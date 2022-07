iOS 16 notificaties: weergave aanpassen op je iPhone

In iOS 16 heeft Apple behoorlijk wat zaken veranderd, waaronder ook de notificaties. In deze iOS 16-tip leggen we uit hoe je de weergave van de notificaties op je iPhone kunt aanpassen.

iOS 16: vergrendelscherm

Hoewel iOS 16 momenteel enkel als bèta te downloaden is, zijn we er al wel achter dat Apple behoorlijk wat heeft aangepast bij het vergrendelscherm. Zo kan je nieuwe widgets plaatsen, verander je iPhone-wallpaper op basis van tijd of locatie en zijn er nog talloze nieuwe lockscreen-functies.

Als kers op de taart heeft Apple ook de manier aangepast waarop meldingen worden weergegeven. Hierbij heeft het bedrijf verschillende opties toegevoegd voor de manier waarop ze moeten worden weergegeven. In dit artikel leggen wij uit hoe je deze weergave aanpast.

Pas je notificaties van je iPhone aan in iOS 16

In iOS 16 komen de notificaties van je iPhone nu van onderaf het scherm binnen, in plaats van van bovenaf. Dit zorgt voor een subtielere melding die niet in de weg staat van de nieuwe widgets die je hebt ingesteld op het lockscreen. Je kunt vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen om de meldingen te zien. Heb je ze gelezen? Swipe dan naar beneden en ze zijn verborgen.

Je kunt ook in de lijst met meldingen op het vergrendelscherm knijpen om de indeling automatisch te wijzigen. Het is ook mogelijk om een van deze lay-outs als standaard in te stellen voor je vergrendelscherm. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Meldingen’; Druk op ‘Toon als’; Selecteer ‘Aantal’, ‘Stapel’ of ‘Lijst’.

Alles over de nieuwe functies in iOS 16

Wil je meer over de nieuwe functies van iOS 16 en het vergrendelscherm weten? Check dan het grote iOS 16-artikel! Hierin staan alle belangrijke functies van iOS 16 beschreven.

Lees meer: Apple kondigt iOS 16 officieel aan: hier lees je alles over de update

