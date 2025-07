Zo installeer je iOS 26 nu al op je iPhone (met deze nieuwe functies)

Dit jaar is iOS 26 dé update voor je iPhone! Wil je alle nieuwe functies nu al uitproberen? Zo installeer je iOS 26 nog voor de officiële release.

Publieke bèta van iOS 26

Apple bereidt de release van iOS 26 voor! In 2025 is iOS 26 de belangrijkste update voor de iPhone, waarmee veel meer functies én een nieuwe interface naar het toestel komen. Voor de definitieve release van updates brengt Apple testversies van de software uit, zodat ontwikkelaars aan de slag kunnen met alle nieuwe functies. De eerste bèta’s zijn inmiddels verschenen, waaronder de publieke testversie van iOS 26.

Waar de eerste testversies zijn bedoeld voor ontwikkelaars, geldt dat niet voor de publieke bèta van iOS 26. Na de eerste bèta’s heeft Apple de meeste softwarefouten verholpen, waardoor de nieuwe versie van het besturingssysteem nu door alle gebruikers getest kan worden. Zo kun je nu al aan de slag met alle nieuwe functies, maanden vóór de definitieve release van iOS 26 op de iPhone.

Zo installeer je iOS 26

Ben je van plan om de publieke testversie van iOS 26 op je iPhone te installeren? Maak dan eerst een back-up van je iPhone, zodat je zeker weet dat je gegevens goed bewaard blijven. Je hebt dan bovendien de mogelijkheid om nog terug te gaan naar iOS 18 (of eerder), als iOS 26 niet bevalt of toch voor problemen op je toestel zorgt. Heb je de reservekopie gemaakt? Dan kun je iOS 26 als volgt installeren:

Meld je aan voor het Apple Beta Software-programma; Ga vervolgens naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Open ‘Bèta-update’ en tik op ‘iOS 26 Developer Beta’; Ga terug naar ‘Software-update’ en installeer de nieuwste bèta.

Zie je de update nog niet staan? Controleer dan of je toestel wel ondersteuning heeft voor iOS 26. Bekijk hier welke iPhones werken met de nieuwe softwareversie. Houd er rekening mee dat er ook in de publieke testversie nog softwarefouten kunnen zitten. Dat betekent dat nog niet alle nieuwe functies of applicaties naar behoren werken als je de publieke bèta van iOS 26 installeert. De accu van je iPhone gaat bovendien sneller leeg, als het toestel draait op een testversie. Wil je dat voorkomen? Wacht dan op de definitieve versie van iOS 26.

Release van iOS 26

Met de publieke testversie van iOS 26 kun je de alle functies én de nieuwe interface nu al uitproberen op je iPhone. Apple brengt met iOS 26 grote veranderingen naar het toestel, zo krijg je er meerdere nieuwe applicaties bij en krijgen vrijwel alle Apple-apps een andere indeling. Daarnaast ziet het besturingssysteem er compleet anders uit, door de introductie van Liquid Glass. Wil je weten welke verbeteringen Apple naar de iPhone brengt met iOS 26? Lees dan hier alles over de nieuwe functies van de software-update.

Installeer je de publieke testversie van iOS 26 liever niet op je iPhone, om mogelijke softwarefouten te vermijden? Dan moet je nog even wachten, want de definitieve release van de update volgt pas in september. Die maand brengt Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar uit, waaronder iOS 26 en iPadOS 26. Ben je benieuwd wanneer je de update kunt installeren? Bekijk hier meer over de verwachte release van iOS 26!