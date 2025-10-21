Grootste irritatie op de iPhone is eindelijk opgelost (met deze nieuwe feature)

Apple heeft een functie geïntroduceerd, die één van de grootste irritaties op de iPhone eindelijk oplost. Dit gaat er veranderen!

Irritatie op de iPhone

Eén van de grootste irritaties op de iPhone is eindelijk verholpen! Apple heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, die een aantal langverwachte verbeteringen naar de iPhone brengt. Je krijgt in deze softwareversie meer opties bij het instellen van het toegangsscherm, dat is het scherm dat je ziet voordat je de code van je iPhone invoert. Bij dit scherm heb je standaard verschillende snelkoppelingen, zo kun je widgets toevoegen om applicaties direct vanaf het toegangsscherm te openen.

De zaklamp en camera waren jarenlang vaste regelaars op het toegangsscherm van de iPhone, maar die kun je sinds iOS 18 aanpassen. Dit zijn niet de enige functies op het toegangsscherm, want je kunt de Camera-app openen door over het scherm naar links te vegen. Zo heb je de camera van je iPhone altijd binnen handbereik, al zijn niet alle gebruikers daar blij mee. Met deze snelkoppeling is de kans veel groter dat je de Camera-app per ongeluk opent, dat voor velen een grote irritatie is op de iPhone.

Hier vind je de nieuwe feature

Heb jij de Camera-app wel eens onbedoeld geopend via het toegangsscherm van je iPhone? In dat geval ben je niet de enige, want veel gebruikers vinden dit één van de vervelendste functies op de iPhone. Apple heeft daar nu naar geluisterd en heeft een handige verbetering geïntroduceerd in iOS 26.1. Je kunt in die softwareversie de snelkoppeling van het toegangsscherm eindelijk uitschakelen. Zo doe je dat:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Camera’; Scrol naar beneden en schakel ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’ uit.

Apple voert in iOS 26.1 een langverwachte verbetering door, die moet voorkomen dat je de camera per ongeluk opent en onbedoeld foto’s maakt. Zeker met de regelaars op het toegangsscherm is dit voor veel gebruikers een onnodige snelkoppeling. Met één van die regelaars kun je de Camera-app al snel openen. Het is daarom niet nodig om ook nog naar rechts te vegen over het scherm voor het openen van de camera.

Onderdeel van iOS 26.1

Open jij de Camera-app wel eens onbedoeld via het toegangsscherm van je iPhone? Of veegt het scherm automatisch naar links, terwijl het toestel in je broekzak zit? Het is in dat geval verstandig om de snelkoppeling uit te schakelen. De nieuwe functie is onderdeel van iOS 26.1, de volgende softwareversie voor je iPhone. Ben je benieuwd wanneer je de update kunt installeren? Lees hier alles over de release van iOS 26.1:

Met iOS 26.1 lost Apple eindelijk een grote irritatie van de iPhone op. Gebruik jij de snelkoppeling naar de Camera-app juist wél op het toegangsscherm? Dan hoef je niks te doen na het installeren van de update, want de veegbeweging staat standaard aan. Het is op die manier vooral een handige toevoeging voor gebruikers die problemen hadden met de functie van het toegangsscherm. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je precies weet wanneer iOS 26.1 beschikbaar is!