0,99 euro per maand heb je al 50 GB extra. Leg je 2,99 euro neer, dan krijg je maar liefst 200 GB aan opslagruimte.

Met een iCloud-abonnement heb je dus voor weinig geld al snel veel meer geheugen op je iPhone. Nu de iPhones steeds duurder worden, is het juist voordeliger om de opslagruimte achteraf uit te breiden met iCloud. Met het kopen van de iPhone met 128 GB bespaar je dan al snel honderden euro’s. Ook na een aantal jaar ben je nog steeds voordeliger uit met het lage maandelijkse bedrag van een iCloud-abonnement.

128GB is meer dan genoeg voor je iPhone

Voor de meeste gebruikers is 128GB bovendien meer dan genoeg opslagruimte. Is het geheugen van je iPhone toch bijna vol? Dan is het nog mogelijk om de cache te wissen van je iPhone. De meeste apps maken een cache aan op je smartphone en hebben daardoor steeds meer opslagruimte nodig. Door de cache te wissen komt er vaak weer veel geheugen beschikbaar. Lees hier hoe je de cache wist.

Het is dus zo goed als zeker dat je dit jaar meer gaat betalen voor de nieuwe iPhone 15. De nieuwe reeks iPhones verschijnt volgende maand al, waarschijnlijk in de tweede week van september. Wil je meer weten over de nieuwe telefoons? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles over de iPhone 15 Pro Max!

