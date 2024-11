Deze iPhone moet je absoluut níét bij Apple kopen (om deze reden)

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Let dan op, want deze iPhone moet je absoluut niet bij Apple zelf kopen. Dit is waarom.

iPhone SE véél te duur

Wil je een nieuwe iPhone halen, maar vind je de prijzen van de iPhone 16 of de iPhone 16 Pro te hoog? Dan kom je al snel uit bij het instapmodel van Apple. De iPhone SE is Apple’s goedkoopste telefoon van het moment. Het toestel draait op de A15 Bionic-chip, is beveiligd met Touch ID en heeft één 12-megapixelcamera aan de achterzijde. Deze features zijn inmiddels verouderd, maar dat zie je niet terug in de prijs die Apple voor de iPhone SE vraagt.

Apple verlaagt de prijzen van iPhones zelden. Wanneer een nieuwe generatie van de telefoon verschijnt worden oudere modellen uit de verkoop gehaald of goedkoper aangeboden. Dat zagen we dit jaar bij de iPhone 15, Apple verlaagde de prijs van het toestel na de release van de iPhone 16. De iPhone SE verscheen in 2022 en dat is nog steeds het recentste model. Daardoor betaal je nu veel te veel voor de iPhone SE bij Apple, want het bedrijf heeft prijs de afgelopen jaren nooit bijgesteld.

Zoveel betaal je voor de iPhone SE 2022

In 2022 bracht Apple de iPhone SE voor 529 euro op de markt. Op dit moment betaal je nog steeds dezelfde prijs als je het toestel bij Apple koopt. Die prijs is veel te hoog, al helemaal omdat de telefoon niet over de nieuwste functies beschikt. Je kunt de iPhone SE 2022 daarom beter bij andere aanbieders halen, waar je veel minder voor het apparaat betaalt. De laagste prijs van de iPhone SE is nu slechts € 348,-.

Dat is aanzienlijk minder dan je bij Apple betaalt, waardoor je veel geld kunt besparen. De iPhone SE 2022 is bovendien Apple’s laatste iPhone met een 4,7-inch scherm, de nieuwste iPhones zijn een slag groter. Heb je de voorkeur voor een kleiner toestel? Dan is de iPhone SE 2022 de beste keuze op dit moment. Verder beschikt de telefoon over minimaal 64 GB aan opslagruimte en heeft de iPhone ondersteuning voor 5G.

Goedkoopste iPhone van het moment

Door de iPhone SE 2022 niet bij Apple zelf te kopen bespaar je dus al snel honderden euro’s. Je hebt bij de iPhone SE de keuze uit de kleuren middernacht, sterrenlicht en rood. Het toestel is naast 64 GB ook verkrijgbaar met 128 GB (€ 469,-) of 256 GB (€ 559,-) aan opslagruimte. Met de A15 Bionic-chip krijgt de iPhone bovendien de komende jaren nog de nieuwste iOS-updates. Benieuwd naar de laagste prijzen van de iPhone SE 2022? Bekijk ze hier:

De iPhone SE 2022 is Apple’s goedkoopste iPhone van het moment, maar het toestel moet het wel zonder een aantal functies doen. Zo heeft de telefoon geen ondersteuning voor Apple Intelligence, ontbreekt Face ID en is er slechts één 12-megapixel hoofdcamera. Wil je geen enkele feature missen bij je volgende iPhone? Dan kun je beter voor de iPhone 16 kiezen. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhone 16 op dit moment: